México

Detuvieron a tres presuntos narcomenudistas con más de cien mil pesos en piezas religiosas en la colonia Guerrero de la CDMX

Ninguno de los detenidos pudo acreditar la legal posesión de los costosos objetos

Objetos religiosos decomisados en la
Objetos religiosos decomisados en la colonia Guerrero de la CDMX. Crédito: SSC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, quienes presuntamente comercializaban droga y tenían en su posesión tres piezas religiosas valoradas en más de 100 mil pesos.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la detención ocurrió, tras recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de tres hombres, uno de ellos a bordo de una motocicleta negra, en la esquina de las calles Sol y Lerdo.

Revisión y aseguramiento de objetos

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSC, tras una denuncia ciudadana que refirió la presencia de tres hombres que presuntamente estaban vendiendo droga, elementos de la SSC atendieron el caso.

Al llegar los agentes policiales, observaron que los sospechosos manipulaban varias bolsitas de plástico, por lo que procedieron a realizar una revisión.

Durante las acciones preventivas los oficiales aseguraron los siguientes objetos:

  • 40 envoltorios que contenían una hierba con características similares a la marihuana
  • 2 cascos de motociclista
  • 3 piezas religiosas
  • 1 motocicleta

Según el reporte oficial, los tres objetos religiosos tendrían un valor estimado de 110 mil pesos.

Además señalaron que ninguno de los detenidos pudo acreditar la legítima posesión de estos objetos.

Los tres hombres fueron detenidos
Los tres hombres fueron detenidos por agentes de la SSC y presentados ante el Ministerio Público. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detallaron que las personas, de 48, 38 y 20 años de edad, fueron informados de sus derechos y presentados ante el Ministerio Público, junto con la motocicleta, la aparente droga y las piezas religiosas decomisadas.

Asimismo, señalaron que el agente ministerial encargado del caso determinará la situación jurídica de los implicados y realizará las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de los objetos.

Antecedentes penales de los detenidos

Tras las detenciones, la SSC informó que dos de los sospechosos cuentan con antecedentes penales.

El hombre de 48 años registra seis ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en distintas modalidades, cometidos en 1997, dos en 1999, uno en 2003, 2020 y 2022.

Mientras que el detenido de 38 años tiene un antecedente por robo calificado en 2020 y una carpeta de investigación por violencia familiar en 2019.

Datos relevantes de la noticia

  • Tres hombres fueron detenidos en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, por presunta venta de droga y posesión de piezas religiosas valuadas en 110 mil pesos.
  • La detención se realizó después de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de los sospechosos en la esquina de las calles Sol y Lerdo, uno de ellos a bordo de una motocicleta negra.
  • Durante la revisión, policías aseguraron 40 envoltorios con aparente marihuana, dos cascos de motociclista, tres piezas religiosas y una motocicleta.
  • Ninguno de los detenidos pudo acreditar la posesión legítima de las piezas religiosas.
  • Dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales previos por robo y violencia familiar.

