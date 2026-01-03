Gobierno de México finaliza programa de AMLO que regularizaba “autos chocolate”, esto dice el decreto en el DOF

Claudia Sheinbaum publicó decreto que pone fin al programa que regularizaba "autos chocolate" en México. (Crédito: Reuters)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo derogó el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el último día de 2025.

Esta disposición deja sin efecto el acuerdo de 2021 y fija el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para el fomento de la regularización. El documento oficial señala que la administración federal alcanzó el objetivo de otorgar orden y certeza jurídica, mientras que el Ejecutivo resalta entre los considerandos la protección al patrimonio de las familias y el fortalecimiento de la seguridad pública gracias a esta medida, vigente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En esto consiste el decreto publicado en el DOF el último día de 2025

El decreto, firmado por Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete, establece que ya no resulta necesario continuar con los beneficios que permitieron la regularización de unidades extranjeras, dado que la problemática original fue atendida.

Según cifras del Registro Público Vehicular, hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron 2 millones 987 mil 839 vehículos, lo que brindó certeza jurídica a sus propietarios y permitió identificar a los titulares, contribuyendo a la seguridad pública y a la protección del patrimonio familiar.

Se regularizaron casi 3 millones de autos bajo la medida aprobada en el gobierno de AMLO. (EFE)

De acuerdo con el texto publicado en el DOF, los acuerdos y decretos previos respondieron a la necesidad de brindar seguridad jurídica y combatir el uso de vehículos no registrados, especialmente en estados fronterizos y entidades con alta migración hacia Estados Unidos y Canadá, como Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, entre otros.

El gobierno federal sostuvo que la regularización ayudó a prevenir delitos cometidos con vehículos sin documentación legal.

Importación de vehículos usados deberá apegarse a la Ley Aduanera

El nuevo decreto abroga el acuerdo publicado el 18 de octubre de 2021, que instruía a diversas dependencias sobre la importación definitiva de autos usados, y reforma el transitorio primero del decreto del 29 de diciembre de 2022, fijando su vigencia del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

El documento especifica que, a partir de su publicación, las disposiciones aduaneras y legales vigentes serán las que regulen la importación y regularización de vehículos usados provenientes del extranjero.

La medida busca evitar que el esquema de regularización se desvíe de su objetivo original y derive en malas prácticas. Las autoridades recordaron que la Ley Aduanera y otros instrumentos jurídicos seguirán ofreciendo alternativas para el ordenamiento del parque vehicular en México.

AMDA celebra medida del gobierno de Claudia Sheinbaum

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó el fin de una política que permitió el ingreso de cerca de tres millones de vehículos considerados altamente contaminantes y con origen incierto, lo que afectó la seguridad vial en México.

Regulación de vehículos "chocolate" deberá apegarse a la Ley Aduanera. (Foto: Cuartoscuro)

La organización expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por derogar el decreto que facilitaba la regularización de estos autos: “Se apresta para seguir colaborando con la autoridad en temas pendientes como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehicular (REPUVE), además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades ligeras y pesadas”.

Datos destacados sobre la medida para los “autos chocolate” en el gobierno de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum eliminó el programa para regularizar “autos chocolate” con un decreto publicado el 31 de diciembre de 2025. La regularización de estos vehículos solo se permitió hasta el 31 de diciembre de 2025, anulando el acuerdo de 2021. Se regularizaron casi 3 millones de autos, ayudando a identificar a los dueños y mejorar la seguridad. Desde el decreto, la importación de autos usados extranjeros solo podrá hacerse siguiendo la Ley Aduanera. La AMDA apoyó la decisión porque considera que el programa permitió la entrada de vehículos contaminantes y de origen incierto.