Línea 4 del Cablebús CDMX Tlalpan - Coyoacán será financiado por el gobierno de Sheinbaum

Clara Brugada explicó cómo será la construcción de esta ruta que conectará con la Línea 3 del Metro

Por Luz Coello

El gobierno de la Ciudad de México construirá cinco líneas de Cablebús en diferentes puntos de la capital, esto con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad. La primer ruta será la Línea 4 del Cablebús, que irá de la alcaldía Tlalpan a Coyoacán, permitirá conectar con el servicio de la estación Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Recientemente, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la obra civil de la Línea 4 del Cablebús será financiado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Durante su visita “Casa x casa desde la alcaldía Tlalpan” la mandataria explicó cómo va el proyecto.

Precisó que los recursos no saldrá de la capital del país, sino que las autoridades federales se encargarán de la construcción de las estaciones y demás infraestructura necesaria para la Línea 4. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) será la encargada de la realización.

Clara Brugada confirmó que la Línea 4 del Cablebús será construída con recursos federales. (Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina)

“El Cablebús, vamos a construir de aquí al 2030, cinco líneas de Cablebús en la Ciudad de México. Y el primero va a ser Tlalpan, y quiero informarles que la presidenta de la República es quien va a financiar el Cablebús de Tlalpan, porque ella no se olvida de su origen”, anunció la jefa de gobierno.

¿Cómo será la Línea 4 del Cablebús?

La Línea 4 del Cablebús será la ruta más larga de esta red de transporte público que tiene la Ciudad de México, según explicaron las autoridades. Tendrá una longitud de 11.31 kilómetros, recorrido que beneficiará a 48 colonias en total de las cuales 19 son de Coyoacán y 29 de Tlalpan.

Además de conectar con la Línea 3 del Metro CDMX, también facilitará el acceso a la Línea 1 del Metrobús, lo que permitirá una integración eficiente con otros sistemas de transporte público.

Así será la nueva Línea
Así será la nueva Línea 4 de Cablebús (YouTube/ Clara Brugada Molina)

El proyecto contempla la construcción de ocho estaciones a lo largo de la ruta, se pretende que el recorrido de Universidad hasta el Pedregal será de hasta 35 minutos con la expectativa de atender diariamente a 65 mil personas usuarias.

De acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la nueva línea permitirá una reducción promedio del 45 % en los tiempos de traslado para los usuarios, según anunció en una conferencia de prensa en julio de 2025 cuando se presentó la Línea 4 del Cablebús Tlalpan.

Estaciones de la Línea 4 del Cablebús CDMX:

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX presentó cuáles son las estaciones oficiales del Cablebús de Tlalpan, son las siguientes:

  • Pedregal de San Nicolás
  • Cultura Maya
  • Deportivo Independencia
  • CEMORFA
  • Mercado Hidalgo
  • Perisur
  • Cantera
  • Universidad

