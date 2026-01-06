México

Cómo desechar las heces de mascotas correctamente en CDMX y los días para sacarlas según el nuevo calendario

A partir del 1 de enero de 2026, se definieron días concretos para la recolección de estos residuos

Guardar
A partir del 1 de
A partir del 1 de enero de 2026, se definieron días concretos para la recolección de estos residuos. (OFEC)

La separación correcta de las heces de mascotas en la Ciudad de México forma parte del nuevo esquema de residuos, vigente desde el 1 de enero de 2026, que asigna días específicos para su recolección y establece procedimientos diferenciados para su manejo en casa y en espacios públicos.

Desde el inicio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, coordinada por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR). El objetivo es facilitar la clasificación de residuos para reducir la contaminación y aprovechar mejor los materiales que se generan en los hogares y en la vía pública.

El esquema distingue tres fracciones de residuos, cada una con días específicos para su recolección. Los residuos orgánicos, que incluyen las heces de mascotas, deben entregarse los martes, jueves y sábados. Los residuos reciclables y los no reciclables se recolectan los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Los desechos orgánicos de las
Los desechos orgánicos de las mascotas son un problema latente para la salud y el medio ambiente en la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Qué hacer con las heces de mascotas en el hogar

En las viviendas, existen dos opciones principales: depositar las heces directamente en el inodoro o colocarlas en el contenedor de residuos orgánicos, que se entrega los días asignados. El papel higiénico utilizado en México cumple con normas que permiten su desintegración rápida, por lo que puede desecharse junto con las heces en el inodoro.

En hogares con gatos, el tipo de arena determina el método de eliminación. La arena hidrosoluble permite desechar heces y arena en el inodoro. La arena orgánica se tira con los residuos orgánicos, mientras que la arena convencional debe ir con los residuos sanitarios. El uso de areneros y el entrenamiento de los gatos para usar el inodoro ayudan a evitar la contaminación en azoteas y áreas comunes.

En casa, pueden depositarse en
En casa, pueden depositarse en el inodoro o en el contenedor de residuos orgánicos. (Foto: Secretaría del Medio Ambiente CDMX)

Procedimiento en espacios públicos

Cuando se pasea a una mascota, la recolección adecuada de las heces es obligatoria. Se recomienda utilizar bolsas compostables certificadas y depositarlas en los botes de residuos orgánicos. Otra alternativa es emplear papel higiénico, periódico o un recogedor de pinza, vaciando las heces en coladeras de tapa redonda. En caso de utilizar papel, este puede ir junto con las heces; en el caso del periódico, debe desecharse aparte, con los residuos sanitarios.

Para heces blandas o diarrea, se aconseja colocar tierra o aserrín encima para facilitar la recolección. La limpieza de la orina animal también forma parte de las recomendaciones ciudadanas, usando productos enzimáticos o con oxígeno activo para evitar daños ambientales.

Lo que no se debe hacer

No es correcto recoger las heces con bolsas plásticas que no cuenten con certificación compostable y tirarlas a la basura, ya que este método impide su procesamiento y reciclaje adecuado.

Temas Relacionados

mascotasresiduosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Todo sobre la Noche de Murciélagos 2026 en Xochimilco: fecha, hora y detalles

En la CDMX habitan al menos 23 especies diferentes de murciélagos, cuya presencia resulta fundamental para mantener el equilibrio en los ecosistemas

Todo sobre la Noche de

Video: así llegó Gaby “N” a su casa minutos después de arrastrar a motociclista en Iztapalapa

Tras el fallecimiento del motociclista Roberto Hernández, autoridades identificaron el vehículo implicado y buscan a Gaby “N”

Video: así llegó Gaby “N”

Dónde llevar tu árbol de Navidad y nochebuenas para reciclaje ambiental en CDMX

Las plantas recolectadas serán destinadas a procesos como composta y cobertura vegetal

Dónde llevar tu árbol de

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó que el padre tuvo que huir tras su participación en procesos de paz y defensa de víctimas

Amenazas del crimen organizado desplazan

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenden con palomazo inédito en reunión familiar

La cantante compartió en redes sociales el momento exacto en que ambos interpretan una famosa canción del sonorense

Ángela Aguilar y Christian Nodal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazas del crimen organizado desplazan

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenden con palomazo inédito en reunión familiar

Christian Nodal revive su tema dedicado a Belinda en reunión con la familia Aguilar

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

DEPORTES

Faltan 30 días para los

Faltan 30 días para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: conoce la historia de Luisa Wilson, la mexicana que subió al podio en Lausana 2020

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford