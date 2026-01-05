Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

Nodal y Aguilar asistieron a la Charreada Juchipila, en Zacatecas. (Jenny Lozano / Facebook / @variedades2002, TikTok)

Ángela Aguilar y Christian Nodal no pueden disociarse de la polémica. El fin de semana, la pareja asistió a la Charreada Juchipila, en Zacatecas, en medio de rumores de tensiones en su matrimonio derivados de especulaciones de un romance entre el cantautor con Esmeralda Camacho, violinista que hasta diciembre de 2025 formaba parte de su grupo de acompañamiento.

La aparición, considerada un acto para acallar rumores, tuvo un efecto contrario y volvió a colocar a la pareja bajo el escrutinio de las redes sociales debido a la fría respuesta que tuvo Ángela Aguilar de parte del público a pesar del cobijo de su padre, Pepe Aguilar.

Ignoran a Ángela Aguilar

Asistentes al evento compartieron en TikTok videos del desarrollo de la charreada. Sin embargo, la atención se concentró en dos momentos.

A su salida del recinto, Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron un encuentro con varias personas que se acercaron a su camioneta en busca de una fotografía y un autógrafo.

La intérprete siguió de largo al no ser requerida por ninguna persona. No obstante, usuarios de la plataforma se concentraron en una microreacción de desconcierto que tuvo la intérprete al notar que, a diferencia de ella, su esposo se vio obligado a detenerse para tomarse selfies y firmar autógrafos.

Reacciones en redes sociales

El momento se volvió viral y generó una ola de comentarios en TikTok, muchos de ellos, celebraron la actitud de los fans:

“Traía su lapicero preparado y jamás lo uso”

“Donde se rían de Ángela, ahí estaré”

“Ella corre muy curiosita, siempre anda a las carreras, pero nadie la corretea”

“Traía un plumón en la mano para firmar, hahaha”

“Y todavía corre como si la fueran agarrar”

¿Ángela Aguilar realmente fue ignorada?

Aunque infinidad de creadores digitales dan por hecho que el público deliberadamente ignoró a Ángela Aguilar, otros videos sugieren que su presencia no pasó desapercibida.

El Sur de Zacatecas, medio local, difundió en sus plataformas un video que muestra a la cantante siendo ovacionada tras echarse un palomazo.

Mientras sostiene notas altas, la gente celebra su capacidad vocal y a su alrededor todos graban atentamente el momento.

Entre el ‘hate’ de las redes y el cariño de sus fans

El reciente episodio en Zacatecas se suma a una serie de polémicas que han mantenido a Christian Nodal y Ángela Aguilar bajo los reflectores.

Una serie de mensajes publicados por ambos intérpretes en redes sociales alentaron rumores en torno a posibles tensiones.

A finales de diciembre, Ángela Aguilar citó en Instagram un extracto de la canción “Euphoria” de Kendrick Lamar: “Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual... No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

La publicación, abierta a interpretaciones, fue asumida como una respuesta indirecta a los rumores en torno a un supuesto romance entre Nodal y Esmeralda Camacho, los cuales surgieron un mes antes, tras la viralización de videos donde el cantautor interactúa con la instrumentista en varias presentaciones en vivo.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha negado o confirmado dichas versiones. Sin embargo, Camacho dejó de formar parte del grupo de acompañamiento de Nodal. Según fuentes cercanas al sonorense, debido a un problema con su visado.