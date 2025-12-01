¿Quién es César Oliveros, funcionario elegido por Ernestina Godoy para encabezar la FEMDO?

El nombramiento de César Oliveros Aparicio marca el primer gran movimiento de Ernestina Godoy al frente de la FGR. Foto: Facebook / Consejo de Empresas Globales

César Oliveros Aparicio fue designado por Ernestina Godoy como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), uno de los puestos más estratégicos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su nombramiento se convirtió en la primera decisión relevante de Godoy apenas horas después de asumir como encargada de despacho, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Oliveros es abogado y hasta la semana pasada se desempeñaba como director de Planeación y Análisis en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Su anterior cargo fue la Dirección de Planeación y Análisis en la SSPC.

Desde ese cargo supervisaba operativos y estrategias contra delitos de alto impacto, entre ellos el robo de combustibles y el hurto de vehículos.

Trayectoria en investigación criminal y vínculos institucionales

Antes de su incorporación a la SSPC, Oliveros ocupó posiciones relevantes dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre 2019 y 2020 ejerció como Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, área responsable de casos de secuestro, extorsión y actividades vinculadas a grupos delictivos.

A lo largo de su carrera ha trabajado junto a funcionarios de alto nivel en materia de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal.

Oliveros es considerado un perfil cercano a Omar García Harfuch, con quien ha trabajado en labores de seguridad. REUTERS/Henry Romero

Su perfil técnico y su experiencia operativa han sido factores clave en su ascenso dentro del sistema de procuración de justicia.

¿Qué implica dirigir la FEMDO?

La FEMDO —antes conocida como SEIDO— es la unidad de la FGR encargada de investigar y perseguir delitos federales cometidos por organizaciones criminales estructuradas.

Se trata de una de las áreas más complejas del país, por su relación directa con cárteles, redes transnacionales y economías ilícitas de alto impacto.

Sus funciones abarcan:

Investigación: coordina y encabeza indagatorias contra grupos dedicados a actividades criminales.

Persecución penal: integra casos y ejerce acción penal ante jueces federales.

Combate especializado: atiende delitos como tráfico de drogas y armas, trata de personas, secuestro, extorsión, lavado de dinero, falsificación y crímenes financieros.

La dependencia requiere experiencia técnica, manejo de información sensible y capacidad para trabajar con agencias federales e internacionales.

Con este nombramiento, Oliveros se convierte en responsable directo de las investigaciones más delicadas contra la delincuencia organizada.

Los primeros ajustes de Ernestina Godoy al llegar a la FGR

El relevo en la FEMDO forma parte de una serie de movimientos internos impulsados por Godoy desde su llegada a la FGR.

Además de Oliveros, nombró a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal, en sustitución de Felipe de Jesús Gallo.

Godoy confía en Oliveros para encabezar la lucha contra organizaciones delictivas, destacando su profesionalismo y honestidad. Crédito: Facebook: Ernestina Godoy

Godoy afirmó que ha trabajado con Oliveros durante años y destacó su “profesionalismo, técnica y honestidad”.

Ambos sostuvieron una reunión para revisar los asuntos prioritarios de la Fiscalía especializada y la estrategia que seguirá en los próximos meses.

La llegada de Godoy se dio luego de presentar su renuncia como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ocupó desde octubre de 2024.

Tras ello fue designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), antes de asumir como encargada de despacho de la FGR.