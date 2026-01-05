Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los presentadores vendieron su enlace matrimonial a una revista de sociales. (@odalysr, Instagram)

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti no paran de dar sorpresas. A unos días de anunciar su salida de los programa Cuéntamelo Ya! y Venga la Alegría, respectivamente, la pareja compartió que sellaron su historia de amor con una boda espiritual íntima realizada el 2 de enero frente al mar de Cancún.

Una boda frente al mar

La pareja eligió la playa del Hotel Sensira Resort Cancún para jurarse amor eterno, acompañados únicamente por su círculo más cercano.

Para Odalys, iniciar el año con esta celebración tuvo un significado especial: “Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”, declaró a HOLA!, revista que tuvo en exclusiva los detalles del enlace matrimonial.

La presencia de sus hijos fue central en la celebración, incluso al llevar los anillos.

La pareja selló su amor tras 15 años juntos. (@odalysrp, Instagram)

Un amor lejos de los reflectores

La pareja coincidió en que buscaban una ceremonia sencilla, lejos del glamour televisivo. “Lejos de los reflectores, en nuestra vida privada, somos supersencillos”, explicó Ramírez. Ambos lucieron atuendos diseñados especialmente por Benito Santos, quien confeccionó las prendas en tiempo récord para la ocasión.

Previo a la boda espiritual, Odalys y Patricio formalizaron su unión por la vía civil en la Ciudad de México, en un acto discreto.

Su salida de la televisión

Semanas antes del enlace, la pareja sorprendió al anunciar su salida de la televisión: Odalys dejó ¡Cuéntamelo ya! tras nueve años, mientras que Borghetti se despidió de Venga la Alegría. Sobre esta decisión conjunta, ambos reconocieron que no fue sencilla, pero destacaron que la recibían con los brazos abiertos como un punto de partida para su relación.

Sobre la decisión de casarse tras 15 años juntos, Borghetti indicó que sintieron que el ciclo se había cumplido y ambos sintieron que era el momento para sellar su historia de amor.

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez tienen dos hijos en común, una niña y un niño llamado, además de que juntos forman una familia con el hijo mayor de Pato, fruto de su relación anterior con Grettell Valdez. (@odalysrp, Instagram)

El futuro de ambos en Televisa y TV Azteca

A mediados de diciembre de 2025, ambos presentadores anunciaron su salida de los programas Cuéntamelo Ya! y Venga la Alegría. De acuerdo con primeros reportes de la prensa de espectáculos, la pareja tomó la decisión para participar en un reality show en Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con la periodista Flor Rubio, Borghetti continuará dentro de TV Azteca, incluso, haciendo colaboraciones para VLA.

Por su parte, Odalys Ramírez participó en el programa especial de fin de año de Televisa y se espera que repita como coconductora en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.