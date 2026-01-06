México

Ataque armado en chelería de Tepito deja un muerto, dos mujeres heridas previo al Día de Reyes

El atacante acudió al sitio en medio de diversos puestos y accionó el arma de fuego

Las acciones quedaron registradas (X/@Tania_aguilarcr)
Las acciones quedaron registradas (X/@Tania_aguilarcr)

Un ataque armado en el barrio de Tepito de la Ciudad de México dejó una persona muerta y dos mujeres heridas, hechos registrados horas antes de que se celebre el Día de Reyes.

El 5 de enero elementos de seguridad acudieron a cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc debido al reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de una cheleria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que derivado del ataque dos mujeres quedaron heridas, además de que fue hallado un cuerpo con manchas de sangre en el rostro, este último un joven de 22 años que ya no contaba con signos vitales a la llegada de los equipos de emergencia.

“Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticó a un joven de 22 años de edad sin signos vitales por herida de arma de fuego en región dorsal y antebrazo izquierdo", se puede leer en el informe de la SSC compartido el 5 de enero.

Agentes de seguridad acudieron al
Agentes de seguridad acudieron al sitio [@ssccdmx/Archivo]

Dos mujeres fueron lesionadas

La policía capitalina detalló que paramédicos atendieron a una mujer de 70 años por una herida en la parte izquierda de su cuerpo, además de que otra mujer de 34 años sufrió una herida en su brazo izquierdo. Las dos mujeres fueron llevadas a un hospital para su atención.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que el ataque armado fue realizado en una zona donde había diversos puestos y al menos un par de vendedores de globos.

Un video compartido en X por la periodista Tania Aguilar muestra el momento en el que un hombre llega al sitio y acciona un arma, lo cual provocó que las personas cerca del sitio se alejen del lugar.

Agresión sucede a pesar de operativo con miles de uniformados

Previo a la agresión armada, las autoridades de la CDMX informaron sobre el Operativo Día de Reyes 2026 el cual inicio el 3 de enero y finalizará el 6 del mismo mes. Más de 14 mil agentes de la policía participan en las acciones para prevenir delitos en diferentes puntos de la capital del país.

Parte del operativo por la
Parte del operativo por la festividad (SSC)

Dicho operativo tiene como finalidad cuidar a peatones y automovilistas en puntos de alta concurrencia. Los uniformados cuentan con 929 vehículos, 35 patrullas tipo motopatrulla, una decena de grúas, así como un contingente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con 15 ambulancias y 12 motoambulancias.

Se trata de 14 mil 998 agentes que tiene la encomienda de vigilar y procurar la seguridad en sitios como bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, hoteles, parques y áreas turísticas.

