México

Gobierno de la CDMX desplegará operativo con 14 mil policías por el Día de Reyes

Las acciones incluyen centros de monitoreo tecnológico, atención médica, tránsito fluido y refuerzos en transporte público durante una de las jornadas con mayor movimiento

Guardar
Todos los Reyes Magos tendrán
Todos los Reyes Magos tendrán protección para que puedan llegar con bien a la casa de miles de niños en CDMX. (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Más de 14.000 policías serán desplegados en la Ciudad de México del sábado 3 al martes 6 de enero de 2026 en el marco del operativo “Día de Reyes 2026” dentro de una de las fechas más esperadas por toda la niñez capitalina.

El objetivo principal es reforzar la seguridad y la vigilancia debido al aumento esperado de personas en espacios públicos y en el transporte por la llegada de los Reyes Magos. Asimismo, se espera que con esta medida, dentro de la víspera de esta festividad, se puedan reducir los accidentes y delitos que afectan a miles de familias en nuestro país.

El Centro Histórico y sus
El Centro Histórico y sus alrededores son las zonas más frecuentadas por los Reyes Magos. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo se llevará a cabo el operativo?

El dispositivo contempla la participación de 14.998 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargados de acciones de seguridad, vigilancia y vialidad en los días centrales de la festividad. El despliegue tiene como propósito proteger a peatones, automovilistas, usuarios del transporte público y visitantes en los puntos de mayor concurrencia de la capital.

Se espera una alta afluencia
Se espera una alta afluencia en el transporte público durante la noche del 5 de enero. (captura)

La logística del operativo considera 929 vehículos, 35 patrullas tipo motopatrulla, 10 grúas, así como un contingente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con 15 ambulancias y 12 motoambulancias. También se incorporan dos unidades de rescate y el apoyo aéreo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El refuerzo de la vigilancia será notorio en bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, hoteles, parques y áreas turísticas. Estos lugares suelen registrar alta afluencia durante la compra de regalos y actividades familiares por la celebración, por lo que es primordial para el Gobierno de Clara Brugada proteger a la ciudadanía.

Transporte público también ofrecerá ampliación de servicio

La cobertura especial incluirá el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con atención prioritaria en sus 183 estaciones, y en los 45 Centros de Transferencia Modal. El objetivo es salvaguardar la seguridad de los usuarios y asegurar el orden ante el incremento de la movilidad en la ciudad.

La zona centro de la
La zona centro de la capital mexicana es la que más espera afluencia.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyará para facilitar el tránsito peatonal y vehicular en las zonas de mayor circulación. Estas acciones buscan garantizar la eficiencia del flujo y la protección de miles de personas que circularán por la capital. Así quedarán los horarios extendidos:

Metro

El 5 de enero, el Metro de la Ciudad de México mantiene su horario habitual de día laborable, con servicio desde las 5:00 hasta las 00:00 horas. Se permite el acceso de usuarios con paquetes voluminosos, siempre que estén debidamente empacados. Esta medida facilita el traslado de regalos durante la jornada previa al Día de Reyes.

Metrobús

El Metrobús operará de manera regular, pero la última salida de unidades en todas las terminales será a las 2:00 horas del 6 de enero.

RTP

El servicio de Nochebús funcionará entre las 00:00 y las 5:00 horas del 6 de enero, con rutas disponibles en los siguientes trayectos:

  • Aragón – Metro Chapultepec
  • Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas
  • Toreo – Metro Constitución de 1917
  • Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera
  • Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec
  • Circuito Bicentenario

STE (Servicio de Transportes Eléctricos)

La Línea 1 del Nochebús, que conecta Central del Norte con Central del Sur, operará de 00:00 a 5:00 horas del 6 de enero. Para la Línea 2, el servicio funcionará desde las 5:00 del 5 de enero hasta la 1:00 del 6 de enero entre CETRAM Pantitlán y Chapultepec.

Temas Relacionados

Operativo Día de Reyes 2026Ciudad de MéxicoSecretaría de Seguridad CiudadanaReyes MagosSeguridad en transporte públicomexico-noticias

Más Noticias

Guillermo del Toro conmueve tras revelar la muerte de su hermano durante premiación: “El corazón se rompe”

El director mexicano interrumpió su discurso en Palm Springs para compartir la noticia personal, marcando con emoción una de las noches más importantes de la temporada cinematográfica

Guillermo del Toro conmueve tras

Costillitas de elote, una receta sencilla con sabor ahumado

Una preparación a la parrilla que transforma el maíz tierno en un platillo cremoso y especiado, ideal para comer en familia

Costillitas de elote, una receta

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 4 de enero

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre el cantautor y la violinista generaron versiones de un supuesto romance que no ha sido negado hasta el momento

Esmeralda Camacho respalda causa de

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

La actriz retoma el género que la consolidó tras una etapa dedicada a series, cine y proyectos audiovisuales

Silvia Navarro regresa a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exabogada de Mayito Gordo es

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

ENTRETENIMIENTO

Esmeralda Camacho respalda causa de

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’, reaparece en medio de rumores de su muerte

Regresos y nuevas telenovelas que marcarán la televisión en 2026

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

DEPORTES

Rayados y Atlas se enfrentarán

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y dónde ver al rival de México en el mundial 2026

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 4 de enero