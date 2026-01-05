México

Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

El filme que tiene a un chimpancé como protagonista tendrá un preestreno en las diferentes pantallas grandes del país

Guardar
La cinta 'Primate' es uno
La cinta 'Primate' es uno de los primeros estrenos del género de terror de este 2026 en México. Foto: X/@Cinepolis.

La película de terror ‘Primate’ es una de las primeras cintas del género de horror, suspenso y drama de este 2026, que narra la historia de un chimpancé, el cual se vuelve violento y ataca a una familia.

La cinta abrirá la cartelera de este año en México para el género del terror, por lo que en los próximos días es su lanzamiento oficial.

En un principio se mencionó cuál sería la fecha exacta en que ‘Primate’ llegaría a las salas de cine en México, ya que sería para este jueves 8 de enero su estreno oficial.

Por lo tanto, los diferentes complejos cinematográficos ya tienen preparado el arranque de exhibición de la película de ‘Primate’ para esta fecha.

'Primate' tendrá un preestreno en
'Primate' tendrá un preestreno en México; su estreno oficial era el jueves 8 de enero. Foto: X/@Cinepolis.

Ante esto, en los sitios oficiales de las distintas cadenas de cine se notificó que ‘Primate’ tendría un preestreno, por lo que se adelantará su llegada a los cines de México.

La fecha de preestreno ya fue revelada y los boletos ya comenzaron a venderse para aquellos fans del terror que quieran conocer esta historia.

Esta es la fecha de preestreno de ‘Primate’ para su llegada a las salas de cine en México

‘Primate’ adelantó su fecha de estreno para las diferentes salas de cine en México, de acuerdo con lo notificado por algunos complejos cinematográficos.

Por lo tanto, el preestreno de ‘Primate’ será desde este lunes 5 de enero, según lo marcado por algunas cadenas de cine en México.

La película de terror originalmente llegaría a las salas de cine el jueves 8 de enero. Crédito: Facebook/@Cinépolis.

Como se mencionó anteriormente, los boletos ya están a la venta y la preventa en algunos complejos y sedes para su estreno oficial del jueves 8 de enero ya se puede adquirir.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de estos complejos cinematográficos en caso de que se cancele alguna función de la cinta de terror, la cual las diferentes críticas la han señalado como ‘buena’.

Por lo tanto, la cinta de ‘Primate’ tendrá un preestreno para este lunes 5 de enero en las diferentes salas de cine de México.

¿De qué trata ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género en este 2026?

La cinta de terror de 2026, Primate, narra la historia de un chimpancé doméstico llamado Ben que, después de ser atacado por un animal infectado, desarrolla un comportamiento agresivo y siembra el pánico durante una reunión familiar en Hawái.

Por ello, lo que fue en un viaje soñado ahora se transformará en una lucha desesperada por sobrevivir, mientras los familiares se refugian intentando huir del brutal ataque del primate fuera de control.

La película llega con una
La película llega con una clasificación 'C' a las salas de cine en México. Foto: X/@Cinemex.
  • Título: Primate
  • Género: Terror
  • Año de estreno: 2026
  • Director: Johannes Roberts
  • Guion: Johannes Roberts y Ernest Riera
  • Reparto principal: Johnny Sequoyah; Jessica Alexander y Troy Kotsur
  • País: Estados Unidos
  • Idioma: Inglés
  • Duración: 89 minutos
  • Sinopsis: Un chimpancé mascota se vuelve violento tras ser mordido por un animal rabioso y desata el terror en una fiesta familiar en Hawái.
  • Clasificación: C

Temas Relacionados

PrimateTerrorMiedoPelículaCineCine en MéxicoCine MéxicoEstrenoPreestrenomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Por qué mi hijo ya no quiere estudiar

Muchas familias pueden sentirse preocupadas por el repentino desinterés de un adolescente en la escuela

Por qué mi hijo ya

Abandono, dolor y justicia para Hikary: en Hermosillo vincularon y dictaron prisión preventiva a un hombre por maltrato animal

Los días de la perrita transcurrieron entre el encierro y la indiferencia, hasta que sus ladridos alertaron a vecinos y motivaron la intervención de las autoridades

Abandono, dolor y justicia para

Estas son las consecuencias en el medio ambientes de mandar la carta a los Reyes Magos en globos

Las familias mexicanas participan cada año en la tradición de enviar deseos a través de este medio, una práctica que genera implicaciones ambientales poco conocidas

Estas son las consecuencias en

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

La ex Garibaldi sorprendió al compartir un emotivo comunicado y nuevas fotos, dejando claro que sigue firme, sonriente y sin señales de los males que tanto se especularon

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la relación de

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Alfredo Adame sufrió intentos de abuso por parte de sacerdotes y del fallecido actor Cachirulo: “Me empezó a agarrar”

Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

“Trap House” encabeza el ranking de las 10 películas más populares en Prime Video México esta semana

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales