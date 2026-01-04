Gobierno de la CDMX desplegará operativo con 14 mil policías por el Día de Reyes

Todos los Reyes Magos tendrán protección para que puedan llegar con bien a la casa de miles de niños en CDMX. (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Más de 14.000 policías serán desplegados en la Ciudad de México del sábado 3 al martes 6 de enero de 2026 en el marco del operativo “Día de Reyes 2026” dentro de una de las fechas más esperadas por toda la niñez capitalina.

El objetivo principal es reforzar la seguridad y la vigilancia debido al aumento esperado de personas en espacios públicos y en el transporte por la llegada de los Reyes Magos. Asimismo, se espera que con esta medida, dentro de la víspera de esta festividad, se puedan reducir los accidentes y delitos que afectan a miles de familias en nuestro país.

El Centro Histórico y sus alrededores son las zonas más frecuentadas por los Reyes Magos. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo se llevará a cabo el operativo?

El dispositivo contempla la participación de 14.998 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargados de acciones de seguridad, vigilancia y vialidad en los días centrales de la festividad. El despliegue tiene como propósito proteger a peatones, automovilistas, usuarios del transporte público y visitantes en los puntos de mayor concurrencia de la capital.

Se espera una alta afluencia en el transporte público durante la noche del 5 de enero. (captura)

La logística del operativo considera 929 vehículos, 35 patrullas tipo motopatrulla, 10 grúas, así como un contingente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con 15 ambulancias y 12 motoambulancias. También se incorporan dos unidades de rescate y el apoyo aéreo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El refuerzo de la vigilancia será notorio en bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, hoteles, parques y áreas turísticas. Estos lugares suelen registrar alta afluencia durante la compra de regalos y actividades familiares por la celebración, por lo que es primordial para el Gobierno de Clara Brugada proteger a la ciudadanía.

Transporte público también ofrecerá ampliación de servicio

La cobertura especial incluirá el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con atención prioritaria en sus 183 estaciones, y en los 45 Centros de Transferencia Modal. El objetivo es salvaguardar la seguridad de los usuarios y asegurar el orden ante el incremento de la movilidad en la ciudad.

La zona centro de la capital mexicana es la que más espera afluencia.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyará para facilitar el tránsito peatonal y vehicular en las zonas de mayor circulación. Estas acciones buscan garantizar la eficiencia del flujo y la protección de miles de personas que circularán por la capital. Así quedarán los horarios extendidos:

Metro

El 5 de enero, el Metro de la Ciudad de México mantiene su horario habitual de día laborable, con servicio desde las 5:00 hasta las 00:00 horas. Se permite el acceso de usuarios con paquetes voluminosos, siempre que estén debidamente empacados. Esta medida facilita el traslado de regalos durante la jornada previa al Día de Reyes.

Metrobús

El Metrobús operará de manera regular, pero la última salida de unidades en todas las terminales será a las 2:00 horas del 6 de enero.

RTP

El servicio de Nochebús funcionará entre las 00:00 y las 5:00 horas del 6 de enero, con rutas disponibles en los siguientes trayectos:

Aragón – Metro Chapultepec

Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas

Toreo – Metro Constitución de 1917

Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera

Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec

Circuito Bicentenario

STE (Servicio de Transportes Eléctricos)

La Línea 1 del Nochebús, que conecta Central del Norte con Central del Sur, operará de 00:00 a 5:00 horas del 6 de enero. Para la Línea 2, el servicio funcionará desde las 5:00 del 5 de enero hasta la 1:00 del 6 de enero entre CETRAM Pantitlán y Chapultepec.