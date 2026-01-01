Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

Reos del Cereso No. 3 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, presuntamente celebraron el Día del Padre. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Un video obtenido de manera exclusiva por El Diario reveló la realización de una presunta narcofiesta al interior del Cereso varonil 3, donde personas privadas de la libertad celebraron el Día del Padre en junio de 2025 con mariachi, comida, alcohol y la presencia de mujeres y menores, en hechos que habrían ocurrido con la anuencia de autoridades penitenciarias.

En las imágenes se observa a internos y visitantes bailando y cantando temas como La Chona y Amor Eterno, mientras un mariachi ameniza la reunión en un área común cubierta con lonas, equipada con mesas y sillas rentadas, charolas con alimentos preparados y botellas de cerveza.

Incluso se aprecian lanzadores de confeti, elementos totalmente prohibidos por el reglamento penitenciario vigente.

Prácticas prohibidas por la Ley de Ejecución de Penas

El reglamento de la Ley de Ejecución de Penas en materia de Centros de Reinserción Social, vigente desde 2012, prohíbe expresamente el ingreso de:

Alimentos

Bebidas

Objetos metálicos

Artículos electrónicos

Joyería

Cualquier bien susceptible de convertirse en arma

Las autoridades tienen un reglamento estricto sobre qué objetos pueden o no pasar a las instalaciones. Foto: SSPE Chihuahua

Además de limitar estrictamente la convivencia entre internos y visitantes.

Las grabaciones muestran que la convivencia no se realizó en un área formal de vinculación familiar, no había separación entre visitantes e internos (quienes portaban uniforme gris) y no se observa presencia de custodios penitenciarios durante casi tres minutos de video.

Autoridades penitenciarias niegan los hechos

Al respecto, Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, negó que se permitan celebraciones especiales dentro del Cereso 3 durante fechas como Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres o Día del Padre.

Aseguró que no se autoriza el ingreso de alimentos, bebidas alcohólicas ni grupos musicales, y que las visitas familiares solo se permiten en días específicos.

Las autoridades negaron los hechos. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

“El evento de junio ya no existe en los archivos de videovigilancia, ya que las cámaras almacenan grabaciones por aproximadamente un mes”, declaró el funcionario, quien reconoció que algún elemento de seguridad pudo haber sido convencido para permitir el ingreso del material prohibido.

“No podemos meter las manos al fuego por todos”, admitió Fernández Acosta, tras ser cuestionado sobre cómo fue posible la realización del evento documentado.

Custodios también celebraron el Día del Padre

Por su parte, el pasado 15 de junio del 2025, la cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua informó por medio del Coordinador Operativo del Cereso No. 3, Gustavo Gil, que se le celebró a 80 custodios el Día del Padre.

De acuerdo con el comunicado, los agentes de seguridad disfrutaron de mariachis, detalles especiales y se les reconoció el trabajo que realizan día con día en las instalaciones.

Los internos presuntamente también habrían celebrado el día del padre dentro del penal. Crédito: @SSPEChihuahua

“Estamos festejando a los compañeros custodios el Día del Padre para honrar todo su trabajo y esfuerzo que hacen día con día para llevar el alimento para sus familias”, detalló el coordinador del Cereso No. 3.

Fiesta habría sido organizada por grupo criminal

De acuerdo con fuentes confidenciales citadas por El Diario, la celebración habría sido organizada y financiada por internos del área 1, donde se encontraban presuntos integrantes de los llamados “artistas asesinos”, identificados en antecedentes periodísticos como un grupo ligado al Cártel de Sinaloa, con historial de operaciones criminales en Ciudad Juárez durante los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico.

Las mismas fuentes señalaron que se habrían entregado pagos a mandos penitenciarios, aunque no se precisaron montos ni responsables directos.

Traslado de internos y cambios internos

Dos semanas después de la celebración, el 30 de junio de 2025, al menos 120 internos identificados como “artistas asesinos” fueron trasladados a otros penales estatales, tras un presunto conato de riña y ajustes en los liderazgos internos.

Dos semanas después de la celebración, el 30 de junio de 2025, al menos 120 internos identificados como “artistas asesinos” fueron trasladados a otros penales estatales. REUTERS/Carlos Sanchez

En reportes posteriores, se mencionó a Héctor Jaramillo Ramos, alias El Teto, y Gamaliel René Verdín Brena, alias El Gama, como presuntos responsables de coordinar actividades criminales desde prisión, en Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente.

Actualmente, el Cereso 3 está a cargo de José Molina, mientras que Juan Manuel Díaz Díaz funge como coordinador operativo de los centros penitenciarios y Elmer Soto como director del Sistema Penitenciario y de Reinserción Social.

Las revelaciones han vuelto a poner en el centro del debate la corrupción, el control criminal al interior de los penales y la falta de supervisión efectiva, pese a los constantes discursos oficiales sobre gobernabilidad y reinserción social.