Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

Sheyla habló de los retos que ha enfrentado en las industrias de la televisión y la música. (@sheylacantante, Instagram)

Sheyla Tadeo es una actriz y cantante que consolidó una sólida carrera en ambas industria a pesar de los estereotipos que cerraban el camino al éxito a personas de tallas grande.

Treinta años después de emerger en el concurso Valores Juveniles, la intérprete recapituló los episodios clave en su carrera, tanto los buenos como los malos.

En un diálogo con la presentadora Rocío Sánchez Azuara, Sheyla reveló que tras obtener el segundo lugar en el certamen de canto, probó suerte en la actuación. No obstante, su acercamiento a las telenovelas fue agridulce.

A pesar de la inexperiencia, su talento nato le permitió destacar en dos producciones. Pero ante la posibilidad de obtener un rol protagónico, fue condicionada por un productor a perder 40 kilos para conseguirlo.

Sheyla habló de su lucha con el sobrepeso. (@sheylacantante, Instagram)

“Me pidieron que bajara en un mes 40 kilos. Estaba muy chica, y decía ‘¿cómo le hago?’“, recordó la actriz, quien indicó que ahora reconoce el potencial riesgo a su salud que no vislumbró en aquella época.

Si bien no obtuvo el papel, Sheyla indicó que los estereotipos persisten en la televisión: “¿Por qué no puede haber una protagonista con curvas y kilitos de más?“, cuestionó la cantante.

Su historia

De acuerdo con el testimonio de Sheyla, la presión por alcanzar el estándar físico solicitado la llevó a buscar ayuda médica sin considerar los riesgos.

La actriz relató que consumió pastillas provenientes de cajas sin etiquetas, una práctica que expone la salud a consecuencias graves. El proceso, lejos de brindarle los resultados esperados, incrementó su nivel de ansiedad y terminó provocando un aumento de peso.

Así luce tras perder 58 kilos y donar su piel a niños quemados. (Infobae México)

La artista recordó que conocía casos de compañeras que habían fallecido tras someterse a procedimientos estéticos o regímenes extremos, lo que incrementó su preocupación durante el proceso.

El desenlace profesional no favoreció a Tadeo: el papel fue asignado a otra persona. Sin embargo, la cantante y actriz describió este episodio como un punto de inflexión que priorizó su bienestar. Hoy, Sheyla Tadeo afirma que eligió su vida sobre cualquier oportunidad laboral, haciendo hincapié en la importancia de anteponer la salud ante cualquier exigencia externa.

El testimonio de Sheyla Tadeo aporta un nuevo ángulo al debate sobre los estándares de imagen en el espectáculo mexicano y sus consecuencias para los artistas.

Rocío Sánchez Azuara, titular del programa, destacó la trayectoria y lucha personal de Sheyla, a quien le externó su ayuda y recursos para permitirle alcanzar sus objetivos en busca de una vida saludables.