FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Un juez calificó de legal la detención de Inzunza y otros tres detenidos, quienes estarán recluidos en el Penal del Altiplano

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa para cuatro personas, entre ellas Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, por su probable implicación en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

“El Sagitario” es señalado como segundo al mando en el Cártel de los Beltrán Leyva o también conocido como Cártel de Guasave, organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Prisión preventiva para “El Sagitario” y tres más

Según reportes oficiales, el juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa para los cuatro hombres asegurados el pasado 31 de diciembre en Culiacán, Sinaloa.

Los cuatro detenidos quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, en el Estado de México, conforme a lo comunicado por la FGR.

La fiscalía señaló que a los indiciados se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El caso fue clasificado como parte de las acciones prioritarias para combatir la delincuencia organizada en el país, involucrando delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores exclusivos del ejército, así como posesión de narcóticos con fines de comercio.

Autoridades federales confirmaron que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por el Gabinete de Seguridad. La Secretaría de Marina y la SSPC actuaron en coordinación con la FGR para realizar la detención y el aseguramiento del armamento y sustancias ilícitas.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica final de los implicados, mientras transcurre el plazo legal previsto.

Información en desarrollo...

