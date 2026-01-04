Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre Nodal y Camacho generaron versiones de un supuesto romance. (@nodal, @angela_aguilar_, @esmeraldacanape, Instagram)

Ángela Aguilar y Christian Nodal mantienen los reflectores sobre ellos tras un cierre de año marcado por rumores de un supuesto triángulo amoroso que involucraba a la violinista Esmeralda Camacho.

Recientemente, una publicación hecha por el cantautor sonorense en Instagram lo volvió al colocar como eje de conversación en redes sociales.

Nodal, quien ha estado inusualmente activo con su comunidad, compartió una reflexión que tuvo un impacto inesperado.

“Qué magia la de las estrellas: algunas ya no están, pero su eco sigue llegando; tan solitas y, a la vez, acompañadas de otras tras brillantes, sin saber qué fue ni qué será. Y la luna, siempre de gala, se luce para inspirarnos. Cómo sea hoy retrate a la más bella (para mí)”, escribió.

Nodal causó revuelo al compartir una reflexión en Instagram. (@nodal, Instagram)

¿Indirecta para Ángela Aguilar?

A un mes de que surgieran especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental con la violinista Esmeralda Camacho —quien formó parte de su grupo de acompañamiento—, Nodal no se ha pronunciado sobre el tema. Del mismo modo, Ángela Aguilar y la propia Camacho han optado por ser herméticas al respecto.

El silencio no ha detenido el ruido en redes sociales, donde cada publicación de los tres es analizada exhaustivamente por internautas en busca de sutiles mensajes.

Bajo ese contexto, aunque la historia desapareció del perfil de Instagram de Nodal, la conversación se centró en la posibilidad de que la metáfora hiciera referencia a su presente.

Además de alentar especulaciones que se mantienen como tema de interés, Christian Nodal compartió dos autorretratos que derivaron en halagos y comentarios burlescos sobre su apariencia, según sus detractores, cada vez más parecida a la de su suegro, Pepe Aguilar.

En otro post, Nodal subió una selfie y escribió: “Entre paisajes que abrazan la vida”. La frase generó cuestionamientos sobre su rol como padre. “En vez de abrazar paisajes mejor abraza a tu solecito”, increpó una mujer en clara referencia al distanciamiento que mantiene Nodal con su hija Inti.

Nodal fue blanco de críticas en Instagram. (@nodal, Instagram)

Violinista apoya causa de Nodal

Al margen de nuevos rumores sobre posibles tensiones en el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Esmeralda Camacho subió un video en el que indirectamente habla del impacto del escándalo en su vida y fijó una postura que apoya una iniciativa que ha impulsado en los últimos meses Ángela Aguilar.

Camacho comienza reflexionando sobre los acontecimientos que han surgido durante los primeros tres días de 2026, marcado por un sismo en Guerrero que sacudió el sur y centro de México, y la intervención militar de EEUU en Venezuela.

Sin embargo, pronto hace más personal su mensaje:

“Sé que siempre están pasando cosas, pero ahorita cada que me despierto leo muchas noticias y digo: ‘¡Dios mío!’ Entonces me siento como un poquito cargada. Pero a mí me funciona mucho entender que estamos en una era en la que hay muchísima sobrecarga de información que se esparce de manera rapidísima.

Entonces, como que tomarse un poquito de calma y ser sobre todo como muy respetuosos con la información que sale siempre, porque no sabemos de qué manera puede estar afectando a un chorro de personas", indicó Esmeralda Camacho.

Esmeralda Camacho lanzó una crítica contra el acoso digital. (@esmeralda_canape, Instagram)

Indirectamente, la instrumentista fijó una postura similar a la planteada en los últimos meses por Ángela Aguilar. A través de sus redes sociales, en sus discursos en eventos públicos y en entrevistas, la artista ha sido crítica hacia fenómenos como la cultura de la cancelación, el acoso digital y la difusión de noticias falsas.

En un video difundido en plataformas digitales, la intérprete aparece interactuando con su público, a quien le expresa: “Espero también que mi lucha le llegue a las nuevas generaciones para que las niñas no enfrente tanto ciberacoso”.

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Días antes, al hacer un corte de caja en vísperas de Año Nuevo, Aguilar aludió a la atención mediática en torno a su vida personal: “Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”.

Asimismo, subrayó no tener interés por aclarar cada rumor en torno a su vida privada: “No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz”.