Líder del PAN da ‘espaldarazo’ a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia

Jorge Romero apoyaría a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia en 2027 (Foto: PAN)

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero Herrera, habría definido que Adolfo Torres Ramírez sea el perfil que compita por la presidencia municipal de Morelia en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con versiones recabadas entre liderazgos panistas, esta decisión se habría comunicado en privado durante un encuentro reciente en la capital michoacana, como parte de los acuerdos internos que buscan avanzar en la construcción de candidaturas en distintas plazas clave del país.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de la dirigencia nacional, al interior del partido la señal es clara: las definiciones comienzan a cerrarse.

PAN apuesta por candidatura de unidad en Morelia

El PAN busca la unidad en Morelia, Michoacán, rumbo al 2027 (especial)

Fuentes al interior del PAN señalaron que la eventual designación de Torres Ramírez responde a su posicionamiento político dentro del partido, así como a su capacidad de diálogo con los diferentes grupos del panismo local. Este factor sería determinante para consolidar una candidatura de unidad, una estrategia clave en un escenario electoral cada vez más competitivo.

Morelia, capital de Michoacán, es considerada una plaza estratégica por su peso político y electoral, por lo que Acción Nacional busca evitar fracturas internas que puedan debilitar sus aspiraciones frente a otras fuerzas políticas.

En este contexto, el perfil de Adolfo “Fito” Torres ha ganado terreno en los últimos meses, destacando por su crecimiento en reconocimiento y respaldo entre la militancia, lo que lo coloca como una opción viable para encabezar el proyecto del PAN en la capital michoacana.

Encuesta respalda crecimiento de “Fito” Torres

Encuesta de Massive Caller con los aspirantes a la alcaldía de Morelia (especial)

Uno de los elementos que refuerzan esta posible definición es la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller, levantada el 14 de abril de 2026, donde Torres Ramírez aparece como el perfil con mayor crecimiento al interior del PAN rumbo a la elección municipal.

De acuerdo con dicho ejercicio demoscópico, el político moreliano ha logrado posicionarse por encima de otros aspirantes panistas, lo que fortalece su viabilidad electoral y su competitividad frente a candidatos de otros partidos.

Este tipo de mediciones ha sido clave para que las dirigencias nacionales definan perfiles con mayores probabilidades de éxito, especialmente en entidades donde el margen de competencia es reducido.

Pese a las versiones que circulan al interior del partido, la dirigencia nacional del PAN no ha emitido hasta ahora ningún posicionamiento oficial sobre la candidatura en Morelia. Sin embargo, liderazgos locales coinciden en que las negociaciones y acuerdos internos están en una etapa avanzada.

La estrategia del PAN parece enfocarse en construir candidaturas sólidas, con el objetivo de fortalecer su estructura territorial y llegar con mayor cohesión al proceso electoral de 2027.

En este sentido, la posible designación de Adolfo Torres no solo responde a su crecimiento individual, sino también a la necesidad del partido de presentar un frente unido en una de las ciudades más relevantes del estado de Michoacán.