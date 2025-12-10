México

31 Minutos suma nuevas fechas en otras ciudades de México: preventa y recintos para “Radio Guaripolo II”

Además de Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún, los famosos títeres chilenos se presentarán en otras ciudades mexicanas

Guardar
31 Minutos regresa a México
31 Minutos regresa a México con la gira Radio Guaripolo II en abril (Ocesa)

El regreso de 31 Minutos a los escenarios mexicanos se produce en un momento de renovado entusiasmo entre sus seguidores, impulsado por la reciente aparición del elenco en el formato Tiny Desk de NPR en Washington D.C.

La gira, titulada Radio Guaripolo II, llevará a los célebres títeres chilenos a diversas ciudades de México durante abril, con funciones programadas en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún.

El anuncio de la gira llega tras la difusión de un video en el que Guaripolo y Tulio Triviño saludan por teléfono, una grabación de treinta segundos publicada por la organizadora de eventos Ocesa.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para 31 Minutos inicia el 17 de octubre en Citibanamex (Ocesa)

Este material, que generó especulaciones sobre el regreso del grupo a México, se suma a la expectativa generada por la reciente actuación de 31 Minutos en el escenario de Tiny Desk.

Un programa de radio en vivo conducido por Guaripolo

La propuesta escénica de Radio Guaripolo II se distingue por transformar el escenario en un auténtico estudio de radio en vivo, donde los personajes emblemáticos del programa, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño, interactúan con el público mediante secciones inéditas, entrevistas insólitas y canciones originales.

El espectáculo se apoya en una ambientación visualmente impactante, en la que títeres, luces y música se conjugan para recrear la atmósfera de los programas de radio nocturnos, caracterizados por locutores solitarios, llamadas inusuales y relatos extravagantes.

En esta nueva entrega, Guaripolo asume el rol central, desplegando su carisma y su habilidad para la improvisación a través de bromas telefónicas, segmentos de opinión y noticias absurdas.

El programa chileno y sus personajes darán otro concierto en el país Crédito: (X/@ocesa_total)

El personaje se convierte en el hilo conductor de una narrativa que explora el humor absurdo y la sátira, elementos que han definido el sello de 31 Minutos y que han consolidado su estatus como referente del entretenimiento intergeneracional en Chile y Latinoamérica.

Nuevas fechas para ver a 31 Minutos en México

El espectáculo, titulado 31 Minutos: Radio Guaripolo, recorrerá varias ciudades mexicanas recién anunciadas, incluyendo San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón, León y Querétaro.

Las fechas confirmadas son:

· 30 de marzo – Teatro La Paz – San Luis Potosí

· 14 de abril – El Foro – Tijuana

· 18 de abril – Teatro Morelos – Toluca

· 22 de abril – Teatro Nazas – Torreón

· 24 de abril – El Domo – León

· 26 de abril – Auditorio Josefa Ortiz – Querétaro

La preventa Banamex para estas nuevas funciones comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 h.

Radio Guaripolo II transforma el
Radio Guaripolo II transforma el escenario en un estudio de radio en vivo con secciones inéditas, entrevistas y canciones originales (Ocesa)

En el espectáculo, Guaripolo, el niño que nunca envejece, dirige Radio Guaripolo y transmite su programa Pitanzas de Medianoche de Guaripolo. Este concepto en vivo no solo recupera el humor característico del personaje, sino que incorpora una novedad musical: nuevas instrumentaciones de las canciones conocidas del programa, emulando el aire bluesero del Chicago de los años sesenta.

El repertorio abarca los mejores momentos del noticiero chileno, con temas que van desde el rock hasta la nostalgia, como “Rin Raja”, “Drácula, Calígula, Tarántula”, “Diente Blanco No Te Vayas” (con un guiño a “Please, Don’t Go” de KC & The Sunshine Band), “Son Pololos”, “La Regla Primordial”, “Mi Muñeca Me Habló”, “Objeción Denegada” y “Nunca Me He Sacado Un Siete”, entre otras.

Temas Relacionados

31 MinutosRadio GuaripoloRadio Guaripolo IImexico-entretenimiento

Más Noticias

CANACO estima derrama de 1 mil 724 millones de pesos en las fiestas a la Virgen de Guadalupe

Un mayor número de peregrinos y turistas dinamizará sectores como alimentos, hospedaje y transporte

CANACO estima derrama de 1

Kenia López Rabadán urge a garantizar la seguridad en Michoacán y rechaza politización del combate a la violencia

La diputada del PAN aseguró que lo ocurrido en el estado michoacano va más allá del uso correcto de la terminología

Kenia López Rabadán urge a

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Todos los individuos son de origen mexicano; deben cumplir penas que van desde 22 meses a cuatro años y medio de prisión

EEUU envía a México a

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Ya cayó el pago de diciembre a las beneficiarias del Edomex?

El depósito de este mes será el último que reciban algunas participantes

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Ya

La zona arqueológica de Cobá inaugura nueva escalinata en el Nohoch Mul

La nueva escalinata fue diseñada para garantizar la seguridad y funcionalidad del acceso al monumento

La zona arqueológica de Cobá
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU envía a México a

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Atacan con explosivo domicilio de la coordinadora de Seguridad Pública de Santiago Maravatío, Guanajuato

Identifican red de pornografía infantil que operaba por mensajería instantánea en Oaxaca, implicado fue detenido

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

ENTRETENIMIENTO

Novia de Abelito confirma que

Novia de Abelito confirma que trabajó en centros nocturnos antes de conocer al influencer: “Tengo un pasado como todos”

¿Quién era Phill Vinall, el exmiembro de Zoé y Enjambre que falleció?

¿Dejará la música? Tras fuertes críticas, Ángela Aguilar revela que le gustaría debutar en la actuación

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

DEPORTES

FMF confirma que Rafa Márquez

FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?