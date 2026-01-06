“Ring Royale”, Abelito boxeará contra Bull Terrie y Karely Ruiz contra Marcela Mistral: lista de precios para las peleas

La Arena Monterrey acogerá el Ring Royale el 15 de marzo con un gran espectáculo de boxeo y entretenimiento digital (IG)

La Arena Monterrey se prepara para albergar el próximo 15 de marzo un evento de boxeo que combina figuras del entretenimiento digital y polémicas mediáticas. El espectáculo, Ring Royale, impulsado por Poncho de Nigris, busca posicionarse como un rival directo de producciones internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, con la promesa de superar sus niveles de espectáculo y expectativa.

Uno de los duelos principales que han desatado mayor interés involucra a Karely Ruiz y Marcela Mistral. El combate entre ambas, anunciado por los organizadores como el “duelo de divas”, revive un conflicto originado en 2020, cuando Ruiz fue invitada al programa Mitad y Mitad, conducido por Mistral.

Durante el episodio, el cruce de declaraciones marcó el inicio de una tensión pública cuya escalada culminará ahora en el ring. Mistral interrogó a Ruiz con la pregunta: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? (…) Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”.

Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan el 'duelo de divas', reavivando un conflicto iniciado en el programa Mitad y Mitad en 2020 (IG)

La situación se tornó aún más incómoda cuando Poncho de Nigris agregó: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella”.

La cartelera del Ring Royale aún no se encuentra completa, pero ya se han confirmado dos enfrentamientos. A la esperada pelea femenina entre Ruiz y Mistral se suma otro combate destacado: Abelito, ex participante de La Casa de los Famosos México, estará frente a frente con el influencer conocido como Bull Terrie.

Así lo dio a conocer este 6 de enero el propio Poncho de Nigris en sus redes sociales, donde la promoción para el evento señala: “Ya viene en camino su rey favorito, en esta noche nos revela la siguiente pelea: ABELITO VS BULL TERRIE ¿Y ustedes hicieron su carta?”.

Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

La oferta de Ring Royale va más allá del boxeo, pues se anuncian “más combates y espectáculos musicales”, siguiendo una fórmula que ya ha demostrado atraer masivas audiencias a eventos de este tipo.

La edición de 2026, pactada para la Arena Monterrey, busca capitalizar no solo las trayectorias en redes sociales de las y los participantes, sino la expectativa derivada de sus historias personales y públicas, especialmente en el caso de Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Abelito se enfrentará a Bull Terrier, también conocido como "El Patillas" (IG)

Ruiz, originaria de Monterrey y figura relevante del entretenimiento en línea, retorna al cuadrilátero después de haber vencido a Karina García en el Stream Fighters 4, realizado en octubre de 2023 en Bogotá, Colombia. Aunque, tras su última victoria, Ruiz había manifestado dudas sobre volver a pelear, la oportunidad de enfrentar a Mistral reavivó su interés por regresar al ring.

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Superboletos.com, y el precio de los boletos inicia en $628 y llega hasta 6.820 pesos.

Lista de precios para ‘Ring Royale’ en la Arena Monterrey

Vip: $6,820

Ring Side: $5,600

Diamante: $4,746

Retractil Oro: $3,263

Doritos: $2,259

Osel: $2,259

Coke Studio: $2,259

Mccormick: $2,259

Barrera Platino: $2,259

Megacable: $1,946

Plus Ultra: $1,946

Banco Azteca: $1,946

Barrera Oro: $1,946

Bar & Grill Oro: $1,569

Bar & Grill Platino: $1,569

Butaca Oro: $1,381

Butaca Platino: $1,381

Super Palco: $1,381

Preferente Platino: $1,130

Preferente Oro: $1,130

Luneta Platino: $879

Luneta Oro: $879

Discapacitados: $879

Balcon: $628