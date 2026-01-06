Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Albóndigas en una salsa de chile chipotle, un platillo perfecto para compartir en familia - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las albóndigas en salsa de chile chipotle forman parte de esas preparaciones características de la cocina mexicana.

La mezcla de carnes, unida por arroz y especias, da lugar a piezas jugosas que encuentran en la salsa su punto más delicioso. El chipotle aporta profundidad, mientras el jitomate sostiene la estructura del guiso con mucha naturalidad.

Servido caliente y acompañado por vegetales frescos, este plato propone una experiencia completa.

Receta de albóndigas en salsa de chile chipotle

Un festín de sabores caseros en cada bocado - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta receta es de Ángel Vázquez y la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Es fácil y rápido de hacer ya que solo tardarás 50 minutos en prepararlo y el rendimiento final será de cuatro porciones.

Ingredientes

100 g de arroz remojado previamente en agua

2 tomates milperos

2 clavos de olor

1 raja de canela

1 pizca de cominos

20 g de sal

350 g de carne molida de cerdo

350 g de carne molida de res

3 huevos cocidos, cortados en 4 trozos

Salsa de chile chipotle

3 cucharadas de aceite

2 chiles chipotles, sin rabo, semillas ni venas

1 kg de jitomates

2 dientes de ajo

1/4 de cebolla

3 tazas de caldo de pollo

sal al gusto

Terminado

250 g de chícharos sin vainas, precocidos

hojas de quelites de su elección, al gusto

Preparación

Albóndigas

Licue el arroz con los tomates milperos, los clavos de olor, la raja de canela, los cominos y los 20 gramos de sal. Mezcle este molido con las carnes de cerdo y de res

Forme con la mezcla anterior 12 esferas e introduzca un trozo de huevo cocido en el centro de cada una. Reserve

Salsa de chile chipotle

Caliente 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio y fría los chiles chipotles. Ase en un comal o sartén a fuego medio los jitomates, los dientes de ajo y la cebolla. Licue todos los ingredientes

Coloque sobre el fuego una cacerola con las 2 cucharadas de aceite restante. Cuando esté caliente, vierta el molido de jitomates con chiles chipotles y déjelo sobre el fuego hasta que hierva

Añada a la salsa el caldo de pollo y sal al gusto, reduzca la intensidad del fuego a baja y deje que hierva durante unos minutos

Terminado

Incorpore a la salsa las albóndigas y los chícharos precocidos y deje que se cocinen durante 15 minutos. Rectifique la sazón

Sirva la preparación decorada con hojas de quelites de su elección

¿Cuáles son los beneficios del arroz?

El arroz es un ingrediente esencial dentro de la preparación de las albóndigas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz cumple un rol funcional dentro de esta receta, al ser licuado e incorporado a la carne, actúa como un aglutinante natural que ayuda a mantener la forma de las albóndigas sin endurecerlas.

Durante la cocción, el arroz absorbe parte de los líquidos y sabores de la salsa, lo que contribuye a una textura uniforme y evita que la carne se reseque.

De acuerdo con información de El poder del Consumidor “el arroz tiene un impacto positivo en la salud, especialmente en la regulación del tránsito intestinal. Ayuda a aliviar tanto el estreñimiento como la diarrea asociada a ciertos problemas intestinales”.

¿Cuáles son las propiedades de los jitomates?

El jitomate es el ingrediente encargado de aportar sabor, color y textura a la salsa de chipotle - REUTERS/Raquel Cunha

El jitomate es el ingrediente principal de la salsa y el responsable del color, cuerpo y acidez. Al asarse y licuarse, desarrolla un sabor más intenso que sirve de base para integrar el chile chipotle.

Su contenido natural de agua permite una cocción que se alarga sin necesidad de espesantes artificiales, logrando una textura fluida que envuelve las albóndigas de manera uniforme.

Según menciona la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “los minerales que contiene son calcio, fósforo, potasio y sodio y las vitaminas que contiene son A, B1, B2, y C”. Esto lo convierte en un esencial para una comida equilibrada.