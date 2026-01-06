México

“Ring Royale”, Abelito boxeará contra Bull Terrie y Karely Ruiz contra Marcela Mistral: lista de precios para las peleas

Poncho de Nigris planea consolidar su evento Ring Royale como un nuevo fenómeno, al reunir personalidades digitales y estrellas virales en una noche llena de peleas, música y drama frente al público regiomontano

Guardar
La Arena Monterrey acogerá el
La Arena Monterrey acogerá el Ring Royale el 15 de marzo con un gran espectáculo de boxeo y entretenimiento digital (IG)

La Arena Monterrey se prepara para albergar el próximo 15 de marzo un evento de boxeo que combina figuras del entretenimiento digital y polémicas mediáticas. El espectáculo, Ring Royale, impulsado por Poncho de Nigris, busca posicionarse como un rival directo de producciones internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, con la promesa de superar sus niveles de espectáculo y expectativa.

Uno de los duelos principales que han desatado mayor interés involucra a Karely Ruiz y Marcela Mistral. El combate entre ambas, anunciado por los organizadores como el “duelo de divas”, revive un conflicto originado en 2020, cuando Ruiz fue invitada al programa Mitad y Mitad, conducido por Mistral.

Durante el episodio, el cruce de declaraciones marcó el inicio de una tensión pública cuya escalada culminará ahora en el ring. Mistral interrogó a Ruiz con la pregunta: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? (…) Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”.

Karely Ruiz y Marcela Mistral
Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan el 'duelo de divas', reavivando un conflicto iniciado en el programa Mitad y Mitad en 2020 (IG)

La situación se tornó aún más incómoda cuando Poncho de Nigris agregó: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella”.

La cartelera del Ring Royale aún no se encuentra completa, pero ya se han confirmado dos enfrentamientos. A la esperada pelea femenina entre Ruiz y Mistral se suma otro combate destacado: Abelito, ex participante de La Casa de los Famosos México, estará frente a frente con el influencer conocido como Bull Terrie.

Así lo dio a conocer este 6 de enero el propio Poncho de Nigris en sus redes sociales, donde la promoción para el evento señala: “Ya viene en camino su rey favorito, en esta noche nos revela la siguiente pelea: ABELITO VS BULL TERRIE ¿Y ustedes hicieron su carta?”.

Poncho de Nigris impulsa Ring
Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

La oferta de Ring Royale va más allá del boxeo, pues se anuncian “más combates y espectáculos musicales”, siguiendo una fórmula que ya ha demostrado atraer masivas audiencias a eventos de este tipo.

La edición de 2026, pactada para la Arena Monterrey, busca capitalizar no solo las trayectorias en redes sociales de las y los participantes, sino la expectativa derivada de sus historias personales y públicas, especialmente en el caso de Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Abelito se enfrentará a Bull
Abelito se enfrentará a Bull Terrier, también conocido como "El Patillas" (IG)

Ruiz, originaria de Monterrey y figura relevante del entretenimiento en línea, retorna al cuadrilátero después de haber vencido a Karina García en el Stream Fighters 4, realizado en octubre de 2023 en Bogotá, Colombia. Aunque, tras su última victoria, Ruiz había manifestado dudas sobre volver a pelear, la oportunidad de enfrentar a Mistral reavivó su interés por regresar al ring.

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Superboletos.com, y el precio de los boletos inicia en $628 y llega hasta 6.820 pesos.

Lista de precios para ‘Ring Royale’ en la Arena Monterrey

  • Vip: $6,820
  • Ring Side: $5,600
  • Diamante: $4,746
  • Retractil Oro: $3,263
  • Doritos: $2,259
  • Osel: $2,259
  • Coke Studio: $2,259
  • Mccormick: $2,259
  • Barrera Platino: $2,259
  • Megacable: $1,946
  • Plus Ultra: $1,946
  • Banco Azteca: $1,946
  • Barrera Oro: $1,946
  • Bar & Grill Oro: $1,569
  • Bar & Grill Platino: $1,569
  • Butaca Oro: $1,381
  • Butaca Platino: $1,381
  • Super Palco: $1,381
  • Preferente Platino: $1,130
  • Preferente Oro: $1,130
  • Luneta Platino: $879
  • Luneta Oro: $879
  • Discapacitados: $879
  • Balcon: $628

Temas Relacionados

Ring RoyaleArena MonterreyAbelitoBull TerrieMarcela MistralKarely RuizPoncho de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 6 de enero: cerrada la circulación de Av. Tláhuac por manifestación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

Entre curiosidad, vocación creativa y un legado público, el joven reflexiona sobre su futuro en medio de un vínculo que aún no ocurre, pero despierta preguntas

Nicolás Buenfil y la historia

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Desde podcasts de terror y ficción hasta temas de negocios, estas son las producciones que se mantienen en el gusto del público mexicano en Spotify

Spotify México: Estos son los

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

En total, tres duelos de la fecha 1 se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: qué partidos de

¿Por qué el 6 de enero se conmemora a las enfermeras en México?

La fecha está dedicada al reconocimiento del personal que se encarga del cuidado médico

¿Por qué el 6 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las obras públicas en Guanajuato

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Buenfil y la historia

Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Cómo se conocieron Viruta y Capulina y por qué una perrita los unió

Tenoch Huerta reaparece tras acusaciones en espectacular adelanto de Avengers: Doomsday

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

DEPORTES

Clausura 2026: qué partidos de

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación