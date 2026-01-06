¿Habrá cambios en el gabinete federal durante el 2026? Esto respondió Sheinbaum

Sheinbaum celebró Día de Reyes en la conferencia mañanera. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera sobre si tenía previsto realizar cambios en su gabinete federal durante el 2026, en el marco de los cambios que se han realizado recientemente en dependencias como la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Palacio Nacional, la mandataria afirmó que no tiene previsto realizar más cambios en su gabinete federal.

-Para este año, ¿Tiene pensados algunos cambios en el gabinete?

“No”, respondió brevemente, entre risas, sin dar mayores detalles.

¿Qué cambios hubo en el gabinete federal durante el 2025?

Uno de los cambios más recientes fue el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el nombramiento de Víctor Hugo Borja Aburto como sustituto de Armida Zúñiga Estrada.

En su conferencia mañanera del 2 de enero pasado, la mandataria explicó que la decisión fue tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich, buscando fortalecer la eficiencia y transparencia en la institución.

A esto se suma la asignación de Miguel Torruco como subsecretario de Prevención de las Violencias, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puesto que asumió este mes.

Esto, en sustitución de Esthela Damián Peralta, quien dejó dicho cargo para asumir como la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, tras la salida de Ernestina Godoy de esa misma dependencia, debido a que fue seleccionada como fiscal general de la República.

Ernestina Godoy fue nombrada por el Senado de la República como nueva titular de la FGR a principios de diciembre pasado, luego de que Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia al cargo para aceptar la invitación de la presidenta Sheinbaum Pardo para fungir como embajador de México, aunque hasta la fecha no se ha dado a conocer en qué país sería.

Otro de los cambios más destacados ocurrió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia en marzo de 2025 y fue sustituido por Edgar Amador Zamora, quien a su vez dejó vacante la Subsecretaría de Hacienda, ocupada posteriormente por María del Carmen Bonilla Rodríguez.

En la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de Hacienda, Pablo Gómez dejó la dirección y fue reemplazado por Omar Reyes Colmenares, vinculado al entorno de Omar García Harfuch.

En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández fue sustituido por Joel Omar Vázquez Herrera.

Otro cambio polémico ocurrió en Birmex, donde Iván de Jesús Olmos fue destituido tras detectarse sobrecostos en la adquisición de medicamentos; Carlos Ulloa asumió la dirección de la institución.

En el sector turístico, Sebastián Ramírez dejó la Subsecretaría de Turismo para encabezar el Fonatur y Nathalie Desplas ocupó su puesto anterior.

A pesar de la continuidad de varios funcionarios del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum ha incorporado perfiles de confianza y realizado ajustes para fortalecer la gestión federal en distintos rubros.