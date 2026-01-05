México

Cómo acompañar la Rosca de Reyes sin sumar calorías extra

La porción puede transformar el consumo de este pan dulce en una experiencia más saludable

La porción y el tipo
La porción y el tipo de bebida pueden transformar el consumo de este pan dulce en una experiencia más saludable . (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

La tradición de compartir la Rosca de Reyes reúne a familias y amigos cada 6 de enero en países como México. Aunque el pan dulce es el protagonista de la celebración, muchas personas buscan alternativas para hacer este momento más saludable sin perder el sentido festivo. La elección de los acompañamientos y el control de las porciones pueden marcar una diferencia importante en el valor nutricional de este pan.

La Rosca de Reyes tradicional se elabora con harina de trigo, mantequilla, azúcar, huevos, leche y ralladura de cítricos. Suele incluir frutas confitadas y, en algunos casos, rellenos de nata, crema o chocolate. Una pieza de aproximadamente 100 gramos contiene entre 300 y 400 calorías, aunque este valor puede variar dependiendo de los ingredientes y el tamaño de la rebanada. Al sumar coberturas o rellenos, la cantidad de calorías puede incrementarse considerablemente.

Infusiones y café americano sin
Infusiones y café americano sin endulzar se suman como aliados para quienes desean celebrar el Día de Reyes sin exceder el consumo de azúcar ni grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas para acompañar la Rosca de Reyes

Al momento de elegir con qué acompañar la Rosca de Reyes, existen opciones que permiten reducir el aporte calórico y mejorar la calidad nutricional del desayuno o la merienda. En lugar de bebidas azucaradas o chocolate caliente con leche entera, se recomienda optar por infusiones sin azúcar o café negro. El té verde, el té de hierbas o el café americano aportan pocas calorías y ayudan a equilibrar la ingesta total durante la celebración.

Otra alternativa es integrar fruta fresca al momento de servir la Rosca. Las rodajas de naranja, manzana o fresas ofrecen fibra y vitaminas, además de sumar sabor natural sin añadir azúcares refinados. Una porción pequeña de yogurt natural bajo en grasa también puede complementar la rosca, aportando proteínas y calcio.

}Rebanadas de pan tradicional y
}Rebanadas de pan tradicional y acompañamientos ligeros permiten festejar el 6 de enero sin descuidar la alimentación ni sumar calorías innecesarias durante la celebración. Foto: (iStock)

El tamaño de la porción es un factor clave. Una rebanada estándar de Rosca de Reyes suele pesar entre 60 y 100 gramos. Limitarse a una sola porción y evitar repetir ayuda a controlar el consumo calórico y a mantener una alimentación equilibrada, incluso durante celebraciones especiales. Para personas con diabetes o quienes siguen dietas bajas en azúcar, existen versiones de Rosca de Reyes sin azúcar añadido o endulzadas con alternativas como stevia.

El consumo responsable y la elección de acompañamientos saludables además de cuidar la salud, también permiten disfrutar del significado cultural de la Rosca de Reyes sin excesos. Las panaderías artesanales y algunos supermercados ofrecen opciones adaptadas a diferentes necesidades alimentarias, como roscas sin gluten o bajas en grasas, que facilitan la inclusión de todos los miembros de la familia en la tradición.

