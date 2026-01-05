México

Separación de residuos en CDMX: qué va en cada bolsa y cuándo entregarla

La ciudad opera un esquema sencillo, basado en tres fracciones, cada una con días específicos de recolección

La ciudad opera un esquema sencillo, basado en tres fracciones, cada una con días específicos de recolección. (Cuartoscuro)

A partir del pasado 1 de enero de 2026, la Ciudad de México puso en marcha un nuevo esquema de separación de residuos domésticos, medida que busca optimizar la gestión de basura en la capital e impulsar la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”. La iniciativa, coordinada por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), establece reglas claras para clasificar desechos y especifica los días en que debe entregarse cada tipo de material.

Desde su implementación, el programa asigna días concretos para la recolección de distintas fracciones de residuos, con el objetivo de facilitar su recuperación y reciclaje. Los habitantes deben separar la basura en tres categorías principales: residuos orgánicos, reciclables y no reciclables. Cada fracción cuenta con días específicos para su entrega al servicio público de limpia.

Trabajadores de limpia de la Capital recolectando la basura con la campaña de separación de desechos. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Tipos de residuos y qué días se entregan

  • Residuos orgánicos (martes, jueves y sábado) Son de origen animal o vegetal y pueden transformarse en composta, carbón vegetal o biogás. Incluyen restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, restos de comida, pan, tortillas, huesos, poda y jardinería, hojarasca, servilletas con restos de alimentos y aceite de cocina usado.
  • Residuos reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo) Son materiales que pueden transformarse en nuevos productos, como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, ropa y textiles, madera y envases multicapa tipo Tetrapack.
  • Residuos no reciclables (lunes, miércoles, viernes y domingo) Son aquellos que, por su uso o características, ya no pueden aprovecharse, como pañales, residuos sanitarios, papel de baño, toallas sanitarias, tampones, curitas, hisopos, preservativos y pañuelos usados.
Los residuos que no estén correctamente separados no son recolectados por el servicio de limpia. (Crédito: Cuartoscuro)

Residuos de manejo especial

Cabe señalar que los desechos voluminosos o de manejo especial, como colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas, se entregan únicamente los domingos. La correcta separación y entrega en el día asignado es indispensable, ya que el servicio público de limpia no recoge bolsas mezcladas ni residuos presentados fuera del calendario oficial.

  • Heces de mascotas

El manejo adecuado de residuos también contempla situaciones específicas, como las heces de mascotas, que pueden depositarse en el inodoro o en los residuos orgánicos en casa. En lugares públicos, deben recogerse y desecharse correctamente. La arena de gato convencional va con los residuos inorgánicos no reciclables, mientras que la arena orgánica corresponde a los orgánicos y la hidrosoluble puede desecharse en el inodoro.

  • Aceite de cocina

En cuanto al aceite de cocina usado, debe dejarse enfriar, filtrarse y almacenarse en una botella resistente y bien cerrada, etiquetada como “aceite vegetal usado”. Este residuo se entrega en el Mercado de Trueque o en la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. El aceite no debe arrojarse al drenaje, ya que obstruye tuberías y contamina el agua.

  • Jeringas usadas

Las jeringas usadas deben colocarse en envases rígidos y resistentes a pinchazos, mientras que los medicamentos caducos se depositan en centros de salud o farmacias con contenedores autorizados, como los del sistema SINGREM. La página oficial de SINGREM ofrece información actualizada sobre los puntos de recolección: www.singrem.org.mx/dondeEstamos.php.

