México

Diputado Carlos Bautista busca apoyo de EEUU en investigación por asesinato de Carlos Manzo

El legislador sostuvo que su actuación busca contribuir al esclarecimiento del crimen, no sustituir a las autoridades nacionales

El diputado aclaró que la gestión no implica ningún tipo de intervención militar.

A más de dos meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el caso continúa sin una resolución definitiva.

En este contexto, el diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, dirigente del Movimiento del Sombrero, informó que estableció contacto con autoridades del Gobierno de Estados Unidos para solicitar cooperación en la investigación del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El legislador dio a conocer el acercamiento a través de sus redes sociales, donde señaló que su objetivo es contribuir al esclarecimiento del crimen y avanzar hacia la identificación de los responsables intelectuales.

Aclaró que la gestión no contempla ningún tipo de intervención militar, sino mecanismos de intercambio de información y cooperación institucional.

Carlos Bautista Tafolla celebró haber establecido comunicación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos para dar seguimiento al caso.

Alcances del contacto con Estados Unidos

Bautista Tafolla celebró públicamente haber logrado comunicación con autoridades estadounidenses y expresó su confianza en que el gobierno mexicano dará con los responsables del asesinato, sin importar su filiación política.

Señaló que su intención es agotar todas las vías posibles para evitar que el caso quede impune.

El diputado subrayó que esta acción no busca sustituir a las instituciones mexicanas, sino reforzar el seguimiento del caso mediante cooperación internacional.

La solicitud se limita a esquemas de acompañamiento institucional y presión diplomática.

En ese sentido, sostuvo que la presión y el acompañamiento externo pueden contribuir a mantener abiertas todas las líneas de investigación.

El asesinato de Carlos Manzo y el avance de las indagatorias

Carlos Manzo fue asesinado la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan, durante actividades relacionadas con el Día de Muertos.

Ese mismo día fueron detenidas dos personas, mientras que uno de los agresores murió durante el ataque.

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado sobre diversas detenciones y ha vinculado el crimen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en el centro de la ciudad. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

No obstante, el caso ha seguido generando cuestionamientos públicos, particularmente por las omisiones en el esquema de seguridad del alcalde y por las inconsistencias señaladas en peritajes independientes.

Personas detenidas por el caso Carlos Manzo

Hasta el 1 de enero de 2026, fecha en que se cumplieron dos meses del homicidio, diez personas han sido detenidas por su presunta relación con el crimen.

De acuerdo con información oficial y declaraciones de la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz, los arrestos incluyen a presuntos autores intelectuales, materiales y personas señaladas por omisión.

Nueva detención por el asesinato de Carlos Manzo mantiene abiertas las investigaciones, dice Grecia Quiroz. Crédito: Cuartoscuro

Entre los detenidos se encuentran:

  • Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual y detenido el 18 de noviembre en Morelia; actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano.
  • Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como presunto reclutador de personas para células delictivas.
  • Siete policías municipales, quienes fungían como escoltas de Carlos Manzo y fueron detenidos por su probable responsabilidad por omisión.
  • Una décima persona, detenida recientemente y presuntamente vinculada al grupo de mensajería donde se habría coordinado el ataque, según informó Grecia Quiroz.

Las autoridades han señalado que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas detenciones.

Ya son diez los detenidos por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Uruapan. Crédito: Agencias de gobierno

Contexto político y clima de desconfianza

La decisión del diputado Bautista Tafolla se da en un momento marcado por un entorno político y diplomático complejo, en el que Estados Unidos ha incrementado su protagonismo en temas de seguridad regional y política exterior, particularmente en su relación con gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese marco, el legislador consideró relevante el papel de Washington en asuntos de cooperación internacional y celebró que exista disposición para atender el caso de Carlos Manzo.

Diversos analistas han señalado que la búsqueda de apoyo externo refleja la percepción de limitaciones en las investigaciones locales y federales, así como la persistencia de dudas en amplios sectores sociales sobre la capacidad del Estado para resolver crímenes de alto impacto en entidades como Michoacán.

La búsqueda de apoyo internacional refleja el impacto de actores regionales como Maduro en la agenda de seguridad. REUTERS/Adam Gray

Otras gestiones durante la visita a Estados Unidos

Durante su estancia en Estados Unidos, Bautista Tafolla también sostuvo encuentros con migrantes michoacanos y asociaciones civiles, con quienes acordó la donación de equipo médico para comunidades vulnerables del estado.

Entre los apoyos gestionados se encuentran sillas de ruedas, camillas y otros insumos que, según el legislador, serán entregados directamente a las personas que los necesitan.

El diputado afirmó que estos apoyos no serán utilizados con fines político-electorales y que las asociaciones serán las encargadas de enviar los insumos.

Legislador se reúne con asociaciones de migrantes para coordinar apoyos comunitarios sin fines político-electorales.

Asimismo, anunció su intención de impulsar trabajo legislativo en coordinación con organizaciones de migrantes para atender temas relacionados con derechos y apoyos comunitarios.

Mientras el caso sigue su curso, el asesinato de Carlos Manzo continúa siendo un referente de la violencia política en Michoacán y de los desafíos institucionales para el esclarecimiento de crímenes de alto impacto.

