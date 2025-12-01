México

¿Quién es César Oliveros, funcionario elegido por Ernestina Godoy para encabezar la FEMDO?

La Fiscalía de Delincuencia Organizada se convierte ahora en el epicentro de los ajustes internos dentro de la seguridad de la República

Guardar
El nombramiento de César Oliveros
El nombramiento de César Oliveros Aparicio marca el primer gran movimiento de Ernestina Godoy al frente de la FGR. Foto: Facebook / Consejo de Empresas Globales

César Oliveros Aparicio fue designado por Ernestina Godoy como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), uno de los puestos más estratégicos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su nombramiento se convirtió en la primera decisión relevante de Godoy apenas horas después de asumir como encargada de despacho, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Oliveros es abogado y hasta la semana pasada se desempeñaba como director de Planeación y Análisis en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Su anterior cargo fue la
“Su anterior cargo fue la Dirección de Planeación y Análisis en la SSPC.

Desde ese cargo supervisaba operativos y estrategias contra delitos de alto impacto, entre ellos el robo de combustibles y el hurto de vehículos.

Trayectoria en investigación criminal y vínculos institucionales

Antes de su incorporación a la SSPC, Oliveros ocupó posiciones relevantes dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre 2019 y 2020 ejerció como Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, área responsable de casos de secuestro, extorsión y actividades vinculadas a grupos delictivos.

A lo largo de su carrera ha trabajado junto a funcionarios de alto nivel en materia de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal.

Oliveros es considerado un perfil
Oliveros es considerado un perfil cercano a Omar García Harfuch, con quien ha trabajado en labores de seguridad. REUTERS/Henry Romero

Su perfil técnico y su experiencia operativa han sido factores clave en su ascenso dentro del sistema de procuración de justicia.

¿Qué implica dirigir la FEMDO?

La FEMDO —antes conocida como SEIDO— es la unidad de la FGR encargada de investigar y perseguir delitos federales cometidos por organizaciones criminales estructuradas.

Se trata de una de las áreas más complejas del país, por su relación directa con cárteles, redes transnacionales y economías ilícitas de alto impacto.

Oliveros es considerado un perfil
Oliveros es considerado un perfil cercano a Omar García Harfuch, con quien ha trabajado en labores de seguridad.

Sus funciones abarcan:

  • Investigación: coordina y encabeza indagatorias contra grupos dedicados a actividades criminales.
  • Persecución penal: integra casos y ejerce acción penal ante jueces federales.
  • Combate especializado: atiende delitos como tráfico de drogas y armas, trata de personas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, falsificación y crímenes financieros.

La dependencia requiere experiencia técnica, manejo de información sensible y capacidad para trabajar con agencias federales e internacionales.

Con este nombramiento, Oliveros se convierte en responsable directo de las investigaciones más delicadas contra la delincuencia organizada.

Los primeros ajustes de Ernestina Godoy al llegar a la FGR

El relevo en la FEMDO forma parte de una serie de movimientos internos impulsados por Godoy desde su llegada a la FGR.

Además de Oliveros, nombró a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal, en sustitución de Felipe de Jesús Gallo.

Godoy confía en Oliveros para
Godoy confía en Oliveros para encabezar la lucha contra organizaciones delictivas, destacando su profesionalismo y honestidad. Crédito: Facebook: Ernestina Godoy

Godoy afirmó que ha trabajado con Oliveros durante años y destacó su “profesionalismo, técnica y honestidad”.

Ambos sostuvieron una reunión para revisar los asuntos prioritarios de la Fiscalía especializada y la estrategia que seguirá en los próximos meses.

La llegada de Godoy se dio luego de presentar su renuncia como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ocupó desde octubre de 2024.

Tras ello fue designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), antes de asumir como encargada de despacho de la FGR.

Temas Relacionados

FEMDOErnestina GodoyFiscalía Especializada en Materia de Delincuencia OrganizadaFiscalía General de la RepúblicaAlejandro Gertz ManeroPlaneación y Análisis en la Secretaría de Seguridad y Protección CiudadanaCésar Oliveros Aparicio

Más Noticias

Beca Benito Juárez: este es el calendario oficial de pagos de diciembre para los beneficiarios

El día de pago se establece conforme a la primera letra del apellido de los estudiantes que forman parte del programa

Beca Benito Juárez: este es

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de diciembre

Beneficiarios de este programa social recibirán un total de mil 900 pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: este

¿Contingencia ambiental? Se registra mala calidad del aire en CDMX y Edomex este 1 de diciembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en la CDMX y Edomex

¿Contingencia ambiental? Se registra mala

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras su reciente declaración de culpabilidad en un juzgado estadounidense por delitos de narcotráfico, queda la duda de cuál fue el papel de este Guzmán en la organización familiar

Este fue el papel clave

Dólar remonta y el peso cierra el día en números rojos este 1 de diciembre

El peso mexicano había comenzado el día con importantes ganancias, pero el dólar recuperó terreno al cierre de operaciones

Dólar remonta y el peso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel clave

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras un mes del asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía estatal revela avances de las investigaciones y arrestos en Michoacán

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, se declara culpable en tribunal de EEUU

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

Localizan a agentes federales secuestrados en Jalisco, SSPC detalla que están heridos

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Los Ángeles Azules por primera vez en la Plaza de Toros México: fecha y preventa para “Sigamos Bailando Juntos”

La Granja VIP en vivo hoy lunes 1 de diciembre: eliminación de Lis Vega provoca señalamientos de fraude

Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes

BTS, TWICE y BLACKPINK regresan al top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

DEPORTES

Miguel Mejía Barón y Eduardo

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México