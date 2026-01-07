México

Beca Rita Cetina 2026: Tips durante el registro de enero para alumnos de primaria

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria puedan integrarse

La Beca Rita Cetina abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

La Beca Rita Cetina abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

La iniciativa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 tiene como objetivo ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna institución pública, y aunque en su primera etapa se enfocó solamente en alumnos de secundaria, ahora se ampliará su cobertura para primaria y después para preescolar.

El programa entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar. Además, por cada alumno extra que tengan inscrito, reciben 700 pesos adicionales.

Tips para registrarse a la Beca Rita Cetina en enero de 2026

Organizar los documentos requeridos antes de iniciar la inscripción a la Beca Rita Cetina puede agilizar el trámite digital.

Asimismo, se recomienda completar el registro desde una computadora, ya que esto facilita el manejo de archivos y la navegación por la plataforma.

Por otra parte, contar con los papeles necesarios a la vista permite evitar interrupciones y reduce el riesgo de errores durante el proceso en línea.

Estas sugerencias buscan que las postulantes tengan una experiencia más eficiente y rápida al gestionar su solicitud en el mes de enero.

Se recomienda completar el registro desde una computadora

Documentos para registrarse a la beca

Para el estudiante candidato a la Beca Rita Cetina, se solicita:

  • CURP.
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

En cuanto al padre, madre o tutor legal, el registro requiere:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El acceso a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se realizará exclusivamente a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx, según informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Para comenzar el trámite, las familias deberán ingresar al sitio y utilizar su cuenta Llave. Esta credencial digital es indispensable para poder acceder al registro.

Una vez dentro de la plataforma, será necesario cargar todos los documentos solicitados para completar correctamente la solicitud. Desde la CNBBBJ insisten en que este es el único canal autorizado para gestionar la beca.

Mientras tanto, se aconseja consultar los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia, para mantenerse al tanto de novedades. Para cualquier consulta o aclaración, está habilitado el número 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México).

