31 Minutos suma nuevas fechas en otras ciudades de México: preventa y recintos para “Radio Guaripolo II”

31 Minutos regresa a México con la gira Radio Guaripolo II en abril (Ocesa)

El regreso de 31 Minutos a los escenarios mexicanos se produce en un momento de renovado entusiasmo entre sus seguidores, impulsado por la reciente aparición del elenco en el formato Tiny Desk de NPR en Washington D.C.

La gira, titulada Radio Guaripolo II, llevará a los célebres títeres chilenos a diversas ciudades de México durante abril, con funciones programadas en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún.

El anuncio de la gira llega tras la difusión de un video en el que Guaripolo y Tulio Triviño saludan por teléfono, una grabación de treinta segundos publicada por la organizadora de eventos Ocesa.

La preventa de boletos para 31 Minutos inicia el 17 de octubre en Citibanamex (Ocesa)

Este material, que generó especulaciones sobre el regreso del grupo a México, se suma a la expectativa generada por la reciente actuación de 31 Minutos en el escenario de Tiny Desk.

Un programa de radio en vivo conducido por Guaripolo

La propuesta escénica de Radio Guaripolo II se distingue por transformar el escenario en un auténtico estudio de radio en vivo, donde los personajes emblemáticos del programa, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño, interactúan con el público mediante secciones inéditas, entrevistas insólitas y canciones originales.

El espectáculo se apoya en una ambientación visualmente impactante, en la que títeres, luces y música se conjugan para recrear la atmósfera de los programas de radio nocturnos, caracterizados por locutores solitarios, llamadas inusuales y relatos extravagantes.

En esta nueva entrega, Guaripolo asume el rol central, desplegando su carisma y su habilidad para la improvisación a través de bromas telefónicas, segmentos de opinión y noticias absurdas.

El programa chileno y sus personajes darán otro concierto en el país Crédito: (X/@ocesa_total)

El personaje se convierte en el hilo conductor de una narrativa que explora el humor absurdo y la sátira, elementos que han definido el sello de 31 Minutos y que han consolidado su estatus como referente del entretenimiento intergeneracional en Chile y Latinoamérica.

Nuevas fechas para ver a 31 Minutos en México

El espectáculo, titulado 31 Minutos: Radio Guaripolo, recorrerá varias ciudades mexicanas recién anunciadas, incluyendo San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón, León y Querétaro.

Las fechas confirmadas son:

· 30 de marzo – Teatro La Paz – San Luis Potosí

· 14 de abril – El Foro – Tijuana

· 18 de abril – Teatro Morelos – Toluca

· 22 de abril – Teatro Nazas – Torreón

· 24 de abril – El Domo – León

· 26 de abril – Auditorio Josefa Ortiz – Querétaro

La preventa Banamex para estas nuevas funciones comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 h.

Radio Guaripolo II transforma el escenario en un estudio de radio en vivo con secciones inéditas, entrevistas y canciones originales (Ocesa)

En el espectáculo, Guaripolo, el niño que nunca envejece, dirige Radio Guaripolo y transmite su programa Pitanzas de Medianoche de Guaripolo. Este concepto en vivo no solo recupera el humor característico del personaje, sino que incorpora una novedad musical: nuevas instrumentaciones de las canciones conocidas del programa, emulando el aire bluesero del Chicago de los años sesenta.

El repertorio abarca los mejores momentos del noticiero chileno, con temas que van desde el rock hasta la nostalgia, como “Rin Raja”, “Drácula, Calígula, Tarántula”, “Diente Blanco No Te Vayas” (con un guiño a “Please, Don’t Go” de KC & The Sunshine Band), “Son Pololos”, “La Regla Primordial”, “Mi Muñeca Me Habló”, “Objeción Denegada” y “Nunca Me He Sacado Un Siete”, entre otras.