México

México advirtió ante la ONU que “el despliegue de fuerzas de EEUU en el sur del Mar Caribe pone en riesgo la estabilidad regional”

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, Héctor Vasconcelos expresó su postura sobre los recientes acontecimientos derivados de la captura de Nicolás Maduro

Héctor Vasconcelos, Representante Permanente de
Héctor Vasconcelos, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Captura de Pantalla

Esta mañana, Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio su posicionamiento respecto a las acciones militares por parte de Donald Trump en Caracas y otras ciudades venezolanas, enfatizando los peligros que esto representa para América Latina.

“Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional”, dijo y subrayó el papel que han desempeñado los países latinoamericanos durante otros conflictos de esta índole:

“América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza”.

Más adelante, el diplomático advirtió que estos hechos comprometen la seguridad a nivel local y global:

“La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional”, concluyó.

05/01/2026 Sesión extraordinaria del Consejo
05/01/2026 Sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Venezuela. POLITICA ONU/MARK GARTEN

ONU se pronuncia

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, manifestó su inquietud respecto a las consecuencias regionales que pueden derivar de la operación militar estadounidense realizadas el pasado 3 de enero con el objetivo de capturar a Maduro, y recalcó la importancia de encontrar salidas pacíficas a la crisis venezolana, promoviendo el respeto pleno de los Derechos Humanos y el Estado de derecho.

De acuerdo con la información publicada por la ONU, la organización alertó que la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, con fines de detener al mandatario, no se ajusta a los principios del Derecho Internacional y vulnera los lineamientos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Así lo expuso Guterres en una declaración trasladada ante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, leída por Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, 5 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La sesión de urgencia fue convocada en medio del debate sobre la legalidad de la maniobra estadounidense para apartar a Maduro del poder. El secretario general insistió en que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del estricto acatamiento del Derecho Internacional y de todas las provisiones incluidas en la Carta fundacional de la ONU, la cual prohíbe expresamente la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado:

“He subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, afirmó el secretario general.

