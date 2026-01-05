Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

La cinta 'Primate' es uno de los primeros estrenos del género de terror de este 2026 en México. Foto: X/@Cinepolis.

La película de terror ‘Primate’ es una de las primeras cintas del género de horror, suspenso y drama de este 2026, que narra la historia de un chimpancé, el cual se vuelve violento y ataca a una familia.

La cinta abrirá la cartelera de este año en México para el género del terror, por lo que en los próximos días es su lanzamiento oficial.

En un principio se mencionó cuál sería la fecha exacta en que ‘Primate’ llegaría a las salas de cine en México, ya que sería para este jueves 8 de enero su estreno oficial.

Por lo tanto, los diferentes complejos cinematográficos ya tienen preparado el arranque de exhibición de la película de ‘Primate’ para esta fecha.

'Primate' tendrá un preestreno en México; su estreno oficial era el jueves 8 de enero. Foto: X/@Cinepolis.

Ante esto, en los sitios oficiales de las distintas cadenas de cine se notificó que ‘Primate’ tendría un preestreno, por lo que se adelantará su llegada a los cines de México.

La fecha de preestreno ya fue revelada y los boletos ya comenzaron a venderse para aquellos fans del terror que quieran conocer esta historia.

Esta es la fecha de preestreno de ‘Primate’ para su llegada a las salas de cine en México

‘Primate’ adelantó su fecha de estreno para las diferentes salas de cine en México, de acuerdo con lo notificado por algunos complejos cinematográficos.

Por lo tanto, el preestreno de ‘Primate’ será desde este lunes 5 de enero, según lo marcado por algunas cadenas de cine en México.

La película de terror originalmente llegaría a las salas de cine el jueves 8 de enero. Crédito: Facebook/@Cinépolis.

Como se mencionó anteriormente, los boletos ya están a la venta y la preventa en algunos complejos y sedes para su estreno oficial del jueves 8 de enero ya se puede adquirir.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de estos complejos cinematográficos en caso de que se cancele alguna función de la cinta de terror, la cual las diferentes críticas la han señalado como ‘buena’.

Por lo tanto, la cinta de ‘Primate’ tendrá un preestreno para este lunes 5 de enero en las diferentes salas de cine de México.

¿De qué trata ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género en este 2026?

La cinta de terror de 2026, Primate, narra la historia de un chimpancé doméstico llamado Ben que, después de ser atacado por un animal infectado, desarrolla un comportamiento agresivo y siembra el pánico durante una reunión familiar en Hawái.

Por ello, lo que fue en un viaje soñado ahora se transformará en una lucha desesperada por sobrevivir, mientras los familiares se refugian intentando huir del brutal ataque del primate fuera de control.

La película llega con una clasificación 'C' a las salas de cine en México. Foto: X/@Cinemex.

Título: Primate

Género: Terror

Año de estreno: 2026

Director: Johannes Roberts

Guion: Johannes Roberts y Ernest Riera

Reparto principal: Johnny Sequoyah; Jessica Alexander y Troy Kotsur

País: Estados Unidos

Idioma: Inglés

Duración: 89 minutos

Sinopsis: Un chimpancé mascota se vuelve violento tras ser mordido por un animal rabioso y desata el terror en una fiesta familiar en Hawái.

Clasificación: C