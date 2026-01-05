México

Sheinbaum rechazó intervención de EEUU en Venezuela: “Cada nación tiene el derecho inalienable de determinar su modelo político”

La mandataria emitió el posicionamiento de México y recordó acciones realizadas en conjunto con el país vecino para combatir el narcotráfico

La mandataria reiteró el posicionamiento de México respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Tras las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela, se compartió el posicionamiento de México luego de recordar que se ha colaborado con el país vecino para combatir temas como la migración irregular y el narcotráfico.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que se llevan a cabo acciones en conjunto como parte de un acuerdo de cooperación, no de subordinación.

Asimismo, recordó que durante su mandato se han logrado avances en el tema de seguridad, pues se registró una disminución en los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y destacó que se ha detenido y extraditado a múltiples delincuentes.

La mandataria leyó el posicionamiento sobre la importancia de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, criticando la intervención directa de Estados Unidos y abogando por la cooperación y el desarrollo en el continente americano. (Presidencia)

Posteriormente, Sheinbaum dijo que “la OEA y la ONU deben garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos”, asegurando que la carta es muy clara y que se mantiene vigente.

Incluso, señaló que debe cambiar y fortalecerse, pues la burocracia permea en su respuesta: “La ONU debe dejar su letargo y ahora que viene la elección del secretario de las Naciones Unidas, tiene que haber un fortalecimiento que salga del letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo”.

Frente a este contexto, aseguró que busca que las drogas como el fentanilo no lleguen a los jóvenes estadounidenses ni a ninguna persona, asegurando que tienen múltiples efectos negativos.

Información en desarrollo...

