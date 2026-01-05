Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Autoridades de Veracruz hallan los cuerpos decapitados de cuatro hombres en el rancho Montecristo, al sur del estado. (X@SP_Veracruz)

En el primer fin de semana de 2026, autoridades del estado de Veracruz localizaron los cuerpos de cuatro hombres decapitados en el rancho Montecristo, ubicado en el municipio de Sayula de Alemán.

Entre las víctimas se pudo identificar a Héctor Velásquez Díaz, hijo del exregidor de ese municipio, Héctor Velázquez Vázquez, quien también fue asesinado en 2020 en el municipio de Acayucan. La información fue confirmada por reportes locales

Los hechos se reportaron el pasado domingo 4 de enero, cuando elementos policiacos recibieron la alerta sobre la presencia de restos humanos en el rancho Montecristo, situado en la localidad de Aguilera, cercana a la carretera Acayucan-Salina Cruz.

Las víctimas fueron localizadas con las cabezas sobre una mesa de madera, según reportes oficiales sobre el crimen en Sayula de Alemán. (Facebook/Carlos Navarrete-Reportero)

El hallazgo de los cuerpos

Al arribar al sitio, los agentes policiales confirmaron que en el interior de la propiedad se hallaban los cuerpos de cuatro hombres, cuyas cabezas estaban sobre una mesa de madera.

Según la información difundida por medios locales, el hallazgo ocasionó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, es decir, se trató de más de una docena de elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

Las autoridades resguardaron el rancho y permitieron el acceso a los agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, los elementos de seguridad se mantienen en el lugar mientras se efectúa el retiro de los restos y la recopilación de evidencias.

Entre los ejecutados se encuentra Héctor Velásquez Díaz, hijo del exregidor Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en 2020 en Acayucan. (EFE/STR)

Los avances en la investigación

A pesar de que las diligencias se están desarrollando desde el momento en que se recibió el reporte de los restos humanos, sólo se ha logrado identificar a Héctor Velásquez Díaz entre las víctimas, mientras que los otros tres hombres permanecen sin identificar.

Las autoridades no han anunciado la detención de ninguna persona que esté relacionada con el crimen pese al fuerte despliegue policial en el área.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque podría derivarse de un conflicto entre grupos delictivos que operan en la región sur de Veracruz.

Se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar los móviles del homicidio múltiple. La violencia en la zona ha cobrado notoriedad en los últimos años, particularmente tras el asesinato de Héctor Velázquez Vázquez en febrero de 2020, padre de uno de los hombres ejecutados el pasado fin de semana.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre la identidad de las otras víctimas y los posibles responsables.