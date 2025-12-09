Basura Cero CDMX: así funcionará el nuevo sistema de recolección de residuos a partir de enero de 2026

Este será el nuevo calendario de recolección de basura en CDMX (Gobierno CDMX)

El gobierno de la Ciudad de México emprendió un nuevo programa para reducir los residuos y basura que se genera en la capital, principalmente a finales de año cuando aumenta la producción de desechos por la realización de fiestas navideñas, posadas y más.

A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México implementará la separación de basura en todos los hogares de manera obligatoria, esto con el objetivo de reciclar o aprovechar el 50% de las 8 mil 600 toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente, según el programa “Transforma tu Ciudad, Cada Basura en su Lugar”, presentado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

Esta medida busca reducir de manera significativa la cantidad de desechos enviados a rellenos sanitarios, las autoridades propusieron la meta de disminuir las emisiones en un 35% para el año 2030.

Nueva modalidad de recolección de basura llegará a la CDMX. Foto: (Ilustrativa iStock)

La Agencia de Gestión Integral de Residuos será la encargada de coordinar la política pública en este rubro y para ello, los camiones recolectores contarán con un calendario especifico para el tipo de basura a recoger en los hogares de la capital.

Calendario de recolección de basura en la CDMX

Durante la conferencia de prensa en la que presentaron el programa de “Cero Basura”, las autoridades explicaron el proceso de reciclaje y separación de la basura. A continuación así quedó el calendario de recolección de basura:

Martes, jueves y sábado: residuos orgánicos de origen animal o vegetal

Se recolectará residuos como flores, basura de jardinería, pasto, ramas, restos de verdura, hortalizas, fruta, hojarasca, pan, cáscara de huevo, aceite de cocina, tortillas y huesos.

Lunes, miércoles, viernes y domingo: residuos reciclables.

Se trata de desechos como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, ropa, textiles, madera, embaces multicapa.

Lunes, miércoles, viernes y domingo: residuos no reciclables materiales que debido a sus características y al uso que se les ha dado, pierden la posibilidad de ser aprovechados.

En este caso recolectarán residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales, tampones.

Actualmente, solo el 15% de los residuos en la capital se separan de forma adecuada, mientras que el resto termina en tiraderos o espacios públicos, según datos oficiales que compartieron las autoridades capitalinas.

¿Habrá multas por no separar la basura en CDMX?

El modelo de separación obligatoria establece la clasificación de los desechos domésticos en tres fracciones principales, sin embargo, si las personas no cumplen con este modelo de reciclaje, corren el riesgo de que el camión recolector de su colonia no se lleve su basura.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado ni la modalidad de las multas para quienes incumplan la normativa. La prioridad, según las autoridades, es informar y sensibilizar a la población antes de la entrada en vigor de la medida. En materia de infraestructura, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, anunció la creación de nuevas plantas de composta y reciclaje de materiales como construcción, neumáticos y asfalto.