Tenoch Huerta reaparece tras acusaciones en espectacular adelanto de Avengers: Doomsday

El actor que interpreta a Namor volverá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

Namor es uno de los
Namor es uno de los personajes confirmados para la nueva cinta de Avengers. Foto: IG/tenochhuerta

El esperado regreso de Tenoch Huerta como Namor en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha sido confirmado tras la filtración del cuarto teaser de Avengers: Doomsday, difundido en redes sociales horas después del lanzamiento oficial del tercero.

Este adelanto anticipa que la película, que llegará a Latinoamérica el 17 de diciembre de este año, será pieza clave en la fase final de la denominada Saga del Multiverso e integra a personajes hasta ahora separados, como los Avengers, los X-Men y Los 4 Fantásticos, en una convergencia sin precedentes.

El adelanto donde aparece Namor

Imágenes del próximo teaser de
Imágenes del próximo teaser de Avengers: Doomsday. Namor es uno de los protagonistas (captura de pantalla)

El cierre del nuevo teaser refuerza la expectativa: se anuncia el regreso conjunto de todos estos personajes en la próxima entrega.

Este adelanto incorpora además una escena en la que Shuri transmite a Namor el peso de la responsabilidad real y personal: “He perdido a todos mis seres queridos. El Rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo los míos”, escena que tiene lugar durante un encuentro entre Talocanos y Wakandianos y marca el tono emotivo que dominará varias de las subtramas.

Este cuarto teaser ha generado mayor entusiasmo que el anterior, en parte porque ya en los adelantos previos se había presentado el regreso de figuras como Steve Rogers, Thor, Profesor Xavier, Magneto y Cíclope, a quienes ahora se suman Huerta como Namor y la esperada incorporación de Los 4 Fantásticos al UCM.

El impacto de este anuncio se multiplica por el enfoque de Marvel Studios en apelar al factor nostalgia. El estudio busca articular un evento cinematográfico de gran escala.

Hace algunos años, el futuro de Tenoch Huerta en el cine era incierto, pues fue acusado por la saxofonista María Elena Ríos de hacer stealthing.

¿Qué es el stealthing y por qué es una práctica abusiva?

María Elena Ríos habló de
María Elena Ríos habló de Tenoch Huerta (Instagram)

El stealthing se refiere al acto de retirar el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual, o de manipularlo para que pierda su efectividad, sin que la otra persona lo sepa. Esta conducta viola el acuerdo previo sobre el uso de métodos de protección y expone a la víctima a riesgos de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Diversos organismos de salud y expertos legales consideran el stealthing como una forma de violencia sexual, ya que implica engaño y vulnera la autonomía y el consentimiento informado de la persona afectada. La base del consentimiento en una relación sexual es que ambas partes acuerdan las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el encuentro, incluyendo el uso de preservativos. Al modificar unilateralmente ese acuerdo, se rompe la confianza y se infringen los derechos de la otra persona.

En algunos países, esta práctica puede ser perseguida judicialmente como una agresión sexual, dependiendo de la legislación vigente. Las víctimas suelen enfrentar consecuencias físicas, emocionales y psicológicas debido a la traición de confianza y la exposición involuntaria a riesgos. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas advierten sobre la necesidad de visibilizar el stealthing y promover el respeto por el consentimiento explícito y mutuo en todas las relaciones sexuales.

