México

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

El aseguramiento de buches de totoaba, aletas de tiburón y tortugas es de fuerte impacto para el crimen organizado

Por Aranza Estrada

Guardar
La operación conjunta incluyó cateos
La operación conjunta incluyó cateos en Jalisco y Baja California, con la participación de autoridades mexicanas y estadounidenses. (FGR)

El decomiso de especies protegidas en el mercado ilegal ha representado una afectación económica de aproximadamente 133 millones 990 mil 516 pesos al grupo delictivo responsable, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado la autoridad informó que esta cifra corresponde al valor estimado de los ejemplares asegurados durante una operación coordinada por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Los imputados integraban una red
Los imputados integraban una red dedicada al tráfico y exportación ilegal de buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas y caballitos de mar. (FGR)

Cae presunta banda que traficaba especies marinas a Asia y EEUU

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez federal de Jalisco dictara vinculación a proceso contra tres personas por su presunta participación en actividades de delincuencia organizada con el objetivo de cometer delitos contra la biodiversidad.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los elementos probatorios que permitieron obtener, además, la imposición de prisión preventiva oficiosa y el establecimiento de un plazo de un mes para la investigación complementaria.

De acuerdo con la información oficial, los imputados integraban un grupo dedicado al tráfico y comercialización ilegal de buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas de diversas especies y caballitos de mar.

Estas actividades se realizaban a través de una empresa con sede en Guadalajara, Jalisco, que exportaba las especies y sus derivados principalmente a Estados Unidos, China y otros países de Asia.

La detención de los presuntos responsables, identificados como Yaoqin “S”, Miguel “A” y Marco “C”, se efectuó en el marco de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la FGR, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, estas capturas se realizaron durante cateos en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, ambos en Jalisco, así como en Tijuana, Baja California.

La FGR y la FEMDO
La FGR y la FEMDO lograron la vinculación a proceso de tres personas por delitos contra la biodiversidad y delincuencia organizada. (FGR)

Durante la ejecución de cinco cateos, las autoridades aseguraron 1.569 kilogramos de pepino de mar, mil 188 kilogramos de aleta de tiburón, 39 kilogramos de buche de totoaba, 2 mil 227 tortugas de diversas especies y 12 tortugas conocidas como casquito.

El valor de estas especies en el mercado ilegal fue el factor determinante para calcular el impacto económico al grupo delictivo, que dejó de percibir los recursos derivados de su comercialización ilícita.

La investigación continúa bajo la supervisión del Juez Federal de Jalisco, quien otorgó un mes para que las autoridades reúnan información adicional que fortalezca el caso.

Temas Relacionados

especies protegidasGuadalajaratráfico de animalesfauna protegidaFGEJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Diputados se preparan para enmendar la reforma a Ley de Amparo, señala Monreal

Monreal Ávila expuso que esta reforma deberá ser revisada y eventualmente ratificada o modificada por los diputados

Diputados se preparan para enmendar

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia será un desfile de luminarias internacionales y grandes cineastas que marcarán pauta en el cine mundial

FICM 2025 reunirá a Jodie

¿Sheinbaum se une al ‘trend del Bienestar’? La presidenta revivió su discurso viral en celebración de CDMX

La mandataria participó en la tendencia y publicó un video recreándolo con su más reciente evento público

¿Sheinbaum se une al ‘trend

Popocatépetl inicia la semana con 15 exhalaciones y 53 minutos de tremor este lunes 6 de octubre

Localizado en la frontera de Morelos, Puebla y el Estado de México, se caracteriza por ser uno de los volcanes más activos de México

Popocatépetl inicia la semana con

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este martes

Hoy No Circula del martes:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Redadas en seis regiones: armas,

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

El hallazgo que transformó una investigación en Jalisco: pericos, una guacamaya amenazada y un Ford robado

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Colombia: cuándo, dónde

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025