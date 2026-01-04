México

Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón: “Es cruel”

Durante su recorrido por el Criterion Closet, Guillermo del Toro explicó por qué una película de su colega lo dejó “impresionado”

Guardar
Guillermo del Toro revela la
Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón. (Infobae México)

En una visita al Criterion Closet durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Guillermo del Toro realizó un recorrido por las películas que han definido su mirada como director.

Entre análisis de técnica, confesiones de admiración y reflexiones sobre el arte cinematográfico, el realizador mexicano no ocultó el asombro y la “envidia” que siente por la obra de Alfonso Cuarón.

Un viaje personal por el lenguaje del cine

Alfonso Cuaron, director of "Roma"
Alfonso Cuaron, director of "Roma" holds his medallion as he poses with Guillermo del Toro after winning the Feature Film category at the Directors Guild Awards in Los Angeles, California, U.S. February 2, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

Del Toro, apasionado coleccionista y estudioso del séptimo arte, aprovechó su paso por la Mobile Closet de Criterion Collection para explorar títulos fundamentales de la colección: Red Shoes, Notorious, Salesman, All That Heaven Allows, la colección de Wes Anderson, Roma de Fellini y Roma de Alfonso Cuarón.

El director subrayó que el cine es “un lenguaje de precisión y narrativa visual”, donde el color, el ritmo y la puesta en escena funcionan como extensiones de la psique humana y el deseo.

Durante el recorrido, Del Toro habló sobre la influencia de Martin Scorsese y la afinidad que siente con Wes Anderson, pero fue al llegar a la obra de su compatriota cuando el tono cambió hacia la admiración abierta.

“Lo amo, pero lo envidio”

Alfonso Cuarón en el rodaje
Alfonso Cuarón en el rodaje de Roma

Al referirse a Roma de Alfonso Cuarón, Del Toro dejó una de las frases más honestas de la sesión: “Oh, encontré otra que me gusta. Alfonso habló mucho tiempo sobre hacer esta película. Aquellos que lo conocemos, sabemos que casi por 20 años. Tenía una idea de la trama, luego otra, y cambiaba a los protagonistas, pero siempre estuvo muy interesado en hacerla trascendental, poderosa, hermosa, pero muy sólida”.

El cineasta resaltó el trabajo de Cuarón para lograr una cinta que inicia “en el suelo, reflejando las nubes” y culmina con una imagen “de lo más poética”.

Del Toro no dudó en confesar: “La pureza que adquiere al final, viéndola ascender hacia las nubes es muy hermoso. Alfonso... Lo amo, pero lo envidio. Estoy impresionado. Es muy, muy cruel con mi cerebro, pero lo adoro”.

Inspiración en la técnica y la emoción

In an undated image provided
In an undated image provided by Netflix, Yalitza Aparicio crosses the intersection of Baja California and Insurgentes avenues in Alfonso Cuarón’s “Roma.” Distributed by Netflix, “Roma” seems to be prompting a crisis of conscience among Oscars voters. (Alfonso Cuaron/Netflix via The New York Times) -- NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY OSCARS VOTERS BY BROOKS BARNES FOR FEB. 15, 2019. ALL OTHER USE PROHIBITED. --

Para Del Toro, el gran cine es aquel capaz de combinar belleza técnica y profundidad emocional. A través de sus recomendaciones, explicó que el diseño de imagen y la contención emocional permiten crear parábolas cinematográficas que trascienden la realidad, convirtiéndose en testimonios de la pérdida y la belleza.

El director dejó claro que estudiar el trabajo de otros es esencial para cualquier creador: “El cine funciona como un testimonio de la pérdida y la belleza técnica que todo creador debe estudiar”.

Un diálogo de referentes y admiraciones

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón (der.) abraza al director mexicano Guillermo Del Toro (izq.) luego de recibir el León de Oro por su película 'Roma' durante la ceremonia de entrega del 75 ° Festival Internacional de Cine de Venecia. EFE/EPA/Claudio Onorati/Archivo

Al finalizar su recorrido, Del Toro trazó una conexión entre sus influencias y su propia obra. Desde la precisión de Hitchcock en Notorious hasta la poética introspección de Cuarón en Roma, el mexicano recordó que toda película se construye sobre la base de quienes abrieron camino antes.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroAlfonso CuarónpelículasCine MéxicoRomaCriterion CollectionFrankensteinmexico-entretenimiento

Más Noticias

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

La conductora enfrenta un momento delicado mientras declaraciones del pasado reactivan la conversación pública

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Las Guerreras K-pop se fusionan con la rosca de Reyes Magos en México: precio y dónde encontrarla

Este fenómeno global ha cautivado a niños, niñas y adultos en nuestro país, por lo que este 6 de enero podrás disfrutar de esta panadería tradicional con un toque coreano

Las Guerreras K-pop se fusionan

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Su papel más reciente ha provocado conversación, comparaciones y una reacción inmediata del público en las plataformas digitales

Scarlet Gruber, la villana que

Recuperamos Pemex junto a CFE y los hicimos productivos": Sheimbaum destacó en Hidalgo recuperación de soberanía energética

La mandataria a través de un mensaje político y simbólico marca el inicio del año con énfasis en refinación y rumbo energético

Recuperamos Pemex junto a CFE

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Luego de recibir el reporte de un ciudadano, las autoridades hallaron el cuerpo dentro de un inmueble

Fiscalía investiga la muerte violenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía investiga la muerte violenta

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Bellakath explota en vuelo rumbo a París; la cantante denuncia malos tratos: “Perra aeromoza, discriminatoria”

Ana María Alvarado reacciona a fotos de Luz María Zetina y Lorena Ochoa en Año Nuevo: “Si es amor, ¿qué tiene?”

El cine mexicano revive la taquilla en 2025: comedia, animación y récords tras la pandemia

DEPORTES

Quién es Mariza Nascimento, nueva

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México