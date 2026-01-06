México se posiciona ante la OEA ante captura de Maduro en Venezuela

Encinas reiteró la disposición de México de ayudar a la solución pacífica. | YouTube OEA

La delegación de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por Alejandro Encinas, expresó este martes su preocupación ante por las advertencias recientes del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de expandir la intervención militar en la región, tras el operativo que realizó el país norteamericano en Venezuela y derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro.

En la sesión extraordinaria de hoy, Encinas afirmó que “estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región”.

El diplomático enfatizó que la postura de México es “firme, clara e histórica”, basada en el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados, reiterando su llamado urgente a respetar el derecho internacional, cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela y privilegiar las vías pacíficas para la solución de controversias.

“Solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico-social, sin presiones externas”, recalcó.

El representante mexicano advirtió que los cambios de régimen impulsados por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo contravienen el derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, afirmó Encinas.

A pesar de las diferencias políticas existentes en la región, Encinas subrayó que América Latina y el Caribe se han consolidado como una zona de paz, como lo reconoce la resolución AG/RS2862 adoptada en 2014 por la Asamblea General de la OEA. Dicha resolución llama a consolidar el continente como una zona de paz, basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional y la convicción en la solución pacífica de controversias.

“La violación actual de este equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos”, advirtió el diplomático. Encinas manifestó la profunda preocupación de México por “las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”.

Frente a este panorama, México reafirmó que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. Encinas reiteró la disposición de México para apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación de mayores consecuencias.