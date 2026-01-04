Víctimas del Tren Interoceánico preparan demanda ante FGR contra constructoras y funcionarios

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Algunas de las víctimas directas del accidente del Tren Interoceánico que se accidentó en Oaxaca presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el descarrilamiento registrado a final de año.

A través de un comunicado, el despacho especializado en derecho penal, informó que las personas afectadas y sus representantes legales se presentarán ente la FGR debido que fueron detectadas “graves fallas” e irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.

Será el lunes 5 de enero cuando habrá un mensaje en el que será expuesta información sobre la denuncia penal y cuáles son las exigencias de las víctimas, según detalla el informe del despacho y con fecha del 3 de enero.

Accidente dejó 14 muertos

Fue el pasado 28 de diciembre que un accidente a la altura de Nizanada. Los primeros reportes oficiales indicaban que había personas lesionadas, pero el mismo día la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte de 13 personas. Un día después la Semar informó que fueron rescatados los 13 cuerpos.

36 personas continúan bajo atención médica especializada. Crédito: X/@MrElDiablo8

El 1 de enero de 2025 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) compartió información sobre la muerte de Hilda Alcántara, una mujer de 73 años que fue hospitalizada tras el accidente en Oaxaca. Con lo que el número de fallecidos ascendió a 14.

Firma especializada en “delitos de cuello blanco”

Por su parte, el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano asegura que están especializados en trabajar con delitos de cuello blanco.

"La firma se distingue particularmente en la atención de delitos de cuello blanco, así como en la implementación de esquemas de intervención temprana y litigio estratégico", puede leerse en la página web del despacho.

Sheinbaum asegura reparación del daño integral

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las personas que están hospitalizadas y las que perdieron a algún ser querido recibirán ayuda.

Pie de foto: El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

“Se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días de 30 mil pesos, hubo quien quiso malinterpretar esta información, es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan que gastar de sus recursos los familiares que están acompañando, pero evidentemente habrá una reparación integral del daño“, comentó la mandataria.

Agregó que la FGR será la encargada de determinar cuál es la reparación del daño procedente. Dicha institución es la encargada de investigar la llamada caja negra del tren, además de que las necropsias ya finalizaron.

En las labores de investigación por el accidente también está involucrada la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Marina.