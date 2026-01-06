México

La Fiscalía General de la República aseguró un tigre de bengala en Veracruz

El felino fue puesto bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar su origen y posibles responsabilidades legales

Guardar
Elementos federales posando con el
Elementos federales posando con el ejemplar incautado. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezó un operativo que resultó en el aseguramiento de un tigre de bengala de color blanco en una vivienda del municipio de Coatzintla, Veracruz.

La diligencia se llevó a cabo en la colonia Ruíz Cortínez, luego de que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), dependiente de la FGR, solicitara y obtuviera una orden de cateo por parte del juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado.

Según las autoridades, estos hechos resultaron de una carpeta de investigación iniciada por delitos contra la biodiversidad.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la inspección en el inmueble, los especialistas localizaron y aseguraron un tigre de bengala de color blanco, especie cuya tenencia está estrictamente regulada y que se encuentra en la lista de animales en peligro de extinción.

El cateo tuvo apoyo perimetral
El cateo tuvo apoyo perimetral de fuerzas federales. Crédito: FGR

El operativo incluyó la colaboración de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal. Estos elementos proporcionaron seguridad perimetral y apoyaron la labor de los investigadores, lo que permitió que la diligencia se desarrollara sin incidentes y bajo condiciones de seguridad tanto para los agentes como para los habitantes de la zona.

El destino del tigre y el proceso legal

Cateo que derivó en el
Cateo que derivó en el aseguramiento del tigre de bengala en Veracruz. Crédito: FGR

Tras el aseguramiento, el tigre de bengala y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, quien continúa con las indagatorias para definir la procedencia del animal y deslindar responsabilidades legales.

El caso de Coatzintla ha puesto nuevamente en la agenda pública la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia y aplicar sanciones contundentes a quienes incurren en delitos ambientales.

La posesión de fauna exótica sin el cumplimiento de la normativa puede derivar en penas severas y en la incautación de los animales, como ocurrió en este operativo.

Los hechos fueron informados por la FGR mediante un comunicado en sus canales oficiales, donde no señalaron el aseguramiento de personas en el predio cateado.

Llamado a la denuncia ciudadana y canales de contacto tras el hallazgo

La FGR reiteró la importancia de la participación ciudadana en la detección y denuncia de delitos federales, en especial aquellos relacionados con la protección del medio ambiente.

La institución recordó que las denuncias pueden presentarse las 24 horas del día, durante todo el año, de manera presencial o anónima.

Para ello, en el caso de Veracruz, la Fiscalía cuenta con instalaciones en la avenida J.B. Lobos número 684, colonia Reserva Territorial “El Coyol”, código postal 91779, en el municipio portuario. Además, ofrece atención telefónica al número 229 989 6334, así como recepción de reportes por correo electrónico, facilitando diversos canales para quienes deseen aportar información útil a las investigaciones.

Otros decomisos de felinos en México

El 21 de enero de 2025, en Nogales, Sonora, fuerzas federales y estatales realizaron cateos en dos inmuebles donde localizaron un tigre, dos venados, 19 caballos y un mono capuchino. Durante la operación se incautaron armas de fuego, cargadores, dosis de drogas, camionetas y motocicletas. Cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que los animales quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales para su valoración y traslado a instalaciones especializadas.

En otro caso, el 27 de septiembre de 2025, en Pachuca, Hidalgo, personal de Profepa y fuerzas de seguridad intervinieron una vivienda en la colonia Matilde, tras una denuncia por posible maltrato animal. En el sitio hallaron una pareja de leones africanos y dos tigres en condiciones inadecuadas. Los propietarios no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares, que fueron trasladados a un sitio autorizado para su resguardo y atención veterinaria mientras avanza el proceso legal.

Estos casos ilustran la presencia de fauna exótica en distintos puntos del país y la intervención constante de las autoridades para su resguardo y la aplicación de la ley.

Temas Relacionados

AseguramientoEspecies protegidasFiscalía General de la RepúblicaFGRMarinaTigre de bengalaVeracruzSeguridadÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Pablo Gómez sale de Palacio Nacional tras reunión con Claudia Sheinbaum

La visita del Presidente de la Comisión para la Reforma Electoral ocurre mientras se termina de redactar la iniciativa que será enviada al Congreso

Pablo Gómez sale de Palacio

Línea 4 del Cablebús: así luce el espacio donde construirán las estaciones que irán de Tlalpan a Coyoacán

Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto recibirá financiamiento federal para su construcción; será la ruta más larga del sistema Cablebús CDMX

Línea 4 del Cablebús: así

Las películas más populares en Google México

Google busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estos personajes

Las películas más populares en

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de enero: reportan servicio lento en la Línea 3 Indios Verdes - Universidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Kenia López Rabadán exige justicia tras accidente del Tren Interoceánico

La diputada solicitó transparencia en la investigación del siniestro y enfatizó que cualquier responsable debe enfrentar consecuencias legales

Kenia López Rabadán exige justicia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Cintalapa,

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Google México

Las telenovelas mexicanas donde apareció Fernando Carrillo, actor venezolano que confesó ser ex de Delcy Rodríguez

La Supermana afirma que La Bogue tiene un hijo abandonado en Acapulco y que golpeó a su mamá hasta causarle daño

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

DEPORTES

Clausura 2026: qué partidos de

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación