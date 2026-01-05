La Profeco inicia operativo nacional por el Día de Reyes

La Profeco implementa un operativo nacional para vigilancia y verificación de productos y servicios durante el Día de Reyes en México. Crédito: X @Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un amplio operativo de vigilancia y verificación en todo México para el Día de Reyes, en el que supervisa desde precios hasta la seguridad de los productos y servicios propios de la temporada.

Esta acción de la Procuraduría responde al compromiso de proteger los derechos de los consumidores y garantizar el bienestar de niñas y niños al recibir juguetes que cumplan con los más altos estándares de confiabilidad, protección y salud, según información difundida por la Profeco el 5 de enero en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el comunicado de la Profeco, la vigilancia se extiende principalmente a jugueterías, panaderías, tiendas departamentales y de autoservicio, comercios de temporada, mercados, restaurantes y centros de espectáculos.

El operativo de la Profeco cubre jugueterías, panaderías, tiendas departamentales, autoservicios, mercados, restaurantes y centros de espectáculos para proteger los derechos del consumidor. Crédito: X @Profeco

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de sus 38 oficinas regionales, la Profeco revisa el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad y diversas Normas Oficiales Mexicanas. Se supervisa que los establecimientos respeten precios, promociones, información comercial veraz, garantías y condiciones seguras, además de identificar y prevenir prácticas abusivas o discriminatorias.

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, señaló en la conferencia Mañanera del Pueblo de este 5 de enero que este monitoreo especial reveló destacadas diferencias de precios de un mismo producto, aunque es muy importante en ese aspecto el dónde se adquiera.

En este marco, la dependencia federal recordó al público que pueden canalizar cualquier denuncia o requerimiento de orientación a través del Teléfono del Consumidor, así como mediante sus cuentas oficiales. Además de diversas direcciones de correo electrónico dispuestas para recibir quejas disponibles en su página oficial.

Recomendaciones de la Profeco al comprar juguetes en Día de Reyes

La institución recomienda a las madres, padres y consumidores realizar compras responsables y elegir juguetes acordes a la edad, desarrollo e intereses del menor. Crédito: X @Profeco

Profeco cuenta con una serie de recomendaciones que dirige a madres, padres y consumidores para fomentar compras responsables y seguras en esta temporada. Entre los consejos principales, la institución señala la importancia de elegir juguetes acordes con la edad, intereses y etapa de desarrollo del niño o la niña, y recomienda dar preferencia a aquellos que estimulen la creatividad y la convivencia.

La Profeco también sugiere que las compras se realicen con anticipación para contar con el tiempo necesario para comparar precios y evaluar la calidad del producto. Para ello, destaca la utilidad de la herramienta digital Quién es Quién en los Precios, que permite comparar los costos de 584 juguetes y otros productos según el estado, municipio o alcaldía.

Dentro de las recomendaciones más relevantes, la Profeco enfatiza la necesidad de solicitar la garantía al momento de la compra y verificar que esta quede sellada en el establecimiento. También pide conservar el comprobante de pago y la envoltura original, ya que ambos pueden requerirse en casos de cambio o devolución.

Se recomienda revisar que los juguetes cuenten con materiales no tóxicos, piezas seguras y pinturas adecuadas para prevenir riesgos a la salud. Crédito: X @Profeco

Profeco resalta que el empaque debe indicar la utilización de materiales no tóxicos, ausencia de piezas pequeñas desprendibles y pinturas seguras, con el objetivo de minimizar riesgos a la salud.

En relación con juguetes que incluyan funciones electrónicas o mecánicas, la Profeco propone pedir al vendedor que realice una prueba previa a la compra para comprobar su funcionamiento. En compras por internet, la recomendación es verificar que el sitio web tenga el protocolo https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones, además de revisar los datos de contacto y las políticas del proveedor, incluidas las condiciones de pago, envío y privacidad.