Expropian 14 inmuebles para el Tren Maya en cuatro estados del sureste mexicano

Uno de los terrenos más grandes se encuentra en Yucatán, en el municipio de Umán, con una extensión de más de 44 mil metros cuadrados

Expropian terrenos en Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, para obras relacionadas al Tren Maya.

En el marco de la expansión de la infraestructura ferroviaria en el sureste del país, el gobierno federal formalizó la expropiación de 48 mil 661.703 metros cuadrados pertenecientes a 14 inmuebles de propiedad privada en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Esta acción, publicada el 5 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a la necesidad de habilitar terrenos para las obras del Tren Maya, un proyecto estratégico impulsado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y seguido por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Expropiación bajo justificación de “utilidad pública” para el Tren Maya

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Edna Elena Vega Rangel, declaró de utilidad pública el uso de estos terrenos, distribuidos en los municipios de Candelaria, Champotón y Campeche (Campeche); Tenosique (Tabasco); Umán (Yucatán); y Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo).

El documento precisa la expropiación se sustenta en el artículo 27 de la Constitución mexicana y en dictámenes técnicos que acreditan la necesidad de los predios para la construcción de infraestructura pública asociada al Tren Maya.

La declaratoria especifica que la ocupación de los terrenos se realizará tras la notificación a los propietarios y, en su caso, mediante una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación si no es posible localizarlos.

En esta ocasión, la Sedatu incluyó la leyenda “No consta” en el apartado correspondiente al folio y la cuenta catastral de siete terrenos, incluido uno ubicado en Yucatán. Esta omisión impide identificar a los dueños en los registros catastrales.

Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas o manifestaciones ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedatu. El procedimiento permite la ocupación inmediata de los predios previa negociación con los dueños, conforme lo establece la Ley de Expropiación.

El proyecto integra transporte, hospedaje y actividades culturales en un solo recorrido. (MaraLezama)

Tren Maya, una obra prioritaria para el gobierno de México

El proceso de expropiación forma parte de una estrategia respaldada por el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y por los compromisos de gobierno enfocados en la movilidad, la conectividad y la equidad regional.

De acuerdo con la SEDATU, el Tren Maya es considerado prioritario para el desarrollo nacional, ya que se espera que funcione como corredor humanitario, fomente la inversión, incremente el turismo y facilite el transporte de personas y mercancías en la región.

La declaratoria también menciona la colaboración de entidades como Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y Tren Maya, S.A. de C.V., así como la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para la transferencia y operación de la vía férrea. Los dictámenes técnicos integrados al expediente SEDATU.1S.13.I110.UAJ.007.2025 avalan que la expropiación responde al interés colectivo y a los objetivos de desarrollo económico y social del sureste.

Detalles de los inmuebles expropiados

Los predios afectados suman una superficie superior a 48 mil metros cuadrados y se localizan en puntos estratégicos de los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 del proyecto ferroviario:

Tramo 1

  • Municipio de Candelaria, Campeche:
    • Polígono T1-CAM-CAN-PRIV-EXPR-21b: 129.68 m²
    • Polígono T1-CAM-CAN-PRIV-EXPR-21c: 310.31 m²
  • Municipio de Tenosique, Tabasco:
    • Polígono T1-TABA-TEN-SOC-PARC-TM-410a: 1,604.64 m²

Tramo 2

  • Municipio de Champotón, Campeche:
    • Polígono 143-CAM-CHA-EXPR-PRIV: 30.24 m²
  • Municipio de Campeche, Campeche:
    • Polígono 259-CAM-CAM-EXPR-PRIV: 16.20 m²

Tramo 3

  • Municipio de Umán, Yucatán:
    • Polígono T3/YUC-UMA/PRIV-EXPR/16: 44,078.63 m²

Tramo 5

  • Municipio de Solidaridad, Quintana Roo:
    • Polígono T5-ETV-021: 187.71 m²
  • Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo:
    • Polígono T5-ETV-030: 252.30 m²

Tramo 6

  • Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo:
    • Polígono 6ETV-017-A: 636.14 m²
    • Polígono 6ETV-017-B: 904.63 m²
  • Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo:
    • Polígono 6SO-23004-02130-TC: 37.96 m²
  • Municipio de Tulum, Quintana Roo:
    • Polígono 6SO-23009-0047J: 201.00 m²
    • Polígono 6SO-23009-00050a: 163.15 m²
    • Polígono 6SO-23009-0067a: 109.11 m²
En un inicio activistas denunciaron los daños ambientales por la construcción del Tren Maya. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Detalles relevantes sobre la expropiación en cuatro estados para obras del Tren Maya

  • Se expropiaron 48,661.703 metros cuadrados de propiedad privada en cuatro estados para el desarrollo del Tren Maya.
  • La declaratoria involucra 14 inmuebles distribuidos en municipios de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
  • La ocupación de los predios será inmediata tras la notificación y negociación con los propietarios, siguiendo el marco legal vigente.
  • Dueños de predios tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas o manifestaciones ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedatu.

