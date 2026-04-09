Esta es la única forma que realmente sirve para eliminar la papada de la cara

La reducción de la papada se logra con hábitos sostenidos, no con ejercicios localizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar la papada representa un objetivo para quienes buscan modificar el contorno del rostro y reducir el exceso de grasa bajo el mentón.

La única forma comprobada para lograrlo consiste en mantener un déficit calórico sostenido. Este principio aplica a cualquier zona del cuerpo, incluyendo la parte inferior de la cara, ya que la acumulación de grasa no responde a ejercicios localizados ni a productos tópicos.

El déficit calórico ocurre cuando una persona consume menos calorías de las que gasta durante el día. Este balance obliga al cuerpo a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía.

Las personas interesadas en reducir la papada suelen buscar alternativas rápidas, pero la evidencia muestra que solo la modificación de la ingesta calórica genera un cambio real y duradero. El tiempo necesario para notar la reducción varía según el metabolismo, la edad y el porcentaje de grasa corporal inicial.

El déficit calórico disminuye la grasa de la papada

La disciplina en la alimentación es clave para evitar que la papada regrese. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo básico para perder grasa en cualquier región consiste en crear un déficit calórico. Esto implica ajustar la alimentación y, en algunos casos, incrementar la actividad física.

El cuerpo no elige de dónde elimina grasa primero; la reducción es general y depende de la predisposición genética de cada persona. Cuando el déficit se mantiene, la grasa acumulada en la papada empieza a disminuir de manera gradual.

Para alcanzar un déficit calórico, se recomienda identificar cuántas calorías requiere el organismo según la edad, el peso, la estatura y el nivel de actividad física.

A partir de ese dato, reducir la ingesta diaria entre 300 y 500 calorías suele ser suficiente para iniciar el proceso de pérdida de grasa. La constancia es fundamental para que el resultado sea visible en el rostro y otras partes del cuerpo.

No existen soluciones localizadas para la grasa de la papada

El déficit calórico es la única forma de eliminar la papada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos mitos rodean la posibilidad de eliminar la papada mediante ejercicios específicos o productos milagro.

La evidencia demuestra que los movimientos faciales aislados no eliminan grasa localizada. El cuerpo responde a un déficit calórico general y no discrimina entre distintas áreas al utilizar las reservas de energía. Los productos tópicos, masajes y aparatos comerciales tampoco ofrecen resultados permanentes para reducir la papada.

La única vía efectiva es mantener un déficit calórico constante. Los procedimientos estéticos, como la liposucción o las inyecciones, pueden modificar la zona, pero no sustituyen los efectos de una alimentación balanceada y sostenida en el tiempo. Sin un control sobre el consumo calórico, la grasa puede regresar, incluso tras intervenciones quirúrgicas.

Mantener el resultado depende de los hábitos a largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de lograr la reducción de la papada mediante déficit calórico, conservar el resultado exige mantener hábitos saludables.

El cuerpo tiende a recuperar la grasa si se regresa a un superávit calórico. La clave es sostener una alimentación equilibrada, controlar las porciones y priorizar alimentos frescos sobre procesados. El ejercicio regular complementa el proceso, pero no reemplaza el papel central de la dieta en la pérdida de grasa.

La reducción de la papada depende del déficit calórico y de la constancia en el tiempo. No existen atajos ni métodos localizados efectivos fuera de este principio. El cambio es progresivo y requiere disciplina en los hábitos diarios.