Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

La directiva del club mexicano evalúa la propuesta recibida desde Brasil, mientras analiza el futuro del delantero griego. (Atlanta United)

El futuro de Giorgos Giakoumakis podría dar un giro inesperado. El delantero griego, que llegó a Cruz Azul con el cartel de goleador tras su paso por la MLS, no logró consolidarse en la Liga MX y actualmente se encuentra cedido al PAOK de Grecia.

Su rendimiento en Europa habría despertado el interés de varios clubes y, según reportes, la Máquina tendría sobre la mesa una propuesta difícil de ignorar. De acuerdo con información adelantada por el periodista César Luis Merlo, el Atlético Mineiro de Brasil habría ofrecido alrededor de 6.5 millones de dólares por el pase definitivo del atacante.

El delantero griego, actualmente cedido al PAOK desde Cruz Azul, sería pretendido por el Atlético Mineiro, que habría propuesto cerca de 6.5 millones de dólares por su fichaje definitivo. (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Aunque todavía no existe confirmación oficial, la cifra representaría una oportunidad para Cruz Azul de recuperar parte de la inversión realizada en 2025, cuando desembolsó cerca de 10 millones de dólares para ficharlo.

El paso de Giorgos Giakoumakis por Cruz Azul

La llegada de Giakoumakis generó gran expectativa entre la afición celeste, que lo veía como el “killer” capaz de revolucionar el ataque. Sin embargo, entre lesiones y falta de adaptación al sistema de juego, el delantero nunca logró consolidarse en la Liga MX.

Giakoumakis nunca logró consolidarse en el esquema de los cementeros. Esta negociación podría permitirle recuperar parte de la inversión realizada por el atacante. REUTERS/Henry Romero

Su rendimiento quedó lejos de lo esperado y terminó saliendo cedido al PAOK, donde ha recuperado confianza y goles. Este repunte en Grecia habría sido clave para que su nombre volviera a sonar en el mercado internacional, con clubes europeos y sudamericanos interesados en hacerse con sus servicios.

Interés internacional y competencia por su fichaje

Además del Atlético Mineiro, se habla de un posible interés del Real Oviedo, equipo perteneciente al Grupo Pachuca, que habría iniciado charlas con Cruz Azul.

De acuerdo con los reportes, de momento la propuesta brasileña parece ser la más sólida y atractiva, tanto por la cifra ofrecida como por la proyección deportiva que tendría el jugador en Sudamérica.

La trayectoria reciente del atacante griego genera atención en distintos mercados, mientras la directiva enfrenta opciones que podrían repercutir en la plantilla para la próxima temporada. REUTERS/Miguel Vidal

La posibilidad de que Giakoumakis permanezca en el PAOK también existe, aunque dependerá de las negociaciones entre los clubes y del deseo del propio futbolista. Por ahora, todo se maneja como escenarios posibles en un mercado de invierno que se ha movido con intensidad.

Un negocio que podría ser redondo

Si Cruz Azul acepta la oferta, no sólo se liberaría de una ficha alta, sino que también recibiría una inyección económica importante para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026.

La elevada cifra representaría oxígeno puro para las finanzas celestes, especialmente considerando que el rendimiento del jugador en México fue limitado.

Cruz Azul comienza a realizar su planeación para el siguiente torneo (REUTERS)

Para el delantero, sería la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno competitivo como el brasileño, mientras que para Cruz Azul podría significar cerrar un ciclo con un jugador que nunca logró adaptarse a la Liga MX.