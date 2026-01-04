Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón: “Es cruel”

Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón. (Infobae México)

En una visita al Criterion Closet durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Guillermo del Toro realizó un recorrido por las películas que han definido su mirada como director.

Entre análisis de técnica, confesiones de admiración y reflexiones sobre el arte cinematográfico, el realizador mexicano no ocultó el asombro y la “envidia” que siente por la obra de Alfonso Cuarón.

Un viaje personal por el lenguaje del cine

Alfonso Cuaron, director of "Roma" holds his medallion as he poses with Guillermo del Toro after winning the Feature Film category at the Directors Guild Awards in Los Angeles, California, U.S. February 2, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

Del Toro, apasionado coleccionista y estudioso del séptimo arte, aprovechó su paso por la Mobile Closet de Criterion Collection para explorar títulos fundamentales de la colección: Red Shoes, Notorious, Salesman, All That Heaven Allows, la colección de Wes Anderson, Roma de Fellini y Roma de Alfonso Cuarón.

El director subrayó que el cine es “un lenguaje de precisión y narrativa visual”, donde el color, el ritmo y la puesta en escena funcionan como extensiones de la psique humana y el deseo.

Durante el recorrido, Del Toro habló sobre la influencia de Martin Scorsese y la afinidad que siente con Wes Anderson, pero fue al llegar a la obra de su compatriota cuando el tono cambió hacia la admiración abierta.

“Lo amo, pero lo envidio”

Alfonso Cuarón en el rodaje de Roma

Al referirse a Roma de Alfonso Cuarón, Del Toro dejó una de las frases más honestas de la sesión: “Oh, encontré otra que me gusta. Alfonso habló mucho tiempo sobre hacer esta película. Aquellos que lo conocemos, sabemos que casi por 20 años. Tenía una idea de la trama, luego otra, y cambiaba a los protagonistas, pero siempre estuvo muy interesado en hacerla trascendental, poderosa, hermosa, pero muy sólida”.

El cineasta resaltó el trabajo de Cuarón para lograr una cinta que inicia “en el suelo, reflejando las nubes” y culmina con una imagen “de lo más poética”.

Del Toro no dudó en confesar: “La pureza que adquiere al final, viéndola ascender hacia las nubes es muy hermoso. Alfonso... Lo amo, pero lo envidio. Estoy impresionado. Es muy, muy cruel con mi cerebro, pero lo adoro”.

Inspiración en la técnica y la emoción

In an undated image provided by Netflix, Yalitza Aparicio crosses the intersection of Baja California and Insurgentes avenues in Alfonso Cuarón’s “Roma.” Distributed by Netflix, “Roma” seems to be prompting a crisis of conscience among Oscars voters. (Alfonso Cuaron/Netflix via The New York Times) -- NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY OSCARS VOTERS BY BROOKS BARNES FOR FEB. 15, 2019. ALL OTHER USE PROHIBITED. --

Para Del Toro, el gran cine es aquel capaz de combinar belleza técnica y profundidad emocional. A través de sus recomendaciones, explicó que el diseño de imagen y la contención emocional permiten crear parábolas cinematográficas que trascienden la realidad, convirtiéndose en testimonios de la pérdida y la belleza.

El director dejó claro que estudiar el trabajo de otros es esencial para cualquier creador: “El cine funciona como un testimonio de la pérdida y la belleza técnica que todo creador debe estudiar”.

Un diálogo de referentes y admiraciones

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón (der.) abraza al director mexicano Guillermo Del Toro (izq.) luego de recibir el León de Oro por su película 'Roma' durante la ceremonia de entrega del 75 ° Festival Internacional de Cine de Venecia. EFE/EPA/Claudio Onorati/Archivo

Al finalizar su recorrido, Del Toro trazó una conexión entre sus influencias y su propia obra. Desde la precisión de Hitchcock en Notorious hasta la poética introspección de Cuarón en Roma, el mexicano recordó que toda película se construye sobre la base de quienes abrieron camino antes.