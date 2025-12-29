La SEP presume triunfos judiciales contra productos chatarra en las escuelas

La iniciativa Vida Saludable buscará promover buenos hábitos de alimentación y actividad física. -(Jovani Pérez, Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia ha motivado las acciones legales y administrativas dentro del Sistema Educativo Nacional para frenar el consumo de alimentos denominados “chatarra”.

Durante 2025, el 86 % de los planteles escolares en México logró eliminar la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en sus cooperativas, de acuerdo con la propia SEP.

La SEP defiende el derecho a un entorno escolar saludable

Este avance es el resultado de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas, una estrategia respaldada judicialmente luego de obtener, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), veintiséis sentencias favorables en juicios de amparo iniciados por empresas que comercializan productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio.

La prohibición de la venta de comida chatarra entró en vigor en marzo; sobrepeso y obesidad infantil se dispararon 120% en las últimas tres décadas. | (Jovani Pérez/Infobae México)

A pesar del progreso legislativo y administrativo, 5 de cada 10 estudiantes presentan actualmente sobrepeso u obesidad, una cifra alarmante evidenciada por las Jornadas de Salud efectuadas por el Gobierno de México en más de 64 mil escuelas primarias públicas, donde ya se valoró a 8 millones de alumnos.

El combate legal en las escuelas mexicanas por alimentos sanos

Esta problemática ha elevado la prioridad del combate a la comida chatarra en los entornos escolares, que constituye, según Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, una respuesta a compromisos nacionales e internacionales en materia de salud pública, y cumple con la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud y a una educación digna y segura para niñas, niños y adolescentes.

El equipo jurídico de la SEP gestionó de forma directa su defensa de los Lineamientos ante los tribunales, acudiendo personalmente a distintos juzgados para sustentar la legalidad y pertinencia de las medidas.

Esta labor permitió a los jueces comprender la importancia de mantener los recintos escolares libres de productos ultraprocesados.

El titular de la SEP afirmó que la dependencia hará uso de todos los recursos legales disponibles para salvaguardar la salud del alumnado y continuar avanzando en la consolidación de una política pública que fomente estilos de vida saludables desde las aulas.

Si bien la mayoría de los litigios han concluido favorablemente para la Secretaría, subsisten algunos casos relativos a universidades y centros de educación superior, que ya fueron impugnados y ahora esperan resolución en Tribunales Colegiados.

El gobierno de México defiende eliminación de bebidas azucaradas en el entorno escolar

Mario Delgado Carrillo expresó su confianza en el respaldo judicial definitivo para el Gobierno de México en defensa de la validez y constitucionalidad de los Lineamientos que aseguran la permanencia de espacios escolares libres de comida chatarra y bebidas azucaradas.

La SEP reafirmó que seguirá impulsando políticas que prioricen el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sosteniendo una educación cimentada en la prevención, la salud y el ejercicio pleno de derechos.