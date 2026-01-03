México

Así fue la última visita del dictador Nicolás Maduro a México

El dictador difundió un video conduciendo una camioneta en el Zócalo de la Ciudad de México antes de participar en la CELAC

El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a su llegada al Palacio Nacional hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

En 2021, el dictador Nicolás Maduro realizó su primer viaje oficial fuera de Venezuela desde que fue acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, al visitar México en septiembre de ese año.

La visita fue para participar en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizó en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

La presencia del dictador en territorio mexicano marcó un hecho relevante en el contexto regional, dado el antecedente de la acusación presentada en marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyó cargos por “narcoterrorismo”, tráfico de drogas y posesión de armas, además de una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Maduro llegó a México la noche del viernes 17 de septiembre y fue recibido por Marcelo Ebrard, quien en ese entonces era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La mañana siguiente, el 18 de septiembre, el dictador venezolano difundió un video en sus redes sociales donde se le observa conduciendo un automóvil por el Zócalo capitalino a las 7:25 horas, rumbo al Palacio Nacional, sede de la cumbre.

En ese material audiovisual, Maduro destacó la organización y la belleza de la Plaza de la Constitución tras recientes celebraciones en la ciudad.

En el asiento trasero del vehículo se encontraba Francisco Arias Cárdenas, actual diputado electo y que en ese entonces ocupaba el cargo de embajador de Venezuela en México.

“No dormimos ni una hora, llegamos, hablando, trabajando, y ya directo a la cumbre”, expresó el mandatario en el video.

Durante su participación en el encuentro, propuso la creación de una secretaría general de la Celac con sede en la Ciudad de México y cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la región.

La cumbre se desarrolló en un ambiente de acercamiento entre los gobiernos de México y Venezuela, así como durante un proceso de diálogo entre el oficialismo venezolano y la oposición, con sede en la capital mexicana.

El viaje de Maduro generó especulaciones sobre una posible asistencia a la Asamblea General de la ONU, aunque no existió confirmación oficial al respecto.

Hasta ese momento, el mandatario venezolano solo había viajado a Cuba o a otros países caribeños, evitando desplazamientos internacionales tras las acusaciones de narcotráfico.

La visita representó un episodio significativo en la política exterior venezolana y en la dinámica diplomática latinoamericana.

Previamente, en diciembre de 2018, Maduro viajó a México para asistir a la investidura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, con quien mantuvo una buena relación a lo largo de su sexenio.

En 2024 fue invitado a la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum, pero decidió no asistir y en su lugar, envió un mensaje de felicitación por su toma de posesión, destacando la “historia de hermandad” entre ambos países.

