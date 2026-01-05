México

Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

La pareja asistió a la Charreada Juchipila en medio de rumores de supuestas tensiones en su matrimonio

Guardar
Nodal y Aguilar asistieron a
Nodal y Aguilar asistieron a la Charreada Juchipila, en Zacatecas. (Jenny Lozano / Facebook / @variedades2002, TikTok)

Ángela Aguilar y Christian Nodal no pueden disociarse de la polémica. El fin de semana, la pareja asistió a la Charreada Juchipila, en Zacatecas, en medio de rumores de tensiones en su matrimonio derivados de especulaciones de un romance entre el cantautor con Esmeralda Camacho, violinista que hasta diciembre de 2025 formaba parte de su grupo de acompañamiento.

La aparición, considerada un acto para acallar rumores, tuvo un efecto contrario y volvió a colocar a la pareja bajo el escrutinio de las redes sociales debido a la fría respuesta que tuvo Ángela Aguilar de parte del público a pesar del cobijo de su padre, Pepe Aguilar.

En TikTok se han viralizado videos de una frío recepción de Ángela Aguilar en Zacatecas. Crédito: @notifama25, TikTok

Ignoran a Ángela Aguilar

Asistentes al evento compartieron en TikTok videos del desarrollo de la charreada. Sin embargo, la atención se concentró en dos momentos.

A su salida del recinto, Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron un encuentro con varias personas que se acercaron a su camioneta en busca de una fotografía y un autógrafo.

La intérprete siguió de largo al no ser requerida por ninguna persona. No obstante, usuarios de la plataforma se concentraron en una microreacción de desconcierto que tuvo la intérprete al notar que, a diferencia de ella, su esposo se vio obligado a detenerse para tomarse selfies y firmar autógrafos.

Reacciones en redes sociales

El momento se volvió viral y generó una ola de comentarios en TikTok, muchos de ellos, celebraron la actitud de los fans:

  • “Traía su lapicero preparado y jamás lo uso”
  • “Donde se rían de Ángela, ahí estaré”
  • “Ella corre muy curiosita, siempre anda a las carreras, pero nadie la corretea”
  • “Traía un plumón en la mano para firmar, hahaha”
  • “Y todavía corre como si la fueran agarrar”
Una serie de interacciones en
Una serie de interacciones en el escenario entre Nodal y Camacho generaron versiones de un supuesto romance. (@nodal, @angela_aguilar_, @esmeraldacanape, Instagram)

¿Ángela Aguilar realmente fue ignorada?

Aunque infinidad de creadores digitales dan por hecho que el público deliberadamente ignoró a Ángela Aguilar, otros videos sugieren que su presencia no pasó desapercibida.

El Sur de Zacatecas, medio local, difundió en sus plataformas un video que muestra a la cantante siendo ovacionada tras echarse un palomazo.

Mientras sostiene notas altas, la gente celebra su capacidad vocal y a su alrededor todos graban atentamente el momento.

Entre el ‘hate’ de las redes y el cariño de sus fans

El reciente episodio en Zacatecas se suma a una serie de polémicas que han mantenido a Christian Nodal y Ángela Aguilar bajo los reflectores.

Una serie de mensajes publicados por ambos intérpretes en redes sociales alentaron rumores en torno a posibles tensiones.

A finales de diciembre, Ángela Aguilar citó en Instagram un extracto de la canción “Euphoria” de Kendrick Lamar: “Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual... No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

(Instagram: Ángela Aguilar)
(Instagram: Ángela Aguilar)

La publicación, abierta a interpretaciones, fue asumida como una respuesta indirecta a los rumores en torno a un supuesto romance entre Nodal y Esmeralda Camacho, los cuales surgieron un mes antes, tras la viralización de videos donde el cantautor interactúa con la instrumentista en varias presentaciones en vivo.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha negado o confirmado dichas versiones. Sin embargo, Camacho dejó de formar parte del grupo de acompañamiento de Nodal. Según fuentes cercanas al sonorense, debido a un problema con su visado.

Temas Relacionados

Ángel AguilarChristian NodalZacatecasViralmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

“La OEA y la ONU deben garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos”: Sheinbaum sobre intervención de EEUU en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum pide garantizar la no intervención en asuntos internos de países como Venezuela

“La OEA y la ONU

Javier Alatorre se vuelve tendencia ante la comparecencia de Nicolás Maduro en EEUU

Usuarios destacaron similitudes en sus rasgos faciales y el característico bigote de ambos, lo que reavivó bromas y comparaciones

Javier Alatorre se vuelve tendencia

Sheinbaum reveló que habló con los presidentes de Colombia y España tras la captura de Maduro en Venezuela

La presidenta de México pidió a la OEA y la ONU garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos

Sheinbaum reveló que habló con

México: cotización de apertura del dólar hoy 5 de enero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dentro de la casa de

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Así fue el conmovedor discurso

Así fue el conmovedor discurso de Diego Luna en los Critics’ Choice Awards sobre el poder de la comedia

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards y los comparan con Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

DEPORTES

Angelina Hix debuta con hat-trick

Angelina Hix debuta con hat-trick en la goleada de Pumas Femenil vs Querétaro

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”