Leones africanos y tigres son resguardados tras cateo en Pachuca

Los animales exóticos fueron encontrados tras recibir denuncias anónimas de posible maltrato animal (PGJEH)

Luego de que vecinos hicieran denuncias anónimas por presunto maltrato animal, cuatro felinos exóticos fueron rescatados en una vivienda de la colonia Matilde, en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. El rescate lo llevó a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Al ingresar al inmueble y asegurar a los animales, cuya tenencia legal no pudo ser acreditada en el momento de la inspección. La operación realizada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos en contra de los Animales, se originó tras una denuncia anónima que alertó sobre el posible sacrificio de especies caninas en el lugar.

La denuncia motivó que el Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial la orden de cateo, lo que permitió a los agentes ingresar al domicilio. Durante la inspección, los investigadores localizaron una pareja de leones africanos (macho y hembra), así como dos ejemplares de tigres (macho y hembra), y varias aves.

“La técnica de investigación ejecutada derivó de una denuncia anónima mediante la que se hacía del conocimiento de posible sacrificio de especies caninas, situación que originó que el Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial el mandamiento judicial“, se lee en el comunicado.

Los ejemplares fueron llevados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

En todos los casos, los dueños del inmueble no presentaron documentación que acreditara la posesión legal de estos ejemplares.

Para garantizar el bienestar de los animales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) asumió su resguardo y colaboró en las tareas de atención, traslado y conservación de las especies aseguradas. La intervención de PROFEPA resultó fundamental para preservar la salud de los felinos y las aves incautadas.

La PGJEH destacó que estas acciones forman parte de su compromiso con la protección de la fauna y la lucha contra los delitos que afectan tanto al bienestar animal como al social. La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera anónima cualquier hecho vinculado al maltrato o tráfico ilegal de especies.

Por otra parte, el pasado 20 de septiembre fueron resguardados cuatro leones que se encontraban en una propiedad de Puerta Grande, en el Municipio Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Los ejemplares fueron rescatados y puestos a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En cuanto a las personas que se encontraban en el lugar, fueron detenidos cinco hombres y dos mujeres que, además, eran acusados de ser integrantes de una banda de secuestradores.