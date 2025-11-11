México

Autoridades alertan sobre fraudes y robo de información personal al usar códigos QR

La SSC publicó una infografía en sus redes sociales para concientizar sobre los peligros de esta tecnología

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que los códigos QR han transformado la interacción de las personas con el entorno digital, ciberdelincuentes han aprovechado su creciente presencia para idear nuevos métodos de fraude y robo de datos.

Aunque estos códigos facilitan el hacer pagos, el acceder a menús y la descarga de documentos, entre otros, su uso masivo ha abierto una brecha que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Derivado de esos peligros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó mediante sus redes sociales los posibles riesgos que conlleva el leer códigos QR desconocidos en los dispositivos personales.

Mediante la llamada “Alerta Cibernética”, la SSC informó a los ciudadanos sobre algunos códigos QR que al ser escaneados redirigen a sitios web fraudulentos o descargar software malicioso en los dispositivos de las víctimas.

Para evitar riesgos, autoridades recomendaron lo siguiente:

  • Verificar la fuente del código QR antes de escanearlo
  • Usa aplicaciones de escaneo que ofrezcan funciones de seguridad
  • No escanear códigos QR de mensajes no solicitados
  • No ingresar información personal o financiera en sitios que no sean de confianza
Mediante una infografía la SSC
Mediante una infografía la SSC realizó recomendaciones para no caer en estafas o robo de información mediante códigos desconocidos. Crédito: X - @SSC_CDMX

Además, explicaron que ante cualquier duda sobre la fidelidad de un sitio, se puede consultar con la Policía Cibernética mediante cualquiera de sus canales de comunicación.

El peligro de los códigos QR instalados en las calles

Con relación a los fraudes y el robo derivado de escanear códigos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) lanzó un informe a finales del 2024 donde relatan cómo se constató la presencia de estos códigos falsos en las calles de México.

Según las autoridades, personal de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico identificó que, en los estados de Baja California, Jalisco, Nuevo León y Morelos, delincuentes pegan códigos QR en lugares públicos con el presunto objetivo de almacenar grandes cantidades de información, textos o números de teléfono.

“Los códigos QR al ser escaneados, redirigen a las víctimas a sitios web fraudulentos, apócrifos o descargan software malicioso en los dispositivos, estos sitios pueden parecer legítimos, pero están diseñados para robar información personal y financiera, como contraseñas, números de tarjetas de crédito y datos bancarios”, señaló la SSCP mediante un informe sobre los riegos de esta tecnología.

Aumentan los riesgos en temporadas de ofertas

Se acerca el Buen Fin 2025, lo que, según expertos en ciberseguridad, podría ser atractivo para los delincuentes que se dedican a estafar mediante estos métodos tecnológicos.

Recordemos que durante la pasada temporada del Hot Sale, la cual se realizó del 26 de mayo al 3 de junio del presente año hubo un aumento de estos casos.

Según expertos, el aumento de transacciones en línea durante las temporadas de ofertas representa una oportunidad para los ciberdelincuentes.

Estos actores explotan la expectativa de encontrar rebajas y la prisa de los usuarios por concretar sus compras antes de que finalicen las ofertas, por lo que las víctimas están menos alerta sobre posibles fraudes.

Temas Relacionados

fraudeestafascódigosQRBuen Finmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos

Choque de motocicleta deja un muerto y dos heridos en Periférico

Un choque de una moto en la colonia Independencia movilizó a servicios de emergencia, resultando en el fallecimiento de un joven

Choque de motocicleta deja un

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla culpa a Calderón y Peña Nieto por la violencia en Michoacán

El gobernador señaló que las estrategias de los expresidentes tuvieron resultados negativos para el estado

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Según información obtenida por Infobae México, los detenidos son miembros del CJNG

Plan Michoacán genera sus primeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán genera sus primeros

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Conoce a los hijos de

Conoce a los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón: uno de ellos también se dedica a la actuación 

Carlos Rivera anuncia concierto por primera vez en la Plaza de Toros La México: fecha y venta para “¡Vida México! Tour"

De Vicente Rojo a Rafael Cauduro: la Cineteca Nacional mostrará las historias de artistas que pagaron impuestos con sus obras

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla