El cine mexicano revive la taquilla en 2025: comedia, animación y récords tras la pandemia

Esta imagen difundida por MUBI, muestra a Gael García Bernal en una escena de la película "Amores Perros". (Mubi via AP)

El año 2025 marcó un punto de inflexión para el cine mexicano, que recuperó terreno y encendió de nuevo la pasión del público por las historias locales. Las películas nacionales más taquilleras reflejan un periodo de diversidad y éxito, donde géneros como la comedia, el drama, la animación y hasta los conciertos filmados demostraron su poder de convocatoria.

Los datos, compartidos por Canacine Comscore, evidencian una industria que no sólo resistió la crisis, sino que volvió a conectar con millones de espectadores.

Mesa de regalos supera a estrenos de Hollywood

La comedia mexicana ha logrado escalar puestos en el ranking de Disney+. Foto: Disney

La comedia Mesa de regalos, protagonizada por José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez Navarro, se colocó como la cinta mexicana más vista del año, con 1.9 millones de boletos vendidos. Este logro la situó por encima de secuelas internacionales como Wicked, Tron Ares y Los tipos malos.

El segundo lugar fue para Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, tercera entrega de la exitosa saga cómica, que sumó 1.1 millones de asistentes y confirmó el peso del humor nacional en la taquilla.

Animación y cine familiar entre los favoritos

Soy Frankelda. (Cinépolis Distribución)

El resurgimiento del cine animado quedó patente con Soy Frankelda, que se ubicó en el tercer sitio con 827 mil entradas, tras proyectarse en la Cineteca Nacional y luego llegar a HBO Max.

Títulos como ¡Qué huevos, Sofía! y Mamá reinventada completaron el Top 5, consolidando la fuerza de las propuestas dirigidas al público familiar.

Entre los documentales y musicales destacados figuran Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes y Kenia Os: La OG, mientras que los reestrenos especiales como Amores Perros 25 aniversario ampliaron la oferta y atrajeron tanto a nuevas generaciones como a nostálgicos.

Números que rompen la tendencia y reafirman la recuperación

Juan Gabriel. (Cinemex)

Hasta la primera semana de diciembre, las películas mexicanas sumaron 9.4 millones de boletos vendidos, superando los 9.2 millones de 2024. Esto coloca a 2025 como el segundo mejor año para la industria nacional desde la pandemia.

La comedia fue el motor principal de esta recuperación, como lo destaca Mauricio Durán, presidente de la Canacine: “El cine mexicano cierra mejor que el año pasado, hay una mejora en la taquilla”.

La cifra de más de 100 estrenos locales iguala el ritmo del año anterior, demostrando que la oferta nacional sigue siendo robusta y capaz de competir con los grandes lanzamientos internacionales.

Top 5 de películas mexicanas más taquilleras de 2025

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas cerrá la trilogía de comedia mexicana. (Videocine)

Mesa de regalos — 1.9 millones de boletos Mirreyes vs Godínez: Las Vegas — 1.1 millones Una pequeña confusión — 1 millón Soy Frankelda — 827 mil ¡Qué huevos, Sofía! — 736 mil

El cine mexicano no sólo recuperó público, sino que mostró que la diversidad de historias y géneros puede cautivar de nuevo a la audiencia nacional, sentando bases sólidas para el futuro de la industria.