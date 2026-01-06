Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Investigación por disparos de funcionarias en festejo en Chihuahua (especial)

Las autoridades del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, negaron que las personas que aparecen en un grabaciones disparando armas de fuego al aire sean funcionarias.

“Es completamente falso que las funcionarias públicas mencionadas en algunas notas periodísticas sean las personas que aparecen en dichos videos", se puede leer en el informe del Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo compartido el 5 de enero.

Según lo publicado por el municipio, los reportes que señalan a funcionarias implicadas con los disparos son parte de una estrategia de desinformación por parte de la oposición y tiene como objetivo un golpeteo político.

"El Gobierno Municipal rechaza cualquier intento de atribuir responsabilidades institucionales sin sustento“, continúa el mensaje compartido a través de redes sociales.

Funcionaria del municipio de Guadalupe y Calvo dispara arma del uso exclusivo del ejército en festejo de Año Nuevo en Chihuahua

Probablemente son funcionarios municipales: Gilberto Loya

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, fue cuestionando sobre la violencia en el municipio mencionado durante una conferencia de prensa del mismo 5 de enero.

El funcionario destacó que Guadalupe y Calvo es una entidad con un panorama complejo y habló sobre un posible involucramiento de funcionarios con grupos criminales pues se trata de armas que son de uso exclusivo de las agencias de seguridad.

“Probablemente funcionarios municipales, según la información que nosotros tenemos, haciendo uso de armas de fuego, haciendo disparos al aire. Probablemente pudo haber sido en fin de año. Estos videos pudieron haberse tomado en esa, en esa época”, comentó Loya.

El funcionario añadió que cuando hay funcionarios empuñando este tipo de armamento entonces es posible pensar en una especie de involucramiento con grupos del crimen organizado.

Funcionaria del municipio de Guadalupe y Calvo dispara arma del uso exclusivo del ejército Crédito: (notichihuahua_momento/Instagram)

“Te va dando un panorama de lo complejo que está el municipio de Guadalupe y Calvo por el probable involucramiento de personas que trabajan en el gobierno municipal con probables grupos delincuenciales”.

Debería investigarlo la FGR, señala fiscal de Chihuahua

Por su parte, el fiscal general de Chihuahua, César Jauregui Moreno, comentó en un encuentro con medios de comunicación que se trata de armas de fuego que no son de uso común y que por ello el caso debería ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo creo que es importante que la Fiscalía General de la Republica inicie una investigación, se trata de armamento que está prohibido su uso fuera del oficial que le pueda dar el Ejército"

Insistió que se trata de un tema de un delito federal, por lo que no seria competencia de la Fiscalía estatal, sino de la FGR.

Según información compartida por el medio La Jornada, las funcionarias implicadas en el video serían Esmeralda P. M., Blanca Arleth M. E., sin que hasta el momento haya confirmación de dichos datos.