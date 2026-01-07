Alito Moreno critica a gobierno de Sheinbaum por “regalar petróleo” a Cuba

Sheinbaum niega un incremento en las exportaciones de crudo a Cuba, pero reconoce que México es un proveedor importante del país caribeño. | Crédito: Jovani Perez / Infobae México

Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito’, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la política energética del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena de “regalarle petróleo a Cuba”, mientras el precio de la gasolina alcanza niveles históricos en México.

Desde su cuenta en ‘X’, Moreno señaló: “Prometieron gasolina a 10 pesos... y hoy la tenemos más cara que nunca. ¿Y saben por qué? Porque en lugar de cuidar lo nuestro, Moreno prefiere regalarle el petróleo a Cuba", afirmó el priiista.

Moreno enfatizó que “mientras el pueblo se parte el lomo para llenar el tanque, ellos reparten los recursos de todos los mexicanos como si fueran suyos”. Además, calificó de “cinismo” la actitud del gobierno y acusó: “Los brutos de Morena no gobiernan, destruyen”.

El líder del PRI aseguró que su partido “está del lado del pueblo, defendiendo lo que es de todos”, en un contexto donde el Financial Times, medio de Reino Unido, informó en un artículo titulado “México se arriesga a la ira de Trump con envío de petróleo a Cuba”, donde señala que la República mexicana durante el 2025 se convirtió en el principal proveedor de petróleo del país caribeño.

Crédito: X(@alitomorenoc)

La organización independiente Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) reveló que entre mayo y agosto del 2025, el valor de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos a la isla caribeña sobrepasó los USD 3.000 millones, una cifra tres veces mayor que la que se reportó durante los dos últimos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este incremento se realizó principalmente a través de la empresa estatal Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), que fue fundada en 2022 para canalizar estos suministros y que, según el mismo reporte, acumuló deudas por más de 5.800 millones de pesos debido al envío de combustibles subsidiados sin retorno económico.

El patrón de exportaciones mostró cierta variación: después de un pico entre mayo y agosto, solo tres embarques salieron rumbo a Cuba en septiembre y octubre, por un valor aproximado de 70 millones de pesos (cerca de USD 3,9 millones), según el rastreo de MCCI.

A finales de diciembre, la crisis energética cubana se agudizó y la isla recibió dos buques mexicanos con 80.000 barriles de hidrocarburos, en un intento por paliar los apagones que azotan a gran parte del territorio, donde los cortes eléctricos alcanzan hasta 20 horas diarias, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas citados por EFE.

Sheinbaum afirma que el envío de petróleo a Cuba es parte de la política exterior mexicana

La mañana de este miércoles 7 de enero, Sheinbaum negó la existencia del incremento a las exportaciones crudo: “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, afirmó la mandataria.

Foto: Presidencia

No obstante, reconoció que el país se convirtió en “un proveedor importante” de petróleo a Cuba, en medio de la situación entre Venezuela y Estados Unidos. Ante esto, la jefa del Ejecutivo recordó que la relación entre la isla y México, “incluso en la época de Peña Nieto (2012-2018) se condonó una deuda que se tenía con Cuba”.

Claudia Sheinbaum adelantó que Pemex presentará cifras detalladas sobre el volumen de barriles enviados y los precios de mercado aplicados.