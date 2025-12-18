Ernestina Godoy hace más cambios en la FGR: remueven a Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos

La fiscal Adriana Campos encabezó investigaciones cruciales como "La Estafa Maestra" durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto | Claudia Sheinbaum, X / @Adriana_CamposL

La nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, inició una reconfiguración de áreas estratégicas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) con la remoción de Adriana Campos López, quien durante nueve años encabezó la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), instancia clave encargada de investigar irregularidades y posibles delitos cometidos por servidores públicos al interior de la institución mexicana.

De acuerdo con fuentes ministeriales, la salida de Campos López fue solicitada directamente por la fiscal general junto con la renuncia de otros altos funcionarios de la misma área. Entre ellos, el jefe de fiscales y el titular de la Unidad de Evaluación Técnico Jurídica.

En sustitución fue designado Richard Urbina Vega, un perfil cercano a Godoy y con experiencia en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos.

¿Quién era Adriana Campos López en la FGR?

Adriana Campos López encabezó la Fiscalía de Asuntos Internos desde 2016 cuando fue designada durante la gestión de la entonces procuradora Arely Gómez. A lo largo de casi una década logró mantenerse en el cargo pese a los cambios de titular en la institución, incluidos los periodos de Raúl Cervantes Andrade, Alberto Elías Beltrán y Alejandro Gertz Manero.

Arely Gómez nombró a Adriana Campos López durante su paso por la PGR entre 2015 a 2016 | Cuartoscuro

La FEAI, antes Visitaduría General, es el órgano encargado de investigar irregularidades, abusos de poder y posibles delitos cometidos por funcionarios de la propia FGR, por lo que su titularidad es considerada una de las posiciones más sensibles dentro de la estructura del Ministerio Público federal.

Investigaciones pendientes y expedientes sensibles

Durante la gestión de Campos López quedaron abiertas investigaciones de alto perfil que no han sido resueltas. Entre ellas, se encuentran las indagatorias por presuntos sobornos y tráfico de influencias en el caso “Estafa Maestra”, así como las investigaciones relacionadas con actos irregulares y posibles malos manejos del exfiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Estas carpetas han sido señaladas como expedientes clave para evaluar la eficacia del sistema de control interno de la FGR y su capacidad para investigar conductas ilícitas dentro de la propia institución.

Gómez Piedra fue acusado de abuso de autoridad y cobrar cuotas al interior de la UELICA del caso Ayotzinapa | Daniel Augusto / Cuartoscuro

Richard Urbina Vega, el nuevo titular de Asuntos Internos

El nuevo fiscal de Asuntos Internos, Richard Urbina Vega, es licenciado en Derecho y cuenta con una trayectoria vinculada a la procuración de justicia y al combate a la corrupción. Entre 2019 y 2024 se desempeñó como Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), durante la gestión de Ernestina Godoy.

En ese periodo tuvo a su cargo investigaciones relevantes, tales como el caso por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, que derivó en una solicitud de desafuero. Previamente, Urbina Vega fue director general “B” en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México y ocupó cargos en el área de servicios periciales de la fiscalía de Chiapas.

A nivel federal, tuvo un paso por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), donde encabezó la Unidad de Transparencia.

Richard Urbina Vega (hombre con jersey naranja del lado derecho) es considerado un "brazo derecho" de Ernestina Godoy al interior de la FGR | X 7 @FiscaliaCDMX

Reorganización interna y control institucional en la FGR

Los cambios en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos se dan en un contexto de reconfiguración del aparato directivo de la FGR con la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad del órgano de impartición de justicia mexicano.

De acuerdo con fuentes cercanas a la institución, la nueva fiscal general ha comenzado a sustituir perfiles heredados por funcionarios de su confianza y con experiencia previa en su equipo de trabajo.