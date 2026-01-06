Cómo desechar las heces de mascotas correctamente en CDMX y los días para sacarlas según el nuevo calendario

A partir del 1 de enero de 2026, se definieron días concretos para la recolección de estos residuos. (OFEC)

La separación correcta de las heces de mascotas en la Ciudad de México forma parte del nuevo esquema de residuos, vigente desde el 1 de enero de 2026, que asigna días específicos para su recolección y establece procedimientos diferenciados para su manejo en casa y en espacios públicos.

Desde el inicio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, coordinada por la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR). El objetivo es facilitar la clasificación de residuos para reducir la contaminación y aprovechar mejor los materiales que se generan en los hogares y en la vía pública.

El esquema distingue tres fracciones de residuos, cada una con días específicos para su recolección. Los residuos orgánicos, que incluyen las heces de mascotas, deben entregarse los martes, jueves y sábados. Los residuos reciclables y los no reciclables se recolectan los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Los desechos orgánicos de las mascotas son un problema latente para la salud y el medio ambiente en la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Qué hacer con las heces de mascotas en el hogar

En las viviendas, existen dos opciones principales: depositar las heces directamente en el inodoro o colocarlas en el contenedor de residuos orgánicos, que se entrega los días asignados. El papel higiénico utilizado en México cumple con normas que permiten su desintegración rápida, por lo que puede desecharse junto con las heces en el inodoro.

En hogares con gatos, el tipo de arena determina el método de eliminación. La arena hidrosoluble permite desechar heces y arena en el inodoro. La arena orgánica se tira con los residuos orgánicos, mientras que la arena convencional debe ir con los residuos sanitarios. El uso de areneros y el entrenamiento de los gatos para usar el inodoro ayudan a evitar la contaminación en azoteas y áreas comunes.

En casa, pueden depositarse en el inodoro o en el contenedor de residuos orgánicos. (Foto: Secretaría del Medio Ambiente CDMX)

Procedimiento en espacios públicos

Cuando se pasea a una mascota, la recolección adecuada de las heces es obligatoria. Se recomienda utilizar bolsas compostables certificadas y depositarlas en los botes de residuos orgánicos. Otra alternativa es emplear papel higiénico, periódico o un recogedor de pinza, vaciando las heces en coladeras de tapa redonda. En caso de utilizar papel, este puede ir junto con las heces; en el caso del periódico, debe desecharse aparte, con los residuos sanitarios.

Para heces blandas o diarrea, se aconseja colocar tierra o aserrín encima para facilitar la recolección. La limpieza de la orina animal también forma parte de las recomendaciones ciudadanas, usando productos enzimáticos o con oxígeno activo para evitar daños ambientales.

Lo que no se debe hacer

No es correcto recoger las heces con bolsas plásticas que no cuenten con certificación compostable y tirarlas a la basura, ya que este método impide su procesamiento y reciclaje adecuado.