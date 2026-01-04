Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón: “Es cruel”

En una visita al Criterion Closet durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Guillermo del Toro realizó un recorrido por las películas que han definido su mirada como director.
Entre análisis de técnica, confesiones de admiración y reflexiones sobre el arte cinematográfico, el realizador mexicano no ocultó el asombro y la “envidia” que siente por la obra de Alfonso Cuarón.
Un viaje personal por el lenguaje del cine
Del Toro, apasionado coleccionista y estudioso del séptimo arte, aprovechó su paso por la Mobile Closet de Criterion Collection para explorar títulos fundamentales de la colección: Red Shoes, Notorious, Salesman, All That Heaven Allows, la colección de Wes Anderson, Roma de Fellini y Roma de Alfonso Cuarón.
El director subrayó que el cine es “un lenguaje de precisión y narrativa visual”, donde el color, el ritmo y la puesta en escena funcionan como extensiones de la psique humana y el deseo.
Durante el recorrido, Del Toro habló sobre la influencia de Martin Scorsese y la afinidad que siente con Wes Anderson, pero fue al llegar a la obra de su compatriota cuando el tono cambió hacia la admiración abierta.
“Lo amo, pero lo envidio”
Al referirse a Roma de Alfonso Cuarón, Del Toro dejó una de las frases más honestas de la sesión: “Oh, encontré otra que me gusta. Alfonso habló mucho tiempo sobre hacer esta película. Aquellos que lo conocemos, sabemos que casi por 20 años. Tenía una idea de la trama, luego otra, y cambiaba a los protagonistas, pero siempre estuvo muy interesado en hacerla trascendental, poderosa, hermosa, pero muy sólida”.
El cineasta resaltó el trabajo de Cuarón para lograr una cinta que inicia “en el suelo, reflejando las nubes” y culmina con una imagen “de lo más poética”.
Del Toro no dudó en confesar: “La pureza que adquiere al final, viéndola ascender hacia las nubes es muy hermoso. Alfonso... Lo amo, pero lo envidio. Estoy impresionado. Es muy, muy cruel con mi cerebro, pero lo adoro”.
Inspiración en la técnica y la emoción
Para Del Toro, el gran cine es aquel capaz de combinar belleza técnica y profundidad emocional. A través de sus recomendaciones, explicó que el diseño de imagen y la contención emocional permiten crear parábolas cinematográficas que trascienden la realidad, convirtiéndose en testimonios de la pérdida y la belleza.
El director dejó claro que estudiar el trabajo de otros es esencial para cualquier creador: “El cine funciona como un testimonio de la pérdida y la belleza técnica que todo creador debe estudiar”.
Un diálogo de referentes y admiraciones
Al finalizar su recorrido, Del Toro trazó una conexión entre sus influencias y su propia obra. Desde la precisión de Hitchcock en Notorious hasta la poética introspección de Cuarón en Roma, el mexicano recordó que toda película se construye sobre la base de quienes abrieron camino antes.