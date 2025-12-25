México

“Esta Navidad se siente fría”, el mensaje de Grecia Quiroz a casi dos meses del asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan honra la memoria de su esposo en medio del duelo

Grecia Quiroz llama a cuidar la vida en Navidad tras el asesinato de Carlos Manzo.

La Navidad llegó marcada por el duelo en Uruapan.

En medio de las celebraciones decembrinas, la presidenta municipal, Grecia Quiroz, compartió un mensaje profundamente emotivo para recordar a su esposo, Carlos Manzo, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre durante las festividades de Día de Muertos.

La publicación, difundida en redes sociales, se convirtió en un testimonio personal de pérdida, pero también en un llamado a la reflexión y a la paz, mientras las investigaciones por el crimen continúan abiertas.

Un mensaje personal en fechas decembrinas

A través de Facebook, la alcaldesa expresó el vacío que dejó la ausencia de Carlos Manzo en su familia.

Grecia Quiroz comparte en Facebook su dolor por la ausencia de Carlos Manzo.

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, escribió.

En el mensaje, Quiroz reconoció que, pese a intentar mantenerse fuerte, le resulta imposible no extrañar la esencia y la presencia de su esposo, a quien aseguró seguirá honrando y amando “por siempre”.

La presidenta municipal acompañó sus palabras con una fotografía familiar y con un tono que combinó el dolor íntimo con un mensaje público de esperanza.

Navidad, duelo y exigencia de justicia en Uruapan. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

También envió bendiciones a Uruapan, a Michoacán y a todo México, e invitó a la población a abrazar a sus seres queridos, recordando que nadie sabe cuándo puede ser la última vez.

Llamado a la calma y a la prevención

Además del homenaje personal, Grecia Quiroz aprovechó su mensaje para hacer un exhorto a la ciudadanía durante las celebraciones navideñas.

Pidió evitar prácticas peligrosas como disparar armas de fuego al aire, una costumbre que cada año provoca accidentes y muertes.

El llamado buscó subrayar la importancia de proteger la vida en un contexto marcado por la violencia que afectó directamente a su familia.

La violencia en Uruapan sigue marcando la vida de las familias y autoridades locales. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La alcaldesa cerró su publicación con un reconocimiento a Carlos Manzo, a quien describió como “el hombre más fuerte y valiente”.

Avances y pendientes en la investigación

A casi un mes del asesinato del exalcalde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que aún faltan al menos tres personas por detener, presuntamente ligadas a la estructura criminal que habría participado en el homicidio.

Entre los implicados se encuentra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para detener a los presuntos responsables del homicidio de Carlos Manzo. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El fiscal estatal explicó que no existen indicios de infiltración criminal dentro del equipo de seguridad de Carlos Manzo, aunque sí se investigan posibles omisiones por parte de los escoltas.

Las sanciones que podrían enfrentar algunos de ellos serían de corto plazo, mientras que el caso del escolta que disparó contra un agresor sometido sigue su propio proceso judicial.

Postura política y exigencia de justicia

Grecia Quiroz ha reconocido que asumir la alcaldía en medio del dolor y el miedo no ha sido sencillo, pero afirmó que lo hizo en honor a su esposo.

Aunque no descarta una posible participación política rumbo a 2027, ha insistido en que su prioridad es dar resultados como alcaldesa y esclarecer el crimen.

Familia y autoridades buscan esclarecer plenamente el homicidio de Manzo. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

La presidenta municipal también ha manifestado su inconformidad con el curso de las investigaciones y ha reiterado la necesidad de indagar a actores que, dijo, Carlos Manzo señaló en vida como adversarios políticos.

Mientras tanto, la FGE sostiene que el uso de herramientas tecnológicas permitió recuperar mensajes y audios clave de la célula criminal, elementos que forman parte central del proceso judicial en curso.

Claves del caso Carlos Manzo:

  • Asesinado el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán.
  • Hay detenidos, pero aún faltan presuntos implicados por capturar.
  • La Fiscalía descarta, hasta ahora, infiltración en su equipo de seguridad.
  • El caso sigue abierto y bajo investigación estatal.

