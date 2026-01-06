Ernestina Godoy nombra nuevos titulares dentro de la FGR, entre ellos Asuntos Relevantes y Delitos Fiscales

Godoy asumió la Fiscalía Especial de Control Competencial tras la salida de Alejandro Gertz Manero | X / @ErnestinaGodoy_

Ernestina Godoy Ramos nombró a nuevos titulares en diferentes fiscalías especializadas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Un informe compartido el 6 de enero detalla las personas que encabezaran áreas como la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), entre otras.

Los nombramientos y los perfiles de sus encargados

Oliver Ariel Pilares Viloria fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. Dicho hombre cuenta con licenciatura en Derecho fue Coordinador General de Investigación Territorial, según aparece en documentos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Por su parte, Ulises Lara López es titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Dicho hombre estuvo encargado de la Fiscalía de la CDMX.

Ulises Lara López fue designado como encargado de la Fiscalía de Asuntos Relevantes (Foto: Youtube/FiscalíaCDMX)

Richard Urbina Vega está a cargo de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Se trata de un hombre que ya ha colaborado con Ernestina Godoy y quien tiene experiencia en investigar delitos realizados por servidores públicos.

Julio César Bonilla Gutiérrez fue designado titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Bonilla Gutiérrez fue Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

“Se destaca el nombramiento de Laura Angeles Gómez [sic], como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán, como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA)”, es parte de lo informado por la FGR.

Maribel Bojorges fue la encargada de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. y fue candidata a ocupar el puesto de Alejandro Gertz Manero luego de que este último dejó la FGR a finales de noviembre de 2025.

Ernestina Godoy encabeza la FGR tras la salida de la institución de Alejandro Gertz Manero (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Por su parte, Lara Ángeles Gómez cuenta con una licenciatura en Administración y fue Coordinadora General de Administración en la FGJ-CDMX durante el 2020.

Los encargados de Investigación Criminal y de la FEMDO

Otros de los nombramientos dentro del documento son el de Héctor Elizalde Mora, quien es encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Elizalde Mora es abogado y ocupó los cargos de Director General de Apoyo Táctico (en el periodo 2010–2015) y Director General de Inteligencia Operativa (2015–2016), ambos en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Oliveros Aparicio fue director de Planeación y Análisis en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También fue Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, entre 2019 y 2020.