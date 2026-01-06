Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

Nicolás mostró su inquietud por reunirse con su abuelo paterno (Foto: Archivo)

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz mexicana Erika Buenfil, habló recientemente sobre un aspecto poco conocido de su historia personal: el vínculo inexistente con su abuelo, el expresidente de México Ernesto Zedillo. El joven reconoció que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocerlo, aunque el interés por hacerlo está presente.

Nicolás Buenfil expresó curiosidad por saber quién es su abuelo más allá de la figura pública.

Le interesa conocer su trayectoria de vida y entender el contexto en el que se desarrolló, en especial el mundo político que marcó una etapa del país.

Vocación creativa y una historia que podría contarse

Además de hablar sobre su familia, Nicolás Buenfil compartió sus aspiraciones profesionales. Actualmente se encuentra estudiando y ha manifestado su interés por desarrollarse como productor de televisión.

Ante la pregunta de si le gustaría llevar a la pantalla la historia de su abuelo, respondió que podría ser una posibilidad si la vida de Ernesto Zedillo resulta interesante para ser contada y siempre que exista el consentimiento necesario. La respuesta dejó ver una mirada prudente y respetuosa sobre un tema sensible.

El joven también mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido de manera constante.

Una historia familiar marcada por ausencias

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer por medios de comunicación, Ernesto Zedillo Jr. no estuvo presente en la vida de Nicolás ni le otorgó su apellido.

Sin embargo, se ha señalado que sí han existido esos encuentros entre el padre, la media hermana y Nicolás, lo que muestra que algunos vínculos familiares han tenido acercamientos parciales con el paso del tiempo.

Este contexto explica por qué la figura del abuelo aparece como una historia aún no vivida.

¿Quién es Erika Buenfil?

Erika Buenfil es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana y un referente indiscutible del melodrama. Su trayectoria se ha distinguido por interpretaciones intensas que han conectado con el público a lo largo de varias generaciones.

Ha formado parte de producciones emblemáticas como “Amores verdaderos”, donde compartió créditos con Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli, así como en telenovelas como “Mañana es para siempre” y “A que no me dejas”, entre muchos otros proyectos.

Durante la pandemia, su carrera tomó un giro inesperado al convertirse en una de las figuras más populares de TikTok. Su espontaneidad, energía y carisma la posicionaron como una creadora de contenido viral, ganándose el reconocimiento de nuevas audiencias y el título informal de “la reina de TikTok”.