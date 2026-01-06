México

Pensión Mujeres del Bienestar: de cuánto es el aumento exacto este 2026 y cuánto cobrarán en enero las beneficiarias

Los pensionados tendrán el primer aumento del año y los pagos ya han dado inicio

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

El Gobierno Federal de México inició en enero la transferencia bimestral de apoyos sociales a través de la Pensión del Bienestar, con un incrementos que se esperan tengan un impacto positivo en la economía de los pensionados.

Esta subida responde a la política pública de llegar a más de 20 millones de beneficiarios, superando una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos durante 2026, de acuerdo con información difundida por la Secretaría del Bienestar durante la conferencia matutina presidida por Ariadna Montiel.

La dispersión de los recursos ha sido organizada según la inicial del primer apellido de los destinatarios, una estrategia destinada a ordenar y agilizar el acceso a los depósitos bancarios y la cual ya ha dado inicio y se extenderá durante todo el mes de enero.

La inversión social para la
La inversión social para la Pensión del Bienestar supera los 663 mil 719 millones de pesos durante 2026, anunció la Secretaría del Bienestar.

De cuánto es el aumento que tendrá la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores este 2026

Según dio a conocer Ariadna Montiel durante la conferencia mañaera de Claudia Sheubaum el aumento de la Pensión Mujeres del Bienestar será de un montó exacto de 100 pesos de manera bimestral, es decir, 50 pesos por cada mes.

Con este aumento el depósito del mes de enero debe ser de un total de 3 mil 100 pesos en comparación con los 3 mil pesos que recibieron en el último depósito del 2025.

En este sentido, los beneficiarios podrán ver refledo este aumento en sus cuentas del bienestar el día que les toque su depósito de acuerdo con la información del calendario oficial de pagos.

Ariadna Montiel destaca que el
Ariadna Montiel destaca que el aumento de la Pensión del Bienestar busca llegar a más familias y mejorar la cobertura social.

Calendario oficial de pagos del mes de enero de la Pensión Mujeres del Bienestar

La entrega de recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, a lo largo de enero.

Este esquema busca ordenar la dispersión y facilitar el acceso a los depósitos bancarios.

Letras A — Lunes 05 de enero

• Letras B — Martes 06 de enero

• Letras C — Miércoles 07 de enero

• Letras C — Jueves 08 de enero

• Letras D, E, F — Viernes 09 de enero

• Letras G — Lunes 12 de enero

• Letras G — Martes 13 de enero

• Letras H, I, J, K — Miércoles 14 de enero

• Letras L — Jueves 15 de enero

• Letras M — Viernes 16 de enero

• Letras M — Lunes 19 de enero

• Letras N, Ñ, O — Martes 20 de enero

• Letras P, Q — Miércoles 21 de enero

• Letras R — Jueves 22 de enero

• Letras R — Viernes 23 de enero

• Letras S — Lunes 26 de enero

• Letras T, U, V — Martes 27 de enero

• Letras W, X, Y, Z — Miércoles 28 de enero

Metro CDMX y Metrobús hoy

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo

Monreal llama a respaldar la

Luisa María Alcalde celebra que

Pensión Bienestar 2026: este es
Detienen a 150 policías municipales

Esta actriz mexicana podría ser

Sebastián Córdova ignora a una

