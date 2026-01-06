“Ring Royale”, Abelito boxeará contra Bull Terrie y Karely Ruiz contra Marcela Mistral: lista de precios para las peleas

La Arena Monterrey se prepara para albergar el próximo 15 de marzo un evento de boxeo que combina figuras del entretenimiento digital y polémicas mediáticas. El espectáculo, Ring Royale, impulsado por Poncho de Nigris, busca posicionarse como un rival directo de producciones internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, con la promesa de superar sus niveles de espectáculo y expectativa.
Uno de los duelos principales que han desatado mayor interés involucra a Karely Ruiz y Marcela Mistral. El combate entre ambas, anunciado por los organizadores como el “duelo de divas”, revive un conflicto originado en 2020, cuando Ruiz fue invitada al programa Mitad y Mitad, conducido por Mistral.
Durante el episodio, el cruce de declaraciones marcó el inicio de una tensión pública cuya escalada culminará ahora en el ring. Mistral interrogó a Ruiz con la pregunta: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? (…) Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”.
La situación se tornó aún más incómoda cuando Poncho de Nigris agregó: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella”.
La cartelera del Ring Royale aún no se encuentra completa, pero ya se han confirmado dos enfrentamientos. A la esperada pelea femenina entre Ruiz y Mistral se suma otro combate destacado: Abelito, ex participante de La Casa de los Famosos México, estará frente a frente con el influencer conocido como Bull Terrie.
Así lo dio a conocer este 6 de enero el propio Poncho de Nigris en sus redes sociales, donde la promoción para el evento señala: “Ya viene en camino su rey favorito, en esta noche nos revela la siguiente pelea: ABELITO VS BULL TERRIE ¿Y ustedes hicieron su carta?”.
La oferta de Ring Royale va más allá del boxeo, pues se anuncian “más combates y espectáculos musicales”, siguiendo una fórmula que ya ha demostrado atraer masivas audiencias a eventos de este tipo.
La edición de 2026, pactada para la Arena Monterrey, busca capitalizar no solo las trayectorias en redes sociales de las y los participantes, sino la expectativa derivada de sus historias personales y públicas, especialmente en el caso de Karely Ruiz y Marcela Mistral.
Ruiz, originaria de Monterrey y figura relevante del entretenimiento en línea, retorna al cuadrilátero después de haber vencido a Karina García en el Stream Fighters 4, realizado en octubre de 2023 en Bogotá, Colombia. Aunque, tras su última victoria, Ruiz había manifestado dudas sobre volver a pelear, la oportunidad de enfrentar a Mistral reavivó su interés por regresar al ring.
Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Superboletos.com, y el precio de los boletos inicia en $628 y llega hasta 6.820 pesos.
Lista de precios para ‘Ring Royale’ en la Arena Monterrey
- Vip: $6,820
- Ring Side: $5,600
- Diamante: $4,746
- Retractil Oro: $3,263
- Doritos: $2,259
- Osel: $2,259
- Coke Studio: $2,259
- Mccormick: $2,259
- Barrera Platino: $2,259
- Megacable: $1,946
- Plus Ultra: $1,946
- Banco Azteca: $1,946
- Barrera Oro: $1,946
- Bar & Grill Oro: $1,569
- Bar & Grill Platino: $1,569
- Butaca Oro: $1,381
- Butaca Platino: $1,381
- Super Palco: $1,381
- Preferente Platino: $1,130
- Preferente Oro: $1,130
- Luneta Platino: $879
- Luneta Oro: $879
- Discapacitados: $879
- Balcon: $628