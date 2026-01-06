México

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

La cantante habló de los retos que ha enfrentado en las industrias de la televisión y la música

Guardar
Sheyla habló de los retos
Sheyla habló de los retos que ha enfrentado en las industrias de la televisión y la música. (@sheylacantante, Instagram)

Sheyla Tadeo es una actriz y cantante que consolidó una sólida carrera en ambas industria a pesar de los estereotipos que cerraban el camino al éxito a personas de tallas grande.

Treinta años después de emerger en el concurso Valores Juveniles, la intérprete recapituló los episodios clave en su carrera, tanto los buenos como los malos.

En un diálogo con la presentadora Rocío Sánchez Azuara, Sheyla reveló que tras obtener el segundo lugar en el certamen de canto, probó suerte en la actuación. No obstante, su acercamiento a las telenovelas fue agridulce.

A pesar de la inexperiencia, su talento nato le permitió destacar en dos producciones. Pero ante la posibilidad de obtener un rol protagónico, fue condicionada por un productor a perder 40 kilos para conseguirlo.

Sheyla habló de su lucha
Sheyla habló de su lucha con el sobrepeso. (@sheylacantante, Instagram)

“Me pidieron que bajara en un mes 40 kilos. Estaba muy chica, y decía ‘¿cómo le hago?’“, recordó la actriz, quien indicó que ahora reconoce el potencial riesgo a su salud que no vislumbró en aquella época.

Si bien no obtuvo el papel, Sheyla indicó que los estereotipos persisten en la televisión: “¿Por qué no puede haber una protagonista con curvas y kilitos de más?“, cuestionó la cantante.

Su historia

De acuerdo con el testimonio de Sheyla, la presión por alcanzar el estándar físico solicitado la llevó a buscar ayuda médica sin considerar los riesgos.

La actriz relató que consumió pastillas provenientes de cajas sin etiquetas, una práctica que expone la salud a consecuencias graves. El proceso, lejos de brindarle los resultados esperados, incrementó su nivel de ansiedad y terminó provocando un aumento de peso.

Así luce tras perder 58
Así luce tras perder 58 kilos y donar su piel a niños quemados. (Infobae México)

La artista recordó que conocía casos de compañeras que habían fallecido tras someterse a procedimientos estéticos o regímenes extremos, lo que incrementó su preocupación durante el proceso.

El desenlace profesional no favoreció a Tadeo: el papel fue asignado a otra persona. Sin embargo, la cantante y actriz describió este episodio como un punto de inflexión que priorizó su bienestar. Hoy, Sheyla Tadeo afirma que eligió su vida sobre cualquier oportunidad laboral, haciendo hincapié en la importancia de anteponer la salud ante cualquier exigencia externa.

El testimonio de Sheyla Tadeo aporta un nuevo ángulo al debate sobre los estándares de imagen en el espectáculo mexicano y sus consecuencias para los artistas.

Rocío Sánchez Azuara, titular del programa, destacó la trayectoria y lucha personal de Sheyla, a quien le externó su ayuda y recursos para permitirle alcanzar sus objetivos en busca de una vida saludables.

Temas Relacionados

SheylaSobrepesoObesidadTelenovelasDiscriminaciónmexico-entretenimientoméxico-noticias

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

¿San Judas Tadeo o ‘El Mimoso’? La nueva estatua gigante en Puebla que desató carcajadas y memes

DEPORTES

Mujer aparta todas las Roscas

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de la Jornada 1 hoy 6 de enero

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026