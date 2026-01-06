Pablo Gómez sale de Palacio Nacional tras reunión con Claudia Sheinbaum

Entre los temas más debatidos está el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, acudió a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento clave del proceso de elaboración de la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo federal prevé enviar al Congreso de la Unión en las próximas semanas.

El funcionario se retiró sin emitir declaraciones públicas; sin embargo, la visita ocurrió en el contexto de la fase final de un proceso que ha incluido foros de consulta, recopilación de propuestas ciudadanas y revisión jurídica del proyecto que busca modificar distintos aspectos del sistema electoral mexicano.

¿En qué consiste el proceso de la reforma electoral?

El proceso de la reforma electoral inició con la creación de una Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, cuyo objetivo ha sido recopilar diagnósticos, propuestas y opiniones sobre el funcionamiento del sistema electoral.

Para ello, se organizaron 65 foros de consulta en distintas regiones del país, en los que participaron autoridades federales y estatales, representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organizaciones civiles y especialistas.

La reforma electoral busca modificar la Constitución y leyes secundarias para fortalecer la democracia en México. REUTERS/Henry Romero

Paralelamente, el INE validó una propuesta ciudadana respaldada por más de 188 mil firmas, la cual fue incorporada como uno de los insumos formales para la elaboración de la iniciativa.

Con base en toda esta información, la comisión se encuentra en la etapa de sistematización y redacción del proyecto que será presentado por la presidenta de la República.

Los temas que se analizan dentro de la reforma

La reforma electoral en discusión plantea modificaciones tanto a la Constitución como a leyes secundarias.

Su alcance abarca la estructura de las autoridades electorales, el financiamiento de los partidos y las reglas de competencia política.

Se busca endurecer sanciones por conductas irregulares y evitar la intervención del crimen organizado en elecciones. Cuartoscuro

Entre los principales temas que forman parte del proceso se encuentran:

Fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales.

Reglas de equidad en el acceso al financiamiento público y a los medios de comunicación .

Endurecimiento de sanciones ante conductas irregulares en los procesos electorales.

Medidas para impedir la intervención del crimen organizado .

Revisión de los mecanismos de representación legislativa.

Uno de los puntos más debatidos ha sido el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuya posible desaparición o reconfiguración ha generado posiciones encontradas entre autoridades electorales y legisladores.

Revisión jurídica y preparación de la iniciativa

Como parte del proceso, la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Esthela Damián, ha sostenido reuniones de trabajo con Pablo Gómez para revisar la viabilidad legal de la propuesta.

Esta etapa tiene como objetivo asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos constitucionales antes de ser firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una vez concluida la revisión jurídica, la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.

Ruta legislativa y calendario previsto

De acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la reforma constitucional podría ser discutida y votada a mediados de marzo.

En caso de ser aprobada por mayoría calificada, se procederá posteriormente al análisis de las leyes secundarias.

Etapas del proceso de reforma electoral:

Foros de consulta y recopilación de propuestas

Integración del proyecto por la Comisión Presidencial

Revisión jurídica por la Consejería Jurídica

Envío de la iniciativa al Congreso

Discusión y votación constitucional

Elaboración de leyes secundarias